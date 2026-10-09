ICE dispara a un hombre frente a su hijo en El Bronx: Mamdani pide frenar operativos en New York

El tiroteo se registró en Marble Hill y generó protestas contra ICE que también provocaron arrestos

El incidente involucra a cuatro agentes de ICE. Foto: Charly Triballeau / AFP

Un nuevo tiroteo involucra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta vez en New York. Un hombre identificado como Oscar Belgal, de 28 años y de origen dominicano, fue herido de bala durante un operativo de control migratorio en El Bronx.

Según reportes de medios, entre ellos CBS News y ABC7, el incidente se registró el jueves en Marble Hill, una zona de Manhattan que conecta con El Bronx. También se informó que el hijo del hombre, de 5 años, iba en el asiento trasero del auto. Afortunadamente, no resultó herido.

La situación ha generado reacciones divididas entre las autoridades locales y de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de los agentes de ICE, indicando que Oscar Belgal era objetivo de una operación selectiva. Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani solicitó su liberación y exigió frenar los operativos migratorios en New York.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo en New York durante un operativo de ICE?

El enfrentamiento se produjo cerca de la intersección de Marble Hill Avenue y West 225th Street. Según la reconstrucción preliminar presentada por la comisionada del Departamento de Policía de New York (NYPD), Jessica Tisch, los agentes federales vestidos de civil se acercaron al vehículo de Belgal mientras maniobraba para estacionarse en reversa.

La autoridad explicó que uno de los agentes se aproximó a la ventana del conductor con el arma desenfundada y que otro se colocó cerca del faro del mismo lado del vehículo. Después, el auto comenzó a avanzar y salió del campo de visión de una cámara de seguridad pública. La grabación no captó directamente el momento de los disparos.

“Sabemos que al menos un agente del ICE disparó siete veces, alcanzando al conductor en el cuello, debajo de la oreja izquierda”, señaló Tisch en una conferencia de prensa realizada desde el mismo lugar. Sus lesiones no ponían en peligro su vida y recibió atención médica.

El NYPD recibió llamadas de emergencia que alertaban sobre disparos y una persona herida. Un video grabado desde la cámara corporal de uno los oficiales, difundido por el departamento policial, muestra a Oscar Belgal esposado y sentado en el suelo. También se aprecia a los agentes de ICE, algunos vestidos de civil, y en medio de protestas de testigos.

This is the body-worn camera footage from the first NYPD officers on scene in Marble Hill last night. They responded to a 911 call for a male shot and transported the individual who was shot to the hospital to get medical care. pic.twitter.com/aHGXF6UzeH — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 9, 2026

El vehículo presentaba daños de bala en el parabrisas delantero y el vidrio trasero estaba destrozado, según describió la comisionada del NYPD. También aclaró que sus oficiales no participaron en el tiroteo ni en el operativo, sino que acudieron después por los llamados al 911.

ICE y el DHS señalan al hombre: no acató órdenes y tiene antecedentes

Marcos Charles, director asociado ejecutivo de ICE, explicó que los agentes bloquearon el paso del auto para detener al Oscar Belgal y este se negó a cumplir las órdenes.

Asimismo, sostuvo que el hombre presuntamente chocó contra dos vehículos oficiales y luego aceleró hacia otros agentes. Acto seguido, los oficiales dispararon.

Recientemente, los agentes de ICE recibieron un recordatorio con las directrices sobre cómo actuar ante un vehículo que no acata la orden para detenerse. En este sentido, el memorando interno señaló que no pueden perseguir autos a alta velocidad, sino identificar los datos del vehículo. Además, pueden aplicar dos técnicas legales: crear una barrera con el auto y usar dispositivos para pinchar llantas.

Por su parte, el DHS señaló que Oscar Belgal tenía vínculos con la pandilla ‘Trinitarios’ y antecedentes relacionados con delitos como hurto mayor, además de arrestos previos por agresión, robo, drogas y posesión de armas. Respecto al niño de 5 años, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, aclaró que no sabían que el niño estaba dentro del auto.

La comisionada del NYPD también indicó que Belgal había sido arrestado previamente en New York en dos ocasiones: una en 2023, por hurto mayor en cuarto grado y cinco años de libertad condicional, y otra en 2025, por un caso de venta de sustancias controladas que seguía pendiente al momento del incidente con ICE.

"We weren’t aware the child was in the car I can tell you that. But do you know who was? Oscar. Oscar knew he had a child in his car. Oscar chose to accelerate at a high rate of speed and ram two different vehicles as it appears he was going towards officers. And so the public… pic.twitter.com/83tXS6MOSL — Homeland Security (@DHSgov) October 9, 2026

¿Qué dijo el alcalde Zohran Mamdani?

El mismo jueves por la noche, el alcalde de New York informó que había hablado con el presidente Donald Trump y con el secretario del DHS para solicitar la liberación de Belgal y pedir que ICE detuviera sus operaciones en la ciudad.

“Les dejé claro al presidente y al secretario nuestra solicitud de que los agentes de ICE se retiren por completo del lugar, así como la exigencia de que ICE detenga sus operaciones en New York. Estas acciones están haciendo que la ciudad sea menos segura y están aterrorizando a sus habitantes”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

Mamdani dijo que New York es “menos segura” por ICE. Foto: Charly Triballeau / AFP

El alcalde criticó que ICE, que ya no puede hacer arrestos en cortes de inmigración, se acercaran al vehículo con el rostro cubierto y chalecos de construcción, una apariencia que, según él, dificultaba reconocerlos como funcionarios federales.

La gobernadora Kathy Hochul también habló con Trump y Mullin. En una publicación en X señaló que había pedido detener las operaciones de control migratorio en la ciudad y solicitó que se divulgaran las grabaciones de las cámaras corporales relacionadas con el tiroteo para aclarar lo sucedido.

Tonight, I spoke with President Trump and DHS Secretary Mullin about the shooting in Marble Hill.



I expressed outrage on behalf of New Yorkers and urged them to halt ICE enforcement operations in New York.



I also asked that any body camera footage of the shooting be released to… — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 9, 2026

Protestas y arrestos tras el tiroteo de ICE en New York

Horas después del tiroteo, un grupo de protestantes llegaron al hospital donde Belgal había sido atendido. Durante la noche, con pancartas y consignas, se opusieron a las operaciones de ICE.

La concentración, que fue tensando el ambiente, obligó a una respuesta policial: cuatro manifestantes terminaron arrestados. Según detalló la agencia Reuters, los oficiales indicaron que enfrentaban cargos por obstrucción a la administración gubernamental y que recibieron citaciones para comparecer ante un tribunal.

Al menos cuatro personas fueron detenidas por protestas. Foto: Ryan Murphy / AFP

El caso de Oscar Belgal, quien ahora está bajo custodia de ICE, abrió una investigación federal que deberá determinar qué ocurrió antes de que el vehículo comenzara a avanzar, qué amenaza percibieron los agentes y cómo se desarrolló el uso de la fuerza.

A mediados de septiembre, decenas de personas inundaron la ciudad de Austin, Texas, en protesta por el caso de Wilber Garcés Pérez. El inmigrante, un venezolano de 28 años que trabaja como repartidor de DoorDash, recibió un disparo en el torso durante un operativo de ICE.

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