La 75° edición del Miss Universo se celebra el 24 de noviembre en San Juan y se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch

Los países latinos acumulan 26 coronas de Miss Universo. Foto: Jaydee Lee / AFP

En la última década, para Latinoamérica ha sido muy complicado llevarse la Corona del Miss Universo: 3 coronas de 10 posibles. Sin embargo, esas tres victorias fueron precisamente en los últimos cinco años, lo cual indica que las latinas están brillando con fuerza en el magno evento de belleza.

Para la 75° edición del certamen, que se celebra este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, un total de 20 latinas competirán por la corona y se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, que durante su reinado tuvo un conflicto sin fin con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Además, se presenta una nueva oportunidad para que la corona sea entregada entre latinas, un escenario que no se ve desde 2014, cuando la venezolana Gabriela Isler coronó a la colombiana Paulina Vega.

Países como Venezuela, México, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana estarán representados por modelos, comunicadoras, estudiantes universitarias, profesionales de la salud y con experiencia en otros concursos internacionales.

Las representantes latinas del Miss Universo 2026 (por orden alfabético)

Argentina: Daiana Pereyra, 28 años

Fue primera finalista del concurso nacional de su país y asumió la representación de Argentina tras la baja por motivos personales de Tamara Rogouski. Su presencia forma parte de una edición en la que las candidatas sudamericanas buscarán destacar tanto por su preparación como por su desenvolvimiento en las distintas pruebas.

Bolivia: Valeria Mena, 24 años

Originaria de Oruro, consiguió la corona nacional y, según reseña la revista ¡Hola!, se convirtió en la primera representante de ese departamento en lograrlo en casi seis décadas. También obtuvo las distinciones de ‘Rostro más Bello’ y ‘Miss Turismo’, reconocimientos que respaldan su proyección en el certamen.

Brasil: Marcella Kozinski, 26 años

Es modelo, empresaria e influencer. Representó a Ilha do Mel durante la competencia nacional y conquistó al jurado con su elegancia y una historia personal de superación. Su experiencia frente a las cámaras puede favorecer su desempeño internacional.

Chile: Dominga López, 25 años

Es periodista y cuenta con formación en comunicación social, teatro y actuación. La representante de Viña del Mar también ha participado en campañas de moda y proyectos artísticos. Su preparación en comunicación y expresión escénica podría ser una ventaja en las entrevistas.

Colombia: María Alejandra López, 32 años

Es ingeniera industrial y una de las participantes con mayor recorrido en concursos internacionales. Fue Reina Hispanoamericana en 2013, Miss Mundo Colombia en 2015 y segunda finalista de Miss Grand International en 2023. Su experiencia competitiva es uno de sus principales atributos.

Costa Rica: María Alejandra Acosta, 25 años

Conocida como Mariale Acosta, es modelo y comunicadora originaria de Alajuela. Se convirtió en la primera representante de esa provincia en ganar el título nacional. Se capacidad de expresión y su interés por el arte y la cultura costarricense forman parte de su propuesta.

Cuba: Mia Donadio, 25 años

Su nombre completo es Mia Angelina Donadio Cancio, aunque es conocida en las plataformas digitales como Mia Dio. Según destaca Latina Times, ha construido una comunidad sólida de seguidores y utiliza su presencia pública para expresar su vínculo con las raíces cubanas.

Ecuador: Dalia Bucaram, 21 años

Estudia Psicología en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y combina su formación académica con el modelaje. Es hija de la presentadora Gabriela Pazmiño y del político Dalo Bucaram. También participa en Vita Nova, un proyecto relacionado con la salud mental de niños y jóvenes.

El Salvador: Sofía Córdova, 27 años

Es comunicadora y modelo. Su candidatura se apoya en su desenvolvimiento en pasarela y un mensaje relacionado con el empoderamiento femenino, que busca proyectar internacionalmente a las mujeres salvadoreñas.

Guatemala: Adelina Castillo, 30 años

Es médica general y pediatra, ambas formaciones obtenidas con honores. Actualmente estudia una subespecialidad en cuidados intensivos pediátricos. Además, habla español, inglés y griego, una combinación de preparación profesional y habilidades personales que la distingue.

Honduras: Luisa Pineda, 26 años

Originaria de Río Lindo, Cortés, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas. También ha trabajado en iniciativas de sostenibilidad y reciclaje textil. Después de quedar finalista en 2025, regresó al concurso y consiguió la corona nacional.

México: María Vargas, 28 años

Originaria de Zapopan, Jalisco, fue coronada por Fátima Bosch en el certamen nacional. Su discurso se ha enfocado en la resiliencia y el empoderamiento femenino. Tendrá el reto de mantener la presencia mexicana en una edición especialmente significativa para el país.

Nicaragua: Jasmine Blandford, 28 años

Es una modelo con experiencia en el ámbito internacional. Su participación busca representar la diversidad cultural de Nicaragua y fortalecer la presencia del país en el escenario universal. Su trayectoria frente a las cámaras será un recurso importante durante las presentaciones.

Panamá: Gabriela González, 20 años

Estudia Medicina en la Universidad de Panamá y también trabaja como modelo. Con 1.83 metros de estatura, destacó por su oratoria y sus mensajes sobre sostenibilidad y empoderamiento femenino.

Paraguay: Gretha Matiauda, 26 años

Es modelo, cantante y estudiante de Economía. También habla varios idiomas y cuenta con experiencia en otros certámenes internacionales. Su discurso sobre la historia y la fortaleza de las mujeres paraguayas fue uno de sus puntos destacados.

Perú: Luren Márquez, 27 años

Es administradora de empresas, comunicadora especializada en marketing digital, modelo y presentadora. Ha trabajado en Univision y Telemundo, además de participar en pasarelas internacionales.

Puerto Rico: Jennifer Barreto, 27 años

Es especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y tiene dos maestrías, en Psicología de Investigación y Trabajo Social Clínico. También es madre, una faceta que ha incorporado a su historia como reina de belleza.

República Dominicana: Melissa Núñez, 29 años

Es modelo, comunicadora y licenciada en Psicología. Su preparación académica y experiencia ante las cámaras complementan su participación. Además, llega a Puerto Rico después de recuperarse de un accidente automovilístico ocurrido a principios de noviembre.

Uruguay: Lucía Piñeyro, 33 años

Es modelo, emprendedora y estudiante de Derecho. Ya conoce el ambiente de los concursos internacionales, pues representó a su país en Reina Hispanoamericana y obtuvo el segundo lugar en Miss Universo Uruguay 2024.

Venezuela: Clara Vegas, 24 años

Es actriz y modelo, tiene formación en artes dramáticas en Los Ángeles y Cardiff, y mide 1.85 metros. Su historia familiar también despierta interés: es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, por lo que ambas se convirtieron en madre e hija ganadoras del certamen nacional.

Las 20 representantes latinas forman parte de las 116 competidoras que estarán presentes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Sin embargo, para América Latina la expectativa es alta, especialmente con Venezuela, México, Argentina, Chile y Puerto Rico.

Como es habitual en cada Miss Universo, antes de la coronación participarán en la presentación de trajes típicos y en las pruebas preliminares de traje de baño y vestido de gala. Estas actividades permitirán al jurado evaluar aspectos como la presencia escénica, la seguridad, la comunicación y el desenvolvimiento de cada participante.

Seguidamente, se someterán a las rondas de preguntas que ofrecen a los jueces las últimas percepciones antes de tomar una decisión consensuada: quién será la nueva Miss Universo.

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