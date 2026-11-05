Christa Pike sobrevivió a la inyección letal y ahora enfrenta una batalla con un posible cáncer

La defensa legal de Christa Pike alertó en un documento judicial de un trastorno sanguíneo asociado con un raro tipo de cáncer

Pike tendría una forma poco común de cáncer en la sangre | Shutterstock

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución en Tennessee el pasado 30 de septiembre, tiene un trastorno sanguíneo que sus abogados relacionan con un posible cáncer de sangre.

La advertencia aparece en una demanda del 8 de enero de 2026, casi nueve meses antes del procedimiento. Aunque el caso cobró relevancia esta semana, la defensa ya había planteado los riesgos de su condición ante los tribunales.

Pike, de 50 años, sobrevivió después de que el equipo de ejecución le administrara dos dosis de pentobarbital, el fármaco que utiliza Tennessee para aplicar la pena capital. Después pasó diez días en un hospital de Nashville. Su recuperación continúa bajo custodia penitenciaria y sus representantes legales cuestionan las condiciones de su aislamiento.

¿Por qué sus abogados advirtieron sobre los riesgos de la inyección letal?

La demanda que sus abogados presentaron en enero describe un recuento de plaquetas significativamente elevado, una alteración que recibe el nombre de trombocitosis. El escrito atribuye ese resultado, de forma probable, a un trastorno mieloproliferativo, que la defensa identifica como una forma poco frecuente de cáncer de sangre.

La defensa planteó que la alteración sanguínea podía aumentar el riesgo de un edema pulmonar grave durante la ejecución. Esa complicación implica una acumulación de líquido en los pulmones y puede provocar dificultades respiratorias severas. Los abogados argumentaron que las condiciones de Pike podían agravar el sufrimiento durante el procedimiento.

El escrito también describía problemas previos con las venas. Según sus representantes, Pike tenía antecedentes de dificultades durante las extracciones de sangre y la inserción de agujas. El personal sanitario de la prisión utilizaba una aguja tipo mariposa para extraerle sangre, un detalle que la defensa citó como parte de sus advertencias sobre el acceso intravenoso.

Dificultades para administrar la inyección letal

El 30 de septiembre, el equipo intentó ejecutar a Pike en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. Los reportes sobre aquella jornada describen dificultades para establecer vías intravenosas funcionales. Después de dos dosis de pentobarbital, Pike continuó con vida y necesitó atención hospitalaria de emergencia.

Los documentos disponibles no permiten concluir que el trastorno sanguíneo explique por sí solo su supervivencia. La advertencia médica previa y los problemas durante la ejecución forman parte del caso, pero no equivalen a una conclusión definitiva sobre las causas del fallo. El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones restantes de Tennessee para 2026.

¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

Pike ya salió del hospital al que llegó después de la ejecución fallida. Sus abogados anunciaron su regreso al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson en octubre y señalaron que continuaría con atención médica dentro de la prisión.

Durante su estancia hospitalaria necesitó un respirador y pasó varios días inconsciente. Su equipo legal también informó de neumonía, inflamación importante en los brazos y dificultades para tragar durante esa etapa de la recuperación.

En una declaración difundida a finales de octubre, Pike afirmó que sufría dolor constante y dificultades para hablar. También describió largos periodos de aislamiento en el área médica penitenciaria. Esos datos corresponden a su testimonio y a la información que aportó su defensa.

Pike relató además una visita posterior a urgencias. Sin embargo, aclaró que los médicos no la ingresaron. La información más reciente sobre su ubicación la sitúa en la enfermería de la prisión.

¿Qué piden ahora los abogados de Christa Pike y qué pasará con su caso?

La defensa solicita que las autoridades terminen con el aislamiento de Pike en la enfermería. Sus abogados sostienen que esa situación incumple un acuerdo de 2024 sobre sus condiciones de reclusión. La petición no busca su libertad, sino cambios en el lugar y las condiciones de su custodia.

Pike también pidió que las autoridades no la devuelvan al módulo donde vivía antes del intento de ejecución. Alegó antecedentes de agresiones y afirmó que su debilidad física actual le impediría defenderse o escapar ante un ataque. Además, denunció condiciones insalubres y expresó temor a sufrir infecciones o nuevas lesiones.

Un tribunal condenó a Pike a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Su supervivencia al procedimiento no implica que los tribunales hayan anulado aquella sentencia. Por ahora, continúa bajo custodia mientras avanzan los reclamos sobre su atención, su aislamiento y las circunstancias del intento de ejecución.

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