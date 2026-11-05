Lionel Messi lidera la tabla de goleo y la venta de camisetas en la MLS 2026

El argentino mantiene su impacto dentro y fuera de la cancha: encabeza la tabla de goles y vuelve a ser el más solicitado por los aficionados

Lionel Messi domina en goles y ventas en la MLS | ELSA | Getty Images vía AFP

Lionel Messi sigue siendo el principal protagonista de la Major League Soccer en 2026 más allá de todas las marcas inéditas que ha firmado en las últimas semanas dentro de la MLS.

El capitán del Inter Miami no solamente encabeza la tabla de goleadores con 26 anotaciones, sino que también ocupa el primer lugar entre las camisetas más vendidas de la competición por cuarto año consecutivo.

Su dominio refleja un fenómeno que va más allá de los resultados deportivos: el argentino se ha convertido en la principal figura comercial de una liga que continúa atrayendo estrellas internacionales y construyendo nuevos referentes.

Con 30 partidos disputados, 26 goles y 15 asistencias, Messi mantiene números que explican su influencia en el funcionamiento ofensivo de Inter Miami. Mientras tanto, su camiseta continúa siendo la favorita de los aficionados, incluso con la llegada de futbolistas de talla mundial como Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Thomas Müller.

Dueño de la cancha: Messi encabeza la tabla de goleo de la MLS

El rendimiento de Messi durante la temporada 2026 vuelve a demostrar que su influencia no depende exclusivamente de su capacidad para definir frente al arco. Sus 26 goles lo colocan en la primera posición de la clasificación de anotadores, con una ventaja de cuatro tantos sobre Petar Musa, delantero del FC Dallas.

Los principales perseguidores del argentino son:

Lionel Messi (Inter Miami): 26 goles.

26 goles. Petar Musa (FC Dallas): 22 goles.

22 goles. Brian White (Vancouver Whitecaps): 20 goles.

20 goles. Milan Iloski (Philadelphia Union): 19 goles.

19 goles. Sam Surridge (Nashville SC): 19 goles.

La diferencia también habla de la regularidad del argentino. No se trata únicamente de apariciones decisivas en partidos importantes, sino de una producción ofensiva sostenida a lo largo del campeonato.

Para Inter Miami, contar con un futbolista que combina anotaciones y asistencias representa una ventaja competitiva. Messi sigue siendo el punto de referencia de un proyecto que busca mantenerse entre los protagonistas del fútbol estadounidense.

Fiebre rosa en EE.UU.: Messi vuelve a dominar la venta de camisetas

El impacto del argentino también se refleja en el mercado. De acuerdo con la clasificación de camisetas adidas más vendidas de la MLS en 2026, Messi ocupa nuevamente el primer puesto, una posición que conserva por cuarta temporada consecutiva.

El listado tiene nombres importantes y demuestra el alcance internacional que ha conseguido la competición. Estas son las diez camisetas más solicitadas:

Lionel Messi – Inter Miami CF. Son Heung-Min – LAFC. Thomas Müller – Vancouver Whitecaps FC. Robert Lewandowski – Chicago Fire FC. Antoine Griezmann – Orlando City SC. Cavan Sullivan – Philadelphia Union. Denis Bouanga – LAFC. Luis Suárez – Inter Miami CF. Hany Mukhtar – Nashville SC. Rodrigo De Paul – Inter Miami CF.

Uno de los datos más llamativos es la presencia de tres futbolistas de Inter Miami entre los diez primeros: Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. LAFC también coloca a dos representantes, Son Heung-Min y Denis Bouanga.

La camiseta rosa del conjunto de Florida se ha convertido en una prenda reconocible para aficionados de distintas nacionalidades. Para muchos seguidores latinoamericanos que viven en Estados Unidos, llevar el número 10 representa también una conexión con Argentina y con una de las carreras más importantes del fútbol mundial.

En 2026, el argentino sigue dominando dos terrenos fundamentales para la MLS: los goles y las preferencias de sus seguidores. Su legado continúa creciendo dentro y fuera de la cancha.

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