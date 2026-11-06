Thomas Markle, el padre de Meghan, es arrestado por delitos sexuales contra menores

El Departamento de Justicia anunció que Markle deberá comparecer ante tribunales este viernes por cargos federales

Thomas Markle | United States Attorney’s Office Central District of California

Thomas Wayne Markle, de 82 años y padre de Meghan Markle, fue detenido este viernes 6 de noviembre en Florida por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El residente de Lakeland enfrenta un cargo federal por posesión de pornografía infantil y tenía prevista su primera comparecencia ante un tribunal en Tampa durante la misma jornada.

De acuerdo con la denuncia, Markle habría conservado el material en dos unidades de almacenamiento que alquilaba desde 2008 en el área de Los Ángeles. Durante los registros, agentes del FBI incautaron aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos y libros con presunto contenido de abuso sexual infantil.

🚨 Thomas Wayne Markle, 82, of Lakeland, Florida, was arrested today on a federal criminal complaint alleging he kept child sexual abuse material (CSAM), including sexually explicit photographs of himself with prepubescent girls, in two Los Angeles-area storage units he rented… https://t.co/XCdlWG881T — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 6, 2026

Las autoridades señalaron que algunas imágenes supuestamente muestran al acusado con menores de edad; no obstante, los señalamientos deberán probarse ante la justicia y Markle mantiene la presunción de inocencia. En caso de ser encontrado culpable el padre de la duquesa de Sussex enfrentaría una pena de prisión de hasta 20 años.

Una pista permitió al FBI iniciar la investigación

La investigación del FBI recibió información clave en octubre de 2026, cuando distintos testigos aportaron datos sobre pertenencias de Thomas Markle. Según la declaración jurada que sustenta la denuncia federal, uno de ellos había firmado un testimonio sobre el supuesto hallazgo de material de abuso sexual infantil entre sus posesiones en Filipinas.

Otro testigo informó a los agentes que Markle alquilaba una unidad de almacenamiento en el Distrito Central de California. Estas pistas llevaron a las autoridades a localizar dos depósitos registrados a su nombre.

El 30 de octubre, el FBI obtuvo una orden judicial para registrar las propiedades. Los documentos de alquiler, conseguidos mediante una citación, indicaban que Markle lo utilizaba desde julio de 2008 y que el pago más reciente se había realizado automáticamente el 14 de octubre de 2026.

Dentro del lugar, los investigadores encontraron cajas identificadas como “Tom Markle” y otros objetos que reforzaban su vinculación con el espacio. Durante el operativo incautaron aproximadamente decenas de artículos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros, algunos con presunto contenido de abuso sexual infantil.

Meghan Markle vinculó el distanciamiento de su padre con las denuncias

Previo al arresto, Meghan Markle ya había relacionado públicamente la distancia con su padre con las acusaciones que conoció años atrás. En un comunicado difundido el 23 de octubre, la duquesa de Sussex explicó que en 2018 se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección de la Realeza y Especialistas.

Según su relato, el documento fue compartido posteriormente con ella y contenía señalamientos “preocupantes y perturbadores” contra Thomas Markle. Meghan afirmó que recibió garantías de que esas denuncias estaban siendo investigadas.

La duquesa sostuvo que esa información influyó en su decisión de mantenerlo apartado de su familia. “Espero que ahora pueda entenderse que, pese a las distorsiones de ciertas publicaciones a lo largo de los años, cualquier distancia con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos tuvieron una sola razón: protegerlos”, expresó en el comunicado. Su explicación sitúa las preocupaciones por la seguridad de sus hijos en el centro del distanciamiento familiar.

¿Qué ha dicho Meghan sobre impedir el contacto con Archie y Lilibet?

Meghan señaló que su decisión de impedir el contacto entre Thomas Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, responde a una medida de protección. Al pronunciarse sobre los señalamientos en octubre, aseguró sentirse “profundamente angustiada” por la información que había salido a la luz.

La duquesa de Sussex expresó también su solidaridad con cualquier menor que pudiera haber resultado afectado. También manifestó su deseo de que se hiciera justicia y de que la seguridad de los niños siguiera siendo la prioridad.

Además de su declaración pública, la duquesa habría comunicado esa decisión directamente a su padre. Según información de la BBC, Meghan le envió una carta en diciembre de 2025, mientras estaba hospitalizado en Estados Unidos, en la que abordó las acusaciones y le indicó que no conocería a sus nietos.

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