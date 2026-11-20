The Warning, Majo Aguilar y MXKA pondrán el sello musical a un encuentro de la NFL en México que combinará rock, identidad cultural y pasión deportiva

México le dará un color especial a este encuentro de NFL / Claro Sports

La NFL alista una celebración que irá mucho más allá de las yardas y las anotaciones. El regreso del fútbol americano a la Ciudad de México tendrá una importante dosis de música mexicana, tradición y espectáculo, con artistas que representan distintas generaciones y estilos musicales. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings serán los protagonistas de una jornada que promete conectar el deporte con la cultura latina.

El encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026, en el Estadio Banorte. Sin embargo, antes de que comience la batalla deportiva, el público tendrá una cita con tres propuestas musicales que le darán un sello especial a esta edición de la NFL en territorio mexicano.

The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo

Uno de los momentos más esperados llegará durante el descanso del partido. The Warning, la banda de rock originaria de Monterrey, Nuevo León, será la encargada de encender el escenario con una presentación que llevará el talento mexicano a uno de los escaparates deportivos más importantes de Estados Unidos y el mundo.

El grupo está integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, quienes han construido una trayectoria internacional gracias a su energía sobre el escenario y un sonido que combina hard rock y otros matices del género. Su participación representa una apuesta por el talento mexicano y por una agrupación que ha conseguido conquistar escenarios fuera de sus fronteras.

Majo Aguilar y MXKA interpretarán los himnos nacionales

La música también tendrá un papel protagonista antes del silbatazo inicial. La cantante mexicana Majo Aguilar será la responsable de interpretar el Himno Nacional de México, una participación que aportará un componente de identidad y tradición a la ceremonia previa al encuentro.

Por su parte, MXKA, cantante y compositora nacida en Oakland, California, tendrá a su cargo el Himno Nacional de Estados Unidos. Su presencia añade un elemento cultural a una ceremonia que reunirá a dos países con una estrecha relación deportiva y una importante comunidad mexicoamericana.

La combinación de estas tres actuaciones busca ofrecer una experiencia que represente tanto a México como a Estados Unidos.

Los 49ers también preparan una fiesta para sus aficionados

La celebración no estará limitada al interior del estadio. Los seguidores de San Francisco tendrán actividades especiales durante el fin de semana en la Ciudad de México, con la llamada Casa de los Fieles como uno de los principales puntos de reunión para la comunidad del equipo.

El sábado 21 de noviembre, desde las 11:00 horas, se realizará un encuentro para aficionados que incluirá música, rifas, regalos y la participación de exjugadores, además de Sourdough Sam, la mascota oficial de los 49ers. Para el domingo 22 también está programada una fiesta para ver el partido, a partir de las 17:00 horas. Estas actividades buscan acercar al equipo a sus seguidores mexicanos y convertir el fin de semana en una celebración alrededor de la NFL.

Los jugadores de Vikings quieren sumar sabor latino

El ambiente mexicano también podría trasladarse al terreno de juego. Algunos integrantes de Minnesota adelantaron posibles celebraciones inspiradas en la cultura latina, con referencias al fútbol, los tacos y los bailes que forman parte de las tradiciones populares.

Aaron Jones, por ejemplo, mencionó la posibilidad de realizar un festejo inspirado en Cuauhtémoc Blanco, mientras que Isaiah Rodgers habló de simular un tiro penal si consigue protagonizar una jugada defensiva importante. Aunque estas ideas no forman parte de un espectáculo oficial, reflejan el entusiasmo de los jugadores por conectar con el público local.

Con los 49ers y los Vikings como protagonistas, la NFL prepara una jornada en la que el fútbol americano compartirá reflectores con el rock regiomontano, la música mexicana y las tradiciones de ambos países.

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