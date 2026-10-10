Terremoto en Panamá: cómo saber si tu familia está bien desde Ee. UU. y dónde pedir ayuda

El terremoto de magnitud 7.7 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre dejó decenas de heridos y cientos de edificaciones afectadas.

27 heridos leves y más de 400 edificaciones afectadas | MARTIN BERNETTI / AFP

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá el viernes 9 de octubre de 2026, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Los Santos, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento provocó evacuaciones, daños en edificios y cortes de servicios en distintas zonas del país. También se registraron numerosas réplicas.

Para las personas que viven en Estados Unidos y tienen familiares en Panamá, la primera preocupación es saber si sus seres queridos están a salvo. Cuando una emergencia afecta las comunicaciones o las actividades cotidianas, la falta de respuesta a una llamada o un mensaje no confirma por sí sola que alguien esté herido o en peligro. Conviene intentar varios medios de contacto y consultar los reportes de las autoridades antes de compartir información no verificada.

El balance difundido la mañana del sábado 10 de octubre reportó al menos 27 personas con heridas leves y más de 400 edificaciones afectadas. Las autoridades también informaron de evacuaciones y daños en viviendas, escuelas, centros de salud, edificios públicos, hoteles y vías. Hasta el último reporte oficial citado, no se habían comunicado fallecimientos ni personas desaparecidas; la situación puede cambiar conforme avancen las inspecciones.

Si no has podido comunicarte con tus familiares, intenta establecer contacto por distintos canales, sin saturar las líneas ni difundir datos personales públicamente.

1. Envía un mensaje breve por teléfono o mensajería. Prueba con SMS, WhatsApp u otra aplicación que utilicen habitualmente. Un mensaje corto —por ejemplo, “¿Estás bien? Cuando puedas, confirma que estás a salvo”— puede ser más práctico que insistir con llamadas consecutivas.

2. Contacta a otra persona de confianza que viva cerca. Si no tienes respuesta, comunícate con vecinos, amistades o familiares que estén en la misma localidad. Pregunta si han podido saber de la persona y evita pedirles que se desplacen por zonas con daños o que entren en edificios afectados.

3. Confirma la ubicación exacta. Panamá es un país con regiones muy distintas y la afectación no es uniforme. Averigua en qué provincia, distrito o comunidad se encontraba tu familiar cuando ocurrió el sismo. Ese dato ayudará a consultar avisos locales y a identificar a las autoridades competentes.

4. Consulta fuentes oficiales antes de compartir reportes. Revisa las actualizaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. No des por ciertos mensajes que anuncien víctimas, derrumbes o nuevas alertas si no tienen una fuente identificable.

Dónde consultar información oficial del terremoto

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) publica avisos de emergencia y recomendaciones para la población. Puedes consultar su sitio oficial en sinaproc.gob.pa.

Para revisar información sísmica, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene una página de seguimiento de los movimientos registrados: Últimos sismos (https://sismosgeociencias.up.ac.pa/ultimosismo.html). El USGS también publica los datos técnicos del evento en su página oficial del terremoto.

Las cifras de magnitud pueden variar entre instituciones porque utilizan redes de medición y procedimientos distintos. Para el evento del 9 de octubre, el USGS reportó magnitud 7.7, mientras que otras referencias oficiales panameñas difundieron una medición diferente. Para conocer la evolución de la emergencia, revisa siempre la hora de publicación y la fuente de cada balance.

Si una persona que está en Panamá se encuentra en peligro inmediato, debe comunicarse con los servicios de emergencia locales. Llamar al 911 desde Estados Unidos conecta con los servicios de emergencia estadounidenses, no con los de Panamá.

Qué hacer si no logras localizar a un familiar

Si has agotado las vías habituales y no consigues confirmar que tu familiar está bien, reúne la información necesaria antes de solicitar apoyo: nombre completo, edad aproximada, localidad donde se encontraba, fecha y hora del último contacto, número telefónico y cualquier dato que permita distinguirlo de otras personas.

La Cruz Roja Americana cuenta con un servicio de Restablecimiento de Contacto entre Familiares, que puede orientar a personas que buscan restablecer comunicación con seres queridos afectados por una emergencia. Puedes consultar el formulario y los criterios del programa en su página oficial de Restablecimiento de Contacto entre Familiares (https://www.redcross.org/contact-us/international-reconnecting-families-inquiry-form.html). La disponibilidad de ayuda depende de las circunstancias y de la capacidad para realizar búsquedas en el lugar afectado.

No publiques en redes sociales fotografías de documentos, direcciones particulares, números de identificación ni otros datos sensibles. Si compartes una solicitud para localizar a alguien, incluye solo la información indispensable y utiliza canales que permitan verificar quién recibe los datos.

Qué se sabe de los daños en Panamá

El terremoto generó afectaciones en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y edificios públicos, además de daños en puentes y carreteras. Los reportes difundidos el sábado también señalaron problemas en plantas de tratamiento de agua y afectaciones puntuales en instalaciones de salud y edificios de la capital. Las autoridades continuaban revisando las estructuras y registrando las consecuencias del sismo.

Después del movimiento principal se registraron decenas de réplicas. Por eso, las autoridades pueden ordenar evacuaciones preventivas o restringir el acceso a inmuebles que presenten daños, incluso cuando no se haya informado de personas lesionadas en ellos. Si tu familia está en una zona afectada, la prioridad es que siga las indicaciones de Protección Civil y evite entrar en construcciones dañadas.

La información sobre víctimas, servicios básicos y seguridad puede cambiar a medida que avancen las evaluaciones. Antes de reenviar un balance, verifica cuándo fue publicado y si corresponde a una autoridad competente.

Qué debe tener presente la comunidad panameña en Estados Unidos

Para quienes viven lejos de sus familiares, la incertidumbre puede aumentar cuando las comunicaciones fallan o las noticias llegan fragmentadas. Lo más útil es mantener una lista de contactos alternativos, acordar un punto de comunicación con la familia y seguir las actualizaciones oficiales.

Si todavía no has recibido respuesta, continúa intentando contactar a tus familiares por distintos medios y pide apoyo a personas de confianza que estén cerca. Evita dar por confirmada una emergencia individual únicamente porque no contestan el teléfono y no compartas rumores que puedan aumentar la preocupación de otras familias.

Esta nota se basa en la información disponible la mañana del sábado 10 de octubre de 2026. El balance puede actualizarse conforme las autoridades panameñas completen las inspecciones y publiquen nuevos reportes.

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