Messi se acerca a Petar Musa: así quedó la pelea por el Botín de Oro tras el Inter Miami vs Philadelphia

El argentino marcó y asistió ante Philadelphia, pero el doblete de Petar Musa amplió la ventaja en una pelea que promete emoción

Messi en la pelea por el goleo en la MLS | I. Vazquez Getty Images vía AFP

Lionel Messi volvió a marcar con Inter Miami ante Philadelphia Union y redujo parcialmente la distancia en la carrera por el Botín de Oro de la MLS 2026, aunque el argentino terminó la jornada todavía tres goles por debajo de Petar Musa.

El empate Philadelphia Union 2-2 Inter Miami en Subaru Park dejó a Messi con 13 anotaciones en 17 partidos, mientras que el delantero croata del FC Dallas llegó a 16 después de firmar un doblete frente a Real Salt Lake.

La maratónica fecha del 19 de agosto que tuvo 15 partidos dejó así una fotografía interesante de la pelea por el máximo goleador. Messi volvió a aparecer en un momento importante para Inter Miami.

Pero Musa respondió prácticamente al mismo tiempo y evitó que el tanto del argentino modificara el orden en la parte alta de la clasificación.

Messi volvió con gol y una actuación decisiva

El partido en Pennsylvania tuvo un significado especial para Messi. Después de su ausencia por motivos familiares, el capitán del Inter Miami regresó a la titularidad y disputó los 90 minutos.

Su participación no se limitó al gol: también entregó una asistencia y tuvo una intervención constante en la generación ofensiva de su equipo.

El argentino apareció en el minuto 26. Recibió el balón dentro del área, encontró el espacio para perfilarse hacia su zurda y sacó un disparo colocado que terminó en las redes. Antes de eso, también había participado en la jugada del empate de Daniel Pintér, con un centro que Luis Suárez prolongó de cabeza.

Los números ayudan a dimensionar su influencia. Messi suma 13 goles, entre ocho y nueve asistencias según el registro consultado, 46 pases clave y 15 grandes ocasiones creadas para sus compañeros. Su producción goleadora, además, llega en menos partidos que la de varios de sus principales competidores.

Eso explica por qué la pelea sigue abierta pese a los tres goles de diferencia.

Petar Musa mantiene el control de la carrera

El gran ganador individual de la jornada fue Petar Musa. El delantero croata marcó dos veces ante Real Salt Lake, en los minutos 20 y 45, para llevar al FC Dallas a una victoria por 4-3 y aumentar su cuenta hasta 16 goles.

Musa no necesita demasiadas oportunidades para castigar. Su fortaleza está especialmente relacionada con los movimientos dentro del área y la capacidad para atacar los espacios que aparecen entre los defensores.

De sus 16 tantos, 15 llegaron dentro del área, mientras que Messi registra nueve en esa zona y cuatro desde fuera.

Por ahora, esa diferencia convierte al atacante del Dallas en el líder de la carrera con un 55.6% de probabilidad de conquistar el Botín de Oro, con una proyección de 25 goles al finalizar la temporada. Messi aparece tercero en esa estimación, con 6.9% y una proyección de 20 tantos.

Sin embargo, hay un detalle que mantiene vivo el interés: Messi necesita menos partidos para estar a solo tres goles del líder. Su promedio de anotación ronda los 0.76 goles por encuentro, una cifra que podría alterar rápidamente la clasificación si mantiene continuidad.

La carrera, por tanto, tiene a Musa en ventaja, pero a Messi todavía muy cerca. Y con la temporada entrando en su tramo decisivo, una buena racha del argentino podría cambiar nuevamente el panorama del Botín de Oro.

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