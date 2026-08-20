Copa Libertadores: Fluminense elimina a Rivadavia y el Valle golpea a Tolima, los favoritos mandan en octavos

La jornada dejó una definición por penales, un triunfo visitante y dos series que ahora encaran etapas decisivas rumbo a los cuartos de final

Kevin Serna fue la figura de Fluminense / Andrés Larrovere / AFP

La Copa Libertadores vivió una jornada de alto voltaje en los octavos de final, con dos equipos de peso continental dando pasos importantes. Fluminense sobrevivió a una noche dramática ante Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras Independiente del Valle sacó una valiosa victoria como visitante frente a Deportes Tolima.

La fecha también dejó contrastes marcados. Mientras una serie se resolvió en una tanda de penales, después de 180 minutos sin un ganador, la otra quedó encaminada gracias a un gol tempranero que cambió el escenario de la eliminatoria. Con los cuartos de final cada vez más cerca, los sobrevivientes del torneo sudamericano comienzan a marcar diferencias.

Rivadavia se despide tras un debut histórico

Para Rivadavia, la eliminación no borra una campaña histórica. El conjunto mendocino disputó por primera vez una copa internacional, superó la fase de grupos como uno de los mejores primeros con 16 puntos y consiguió una victoria inolvidable por 2-1 en el Maracaná ante el propio Fluminense.

La revancha en Mendoza volvió a demostrar que el equipo argentino estaba dispuesto a competir de igual a igual. Tras el 1-1 en los 90 minutos, la serie tuvo que definirse desde los 11 pasos, donde el conjunto brasileño se impuso 5-4 y avanzó a los cuartos de final. Kevin Serna fue protagonista para Fluminense al marcar durante el partido y también, formar parte de una definición que terminó favoreciendo al visitante.

El resultado tiene un sabor especialmente amargo para Rivadavia, que estuvo a pocos penales de prolongar todavía más el sueño continental. Sin embargo, su recorrido dejó una lección contundente: un debutante que llegó desde la fase de grupos y puso contra las cuerdas a uno de los clubes con mayor tradición de Sudamérica.

Fluminense, por su parte, evitó un golpe que habría tenido enormes consecuencias. El campeón brasileño tendrá ahora que esperar al ganador de la serie entre Platense y Coquimbo Unido para conocer a su rival en los cuartos de final.

Independiente del Valle toma ventaja y aprieta a Tolima

En Ibagué, la historia fue distinta, pero también favorable para uno de los protagonistas. Independiente del Valle venció 1-0 a Deportes Tolima gracias al gol de Arón Rodríguez, quien apareció apenas a los 11 minutos para inclinar una eliminatoria que todavía está abierta.

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El conjunto ecuatoriano manejó la ventaja con orden y trasladó toda la presión a Tolima, que tendrá que buscar la remontada en la vuelta. El partido definitivo se disputará el martes 25 de agosto en Quito, donde Independiente del Valle intentará cerrar su clasificación ante su público.

Los dos resultados han dejado un mensaje claro en estos octavos de final: la experiencia internacional pesa. Fluminense demostró temple en una definición límite y el Valle volvió a mostrar su capacidad para competir fuera de casa. Mientras tanto, Rivadavia y Tolima deberán aferrarse a lo construido para explicar una jornada en la que los favoritos comenzaron a imponer condiciones.

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