El Seguro Social puede pedirte dinero de vuelta aunque el error no haya sido tuyo

Si recibiste dinero de más, el Seguro Social puede reclamarlo. Conoce los plazos en los que puedes apelar

La SSA puede descontarte hasta un 50% de tu pago mensual | Shutterstock

Recibir tu depósito mensual no garantiza que el monto sea correcto. Si la Administración del Seguro Social descubre que te pagó de más, puede reclamarte ese excedente, aunque tú no hayas provocado el error.

La agencia denomina como sobrepago a la diferencia entre la cantidad que recibiste y la que debías recibir. El problema puede surgir por información incorrecta o incompleta, cambios en tus ingresos o un cálculo equivocado de los beneficios. La reclamación busca recuperar ese excedente, no necesariamente todo el dinero que recibiste durante el periodo afectado.

Que el error no sea tuyo no elimina automáticamente la obligación de devolver el dinero. Sin embargo, tienes derecho a cuestionar el cálculo, solicitar una exención o pedir descuentos mensuales más bajos. Antes de aceptar la deuda, revisa qué explica el aviso y qué plazo tienes para responder.

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¿Por qué el Seguro Social puede reclamar un pago en exceso?

El monto de los beneficios depende de las reglas de cada programa y de la información que la SSA tenga sobre tu situación. Un cambio de ingresos, estado civil o condiciones de vivienda puede afectar ciertos pagos. En el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI, también cuentan los recursos económicos y otros requisitos de elegibilidad.

Los errores no siempre parten del beneficiario. La propia agencia reconoce que puede calcular mal una prestación por información incorrecta o incompleta. Cuando detecta una diferencia entre lo que pagó y lo que correspondía, envía un aviso con el motivo del sobrepago, la cantidad que reclama y las opciones para responder.

Por eso, una carta de cobro no significa que hayas cometido fraude. Significa que la SSA considera que recibiste dinero de más. Tu primera tarea consiste en comprobar si los datos y el cálculo del aviso coinciden con tu situación. Puedes solicitar acceso a tu expediente y una explicación de la información que la agencia utilizó.

¿Cuánto pueden descontarte del cheque mensual por un sobrepago?

La recuperación de la deuda puede reducir tus próximos depósitos. Según la información vigente de la SSA, la retención automática para los beneficios del Seguro Social puede alcanzar el 50% del pago mensual. Para SSI, la agencia establece una retención del 10%. Estos descuentos continúan hasta que recupera el sobrepago, salvo que apruebe una solicitud que cambie el cobro.

La SSA indica que espera al menos 30 días después de enviar el aviso antes de iniciar la recuperación. Si presentas una apelación o una solicitud de exención dentro de esos primeros 30 días, no empieza a cobrar hasta que tome una decisión sobre tu petición. Revisa la fecha y las instrucciones de tu carta para actuar dentro del plazo.

Si el descuento propuesto no te permite cubrir los gastos básicos, puedes solicitar una retención menor mediante el formulario SSA-634. Esa petición busca ajustar la cantidad del cobro mensual, no eliminar la deuda. La agencia también permite acuerdos de pago para quienes ya no reciben beneficios.

¿Qué debes hacer si recibes un aviso de sobrepago del Seguro Social?

Empieza por leer el aviso completo. Identifica el monto, el motivo del reclamo y las instrucciones para responder. Después, reúne los documentos que ayuden a comprobar tus ingresos, los pagos que recibiste y los cambios que comunicaste a la agencia. La SSA permite revisar el expediente para entender cómo calculó la deuda.

Si consideras que no hubo un sobrepago o que la cantidad resulta incorrecta, solicita una reconsideración mediante el formulario SSA-561. El plazo general para apelar es de 60 días desde que recibes el aviso original. No confundas ese plazo con los primeros 30 días que la SSA señala para evitar el inicio del cobro mientras revisa tu petición.

Si reconoces el pago extra, pero no tuviste la culpa y devolverlo te impediría cubrir necesidades básicas, puedes solicitar una exención con el formulario SSA-632. La agencia también contempla situaciones en las que la recuperación resulte injusta por otra razón. Para evaluar la dificultad económica, puede pedir comprobantes de ingresos y gastos de vivienda, alimentos, ropa o atención médica.

La solicitud de exención no tiene un límite de tiempo. Si la SSA la aprueba, no tendrás que devolver todo o parte del sobrepago. Si la rechaza, puedes pedir que revise esa decisión y utilizar las vías de apelación correspondientes. No des por hecho que la agencia corregirá el problema por su cuenta, aunque el error haya surgido dentro del Seguro Social.

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