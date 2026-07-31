Brote de salmonela por huevos en Estados Unidos: ¿Cómo saber si están contaminados?

Hasta el momento, hay 98 casos confirmados de salmonelosis en 17 estados, según reportes de la FDA y los CDC

A simple vista no se sabe si un huevo tiene salmonela. Foto: Imagen creada con IA

Mientras las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote de salmonela, más de 19 millones de huevos han sido retirados del mercado por parte de la empresa estadounidense Midwest Poultry Services LP, productora y procesadora de huevos de gallina desde 1969.

De acuerdo con un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), actualizado el 26 de julio, el brote involucra a 17 estados del país. La agencia también aclara que, aunque la investigación apunta a los productos de la compañía mencionada, todavía quieren determinar si existen otros focos de infección.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), principal agencia de salud estadounidense, precisó que hasta el momento hay 98 casos confirmados de salmonelosis, de los cuales 26 han requerido hospitalización. Sin embargo, no hay fallecidos.

La salmonelosis es una infección intestinal que puede llegar a causar varios síntomas desde dolor de cabeza hasta fiebre y deshidratación.

¿Cómo saber si compraste huevos contaminados con salmonela?

Lo principal es que se revisen los detalles del producto y se comparen con datos del lote de huevos retirados. Los CDC indican que estos se venden a granel y en tamaños de 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 60 huevos.

Otro detalle clave está en las fechas de venta o de consumo, que deberían estar indicadas en los cartones. La agencia apunta: “Entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026”.

La FDA informa además que los huevos blancos y marrones fueron producidos y distribuidos desde dos granjas de Texas, siendo enviados a clientes y minoristas de Texas, Oklahoma y Luisiana.

“Estuvieron disponibles para los consumidores en tiendas Kroger de Texas y Luisiana, supermercados Brookshire de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, y otros puntos de venta minoristas más pequeños”, indica el reporte. Las marcas incluidas en el retiro son: Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Country Morning y Sunups.

Por último, tanto la FDA como los CDC solicitan fijarse en el código impreso en el cartón. “Solo los P-1950 o 0840962 con una fecha juliana entre 157 y 184 impresa en el lateral de la caja están incluidos en la retirada”.

Si el producto coincide con cualquiera de los datos anteriores, la recomendación directa es no consumirlos, sino desecharlos o devolverlos al lugar de la compra. Incluso, puedes solicitar un reembolso.

La situación ocurre mientras los casos de ciclosporiasis todavía mantienen bajo vigilancia a las autoridades sanitarias de EE.UU., otro escenario vinculado a alimentos frescos. La enfermedad intestinal puede provocar episodios prolongados de diarrea, cólicos, náuseas y fatiga.

4 señales clave de un huevo contaminado

Saber a simple vista si un huevo está contaminado con salmonela es prácticamente imposible, ya que la bacteria no suele alterar el color, olor ni el sabor del alimento.

Sin embargo, el portal Food Safety, dedicado a ofrecer información sobre la seguridad e inocuidad de los alimentos, indica cuatro señales de alerta de huevos que no deben ser consumidos. Estas son:

Cáscara rota o agrietada : desecha cualquier huevo con grietas, ya que las bacterias del exterior pasan fácilmente al interior

: desecha cualquier huevo con grietas, ya que las bacterias del exterior pasan fácilmente al interior Cáscara sucia o pegajosa : indica que hubo un manejo deficiente o contacto con excrementos

: indica que hubo un manejo deficiente o contacto con excrementos Mal olor al romperlo : está en mal estado y no debe consumirse

: está en mal estado y no debe consumirse Clara u yema extrañas: cuando clara es de tono rosa, verde, muy turbia o la yema se deshace con extrema facilidad

Cabe aclarar que estos signos no arrojan necesariamente una contaminación por salmonela, pero pero sí por otras bacterias, como pseudomonas, escherichia coli, staphylococcus, proteus o enterobacter.

Por último, recuerda que los huevos nunca deben lavarse, porque la cáscara tiene una capa protectora llamada cutícula, la cual evita precisamente que entren bacterias como la salmonela. Al lavarlos con agua, la cáscara se daña y se vuelve porosa, facilitando que los microbios pasen al interior.

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