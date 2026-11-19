Varios modelos de selecciones y clubes, estilo retro, aparecen con frecuencia en catálogos de tiendas especializadas

Las camisetas retro para Navidad son muy valoradas por los fans. Foto: Shutterstock

Los jerseys o camisetas están entre los regalos deportivos que los fans del fútbol desean recibir para Navidad, y si se trata de un diseño retro, el valor de la prenda es aún mayor. No necesariamente en precio, sino en historia.

Entre las opciones que suelen atraer a aficionados y coleccionistas están las camisetas de selecciones que marcaron época en los mundiales de los años 70, 80 y 90, así como los uniformes de clubes europeos de temporadas históricas. Algunos vendedores también ofrecen diseños especiales y cajas sorpresa para una experiencia distinta.

Aunque no existe un ranking público de las más buscadas, varios modelos aparecen con frecuencia en catálogos de tiendas especializadas y colecciones de fútbol clásico. Desde Estados Unidos, por ejemplo, una camiseta retro de la Selección Mexicana suele estar entre las más solicitadas.

Las camisetas de fútbol retro más buscadas para Navidad

1. Selección de Francia 1998

Una de las alternativas más atractiva y buscadas, especialmente la versión azul que usó el equipo durante el Mundial que ganó como anfitrión. El uniforme está asociado con la actuación de Zinedine Zidane, autor de dos goles en la final frente a Brasil.

En tiendas especializadas como Footy Archive se encuentran reproducciones por unos $40 a $80 dólares, mientras que las versiones originales en buen estado pueden alcanzar precios mayores.

2. Selección Mexicana 1998

Su preferencia tiene que ver con el diseño verde que incorpora un gráfico inspirado en el calendario azteca, una característica que la diferencia de otros uniformes de aquella década.

En comercios en línea como Vintage Pitch se ofrecen versiones retro alrededor de $45 a $75 dólares, dependiendo de la tienda, la talla y si incluye nombre y número.

3. Estados Unidos 1994

Otra camiseta que suele llamar la atención por su diseño con apariencia de mezclilla y sus referencias gráficas al país anfitrión del Mundial. En el mercado estadounidense pueden encontrarse reediciones y versiones nuevas desde aproximadamente $35 a $60 dólares, mientras que los ejemplares originales usados pueden superar los $100 dólares o más.

4. Nigeria 1994 y 1998

La primera destaca por sus combinaciones de colores y su estética de los años noventa, mientras que la segunda se asocia con la generación que disputó el Mundial de Francia, con Jay-Jay Okocha y Nwankwo Kanu como referencias ofensivas. Algunas tiendas ofrecen reproducciones por unos $40 a $50 dólares.

5. Brasil (1970-1998), Alemania (1990) e Italia (1990)

Para completar esta selección aparecen los uniformes de Brasil de 1970 y 1998, el de Alemania de 1988-1990 y el de Italia de 1990. Son prendas relacionadas con épocas de grandes figuras y equipos históricos, como Romario, Ronaldo, Pelé, Roberto Baggio, Franco Barsei, Salvatore Schillaci, Jürgen Klinsmann y Lothar Matthäus.

Sus precios varían considerablemente: una reproducción puede costar entre $40 y $80 dólares, mientras que una camiseta original de colección puede superar los $150 dólares.

Las camisetas retro de clubes europeos que también se buscan

Entre las camisetas de clubes, las más buscadas para regalar en Navidad están: Manchester United de 1998-1999, temporada en la que conquistó la Liga de Campeones, la Premier League y la FA Cup. Del Barcelona de 2008-2009, que logró el sextete, y la del Real Madrid de 1997-1998, cuando ganó su séptima Copa de Europa.

Cuando se trata de clubes europeos los precios pueden ser más elevados. Según Classic Football Shirts, una tienda especializada en prendas originales y coleccionables, con sucursales en Nueva York, Miami y Los Ángeles, algunos modelos clásicos van desde unos $50 hasta más de $200 dólares, dependiendo de la temporada, el estado y la rareza.

Antes de comprar cualquier jersey de fútbol para Navidad, especialmente si es retro, debes saber distinguir entre una camiseta original de época, una reedición oficial y una reproducción de estilo retro. No son lo mismo y sus precios tampoco deberían ser iguales.

Es recomendable que leas bien la descripción del producto, las fotografías de etiquetas y escudos, la reputación del vendedor, la política de devoluciones y los costos de envío. Haz lo mismo con los boletos deportivos como regalo, ya que en internet puede haber estafas disfrazas de promociones.

Te puede interesar: