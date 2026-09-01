Pensilvania confirma casi 500 casos de sarampión: cómo protegerte

El Departamento de Salud de Pensilvania (DOH) precisó que 87 personas tuvieron que ser hospitalizadas y dos fallecieron

El sarpullido es síntoma común de sarampión. Foto: Natalya Maisheva / Shutterstock

Un total de 497 casos de sarampión, en lo que va de 2026, fueron confirmados por el Departamento de Salud de Pensilvania (DOH). El 28 de agosto se sumaron 37 nuevas infecciones.

A través de un comunicado oficial, emitido este lunes, el Commonwealth of Pennsylvania (Mancomunidad de Pensilvania) detalló que los contagios se registraron en 34 condados del estado.

De la cifra total de casos, 87 han requerido hospitalización por complicaciones y dos pacientes han fallecido.

¿Cómo protegerte de una infección por sarampión?

El DOH destaca que la mejor forma de protegerte contra la enfermedad es la vacunación completa con MMR, que también se conoce como vacuna triple viral. Esta inmuniza contra sarampión, paperas y rubeola, ofreciendo una protección del 97% cuando se administran dos dosis.

Para obtener la vacuna, que está disponible en todo el estado, puedes comunicarte con: un proveedor de atención médica, el departamento de salud del condado o municipio donde resides, el Centro Estatal de Salud del DOH, los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC) o un programa de Vacunas para Niños (VFC).

Ahora que los estudiantes están regresando a clases (en Nueva York y Nueva Jersey será el 10 de septiembre), la MMR forma parte de las vacunas obligatoria. Las escuelas suelen exigirla para que los niños puedan matricularse y los padres deben presentar el certificado de vacunación.

¿Cuáles son los síntomas de sarampión y cuándo hay riesgo de complicación?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el sarampión podría confundirse un simple sarpullido o fiebre que desaparece en pocos días. Sin embargo, la agencia de salud advierte: “Puede causar graves complicaciones de salud, especialmente en niños menores de 5 años”.

Además, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que 9 de cada 10 personas podrían infectarse a través de un solo paciente. A menos que estés vacunado, la transmisión es casi inevitable.

Los signos de la enfermedad aparecen entre 7 y 14 días después de contraer el virus. Estos son los más comunes:

Fiebre alta que puede subir hasta más de 104 °F (40 °C)

Tos

Moqueo (rinitis)

Ojos enrojecidos y llorosos (conjuntivitis)

Sarpullido

Cuando la enfermedad entra en una etapa grave o se ha complicado, a los síntomas se suman infecciones de oído, diarrea, neumonía y encefalitis (inflamación cerebral). En estos casos, el riesgo de muerte depende de la atención médica y la rapidez en recibirla.

“Las personas que creen haber estado expuestas al sarampión y presentan síntomas deben comunicarse con su proveedor de atención médica o llamar a la línea directa gratuita del Departamento de Salud al 877-PA-HEALTH (877-724-3258)”, aconseja el DOH.

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