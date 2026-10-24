¿Sin seguro médico? Philadelphia ofrece vacunas gratuitas contra el sarampión ante aumento de casos

Detectan nuevos casos de sarampión en Pennsylvania. Conoce dónde puedes vacunarte gratis si no tienes seguro médico

Pennsylvania registra más de 1,300 casos de sarampión en 44 condados | Shutterstock

El aumento de casos de sarampión entre mujeres embarazadas en Pennsylvania motivó una alerta sanitaria y nuevas recomendaciones para proteger a madres y recién nacidos. La situación tiene alcance estatal, no exclusivo de Philadelphia, donde los residentes cuentan con centros municipales que ofrecen vacunas gratuitas incluso a quienes no tienen seguro médico.

El Departamento de Salud de Pennsylvania confirmó 1,338 casos de sarampión en 44 condados hasta el 23 de octubre de 2026. Los reportes sobre infecciones durante el embarazo superan las 60 pacientes en el estado. Estas cifras corresponden a Pennsylvania y no representan un conteo de embarazadas con sarampión dentro de Philadelphia.

Measles can be fatal.



Do you know its symptoms?

– Rash that starts on the face and spreads over the body

– Fever

– Cough

– Red and watery eyes

– Small white spots inside the cheeks



Seek health care if you suspect you or your child has measles. pic.twitter.com/ryz8DHeDai — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 21, 2026

La información sobre las vacunas exige una aclaración importante. Las embarazadas no deben recibir la triple viral, conocida como MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola. La vacunación debe ocurrir antes del embarazo y después del parto, cuando corresponde, forma parte de las principales medidas de prevención. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, mantienen un seguimiento cercano del brote y apoyan la respuesta estatal.

¿Cuántos casos de sarampión hay y qué hacen las autoridades?

El balance oficial del 23 de octubre registra 1,338 casos confirmados en Pennsylvania durante 2026. El total supera por 52 casos el informe del 19 de octubre, cuando el Departamento de Salud contabilizó 1,286 infecciones en 42 condados. El avance también amplió el número de condados con casos a 44.

Las infecciones durante el embarazo llevaron al estado a emitir una alerta para profesionales de salud el 19 de octubre. El aviso incluye recomendaciones para atender a pacientes embarazadas con sarampión y a recién nacidos con una posible infección congénita, que ocurre cuando la madre transmite el virus al bebé antes o alrededor del nacimiento.

Los CDC participan de forma directa en la respuesta. Sus especialistas y el equipo estatal celebran reuniones cada dos semanas para revisar casos, medidas sanitarias y materiales informativos. Además, un funcionario del Servicio de Inteligencia Epidémica de los CDC se incorporó al trabajo presencial el 19 de octubre para apoyar las proyecciones del brote y evaluar el efecto de las campañas de vacunación.

¿Por qué el sarampión representa un riesgo durante el embarazo?

El sarampión durante el embarazo aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso al nacer. Los bebés que contraen la enfermedad antes del nacimiento o durante el parto también pueden enfrentar complicaciones graves y problemas de salud posteriores.

La vacuna MMR contiene virus vivos atenuados, por lo que las autoridades sanitarias contraindican su uso durante el embarazo. Quienes planean embarazarse deben revisar su historial de vacunación con un profesional de salud y evitar el embarazo durante los 28 días posteriores a una dosis.

Después del parto, las madres sin inmunidad pueden recibir la vacuna. La lactancia no impide su aplicación. El estado también recomienda que los familiares y otras personas que cuidarán al bebé revisen sus vacunas para reducir el riesgo de transmitirle el virus antes de que alcance la edad necesaria para su inmunización.

¿Dónde puedes vacunarte gratis en Philadelphia sin seguro médico?

Los residentes de Philadelphia pueden recibir la vacuna MMR gratis en cinco centros municipales, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 1 p. m. El Departamento de Salud Pública de la ciudad indica que estos puntos no requieren cita ni seguro médico.

Estos son los centros que ofrecen el servicio.

Health Center 3 , en 555 S. 43rd St. Teléfono 215-685-7504.

, en 555 S. 43rd St. Teléfono 215-685-7504. Health Center 4 , en 4400 Haverford Ave. Teléfono 215-685-7601.

, en 4400 Haverford Ave. Teléfono 215-685-7601. Health Center 5 Anne x, en 2001 W. Berks St. Teléfono 215-685-2933.

x, en 2001 W. Berks St. Teléfono 215-685-2933. Mattie L. Humphrey Health Center, también conocido como Health Center 9, en 131 E. Chelten Ave. Teléfono 215-685-5701.

Health Center, también conocido como Health Center 9, en 131 E. Chelten Ave. Teléfono 215-685-5701. Strawberry Mansion Health Center, en 2840 W. Dauphin St. Teléfono 215-685-2401.

Para acceder, elige uno de estos centros y acude dentro del horario indicado. Antes de salir, puedes llamar para confirmar el servicio y preguntar qué identificación o comprobante de residencia debes llevar. La ciudad recomienda consultar esos requisitos por teléfono, de modo que no tengas que hacer un viaje adicional.

Si no encuentras tu registro de vacunas o solo tienes constancia de una dosis, consulta con el personal de salud sobre el esquema que necesitas. Quienes cuentan con dos dosis documentadas de MMR no necesitan otra, según las recomendaciones estatales.

Contacta de inmediato a tu obstetra o a otro profesional de salud si tuviste una posible exposición y no sabes si tienes inmunidad. No acudas a un centro de vacunación para recibir la MMR durante el embarazo. En pacientes embarazadas sin inmunidad, los médicos pueden indicar inmunoglobulina dentro de los seis días posteriores al primer contacto con el virus para reducir el riesgo de infección o de enfermedad grave.

También presta atención a fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos o llorosos. Días después puede aparecer una erupción que comienza en la cabeza y avanza hacia otras partes del cuerpo. El virus puede permanecer infeccioso en el aire hasta dos horas después de que una persona con sarampión abandone el lugar.

Si presentas síntomas o sospechas una exposición, llama antes de acudir a una consulta para que el equipo médico pueda organizar tu atención y evitar nuevos contagios. Pennsylvania ofrece orientación a través del 877-724-3258. Esa consulta resulta especialmente importante durante el embarazo, porque la atención tras una exposición tiene un plazo corto y requiere una evaluación individual.

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