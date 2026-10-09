Estos hogares pagarán más por la calefacción este invierno en EE.UU.

El conflicto en Oriente Medio y los cambios en los precios de los combustibles marcarán el gasto energético de millones de familias durante los meses más fríos

Los precios del petróleo golpearán a los hogares durante el invierno / Shutterstock

El invierno se acerca y, para millones de hogares en Estados Unidos, mantener la casa caliente podría representar un gasto mayor que el del año pasado. Las familias que utilizan aceite de calefacción serán las más afectadas, con un incremento previsto del 34% en el precio por galón, según las proyecciones de la Administración de Información Energética (EIA) del Departamento de Energía.

El encarecimiento de la energía ocurre en medio de las tensiones en Oriente Medio y las alteraciones en el suministro mundial de petróleo vinculadas al cierre del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita cerca del 20% del crudo mundial. La presión sobre los combustibles se suma al costo de otros productos esenciales, como los alimentos y los medicamentos, que ya pesan sobre el presupuesto familiar.

¿Qué hogares pagarán más por la calefacción?

De acuerdo con el informe de la EIA, los hogares que utilizan aceite de calefacción pagarán un promedio de 5.26 dólares por galón durante el invierno, un aumento del 34% respecto a la temporada anterior. Aunque este combustible es la principal fuente de calefacción de apenas el 3% de los hogares estadounidenses, el incremento podría golpear con fuerza a las familias que dependen de él.

La electricidad también será más costosa para quienes la utilizan para calentar sus viviendas. La agencia prevé que el gasto energético de estos hogares aumente un 4% durante la temporada invernal. El impacto final dependerá, entre otros factores, del consumo de cada familia, las condiciones meteorológicas y las necesidades de calefacción de la vivienda.

Estados donde la calefacción podría costar más

Los hogares que utilizan aceite de calefacción se concentran principalmente en el noreste del país, una región donde los inviernos suelen exigir un uso prolongado de los sistemas para mantener temperaturas interiores confortables.

Entre los estados más expuestos al aumento figuran Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey. Para las familias latinas que viven en esta región, anticipar los gastos de energía será especialmente importante al organizar el presupuesto de los próximos meses.

El aumento también puede afectar a quienes dependen de la electricidad, aunque el gasto real variará según las tarifas locales, el aislamiento de la vivienda y las temperaturas que se registren durante el invierno.

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Estados y hogares que podrían pagar menos

No todas las familias tendrán que afrontar facturas más elevadas. La EIA calcula que los hogares que utilizan gas natural podrían reducir sus gastos de calefacción un 9%, mientras que aquellos que dependen del propano registrarían una disminución del 3%.

Ambos combustibles representan, en conjunto, la principal fuente de calefacción de aproximadamente la mitad de los hogares estadounidenses. Sin embargo, las previsiones de ahorro no se traducen en una lista específica de estados beneficiados; el resultado dependerá del combustible utilizado, los precios regionales y las necesidades de cada vivienda.

La agencia también advierte que un patrón fuerte de El Niño podría provocar variaciones en las temperaturas durante el invierno y modificar las estimaciones de gasto hacia finales de año. Por eso, aunque algunas familias podrían pagar menos, el comportamiento del clima seguirá siendo un factor decisivo para el costo de mantener sus hogares calientes.

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