Meghan Markle y el Príncipe Harry volverán a Gran Bretaña: qué pasó

Los duques de Sussex, títulos nobiliarios que nunca les fueron retirados de la realeza británica, planean mudarse a Gran Bretaña

Meghan y Harry se casaron en mayo de 2018. Foto: FiledIMAGE / Shutterstock

Seis años después de que renunciaran a sus deberes reales y se mudaran a los Estados Unidos, Meghan Markle y el Príncipe Harry tomaron una decisión que ahora es noticia mundial: planean regresar a Gran Bretaña.

Según cita Reuters, una fuente cercana a la pareja reveló que su vuelta a Europa sería este mismo mes.

Durante su estadía en Estados Unidos, específicamente en California, Meghan y Harry habían criticado repetidamente a la familia real y la prensa británica, añade la agencia de noticias. Por tal motivo, sus nuevos planes parecen una contradicción frente a la postura que mostraron en años anteriores.

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¿Meghan Markle y El Príncipe Harry volverán al Palacio de Buckingham?

De momento no. La misma fuente detalló que la intención de la pareja es instalarse en algún lugar fuera de Londres, al parecer por un periodo prolongado. También es una forma de que sus dos hijos, el príncipe Archie (7) y la princesa Lilibet (5) empiecen a asistir a la escuela en Gran Bretaña.

El rey Carlos (Carlos III), quien fue coronado en mayo de 2023 tras el fallecimiento de su esposa, la reina Isabel, se enteró de la noticia el domingo pasado. Según confirmó la revista ¡Hola!, acogió con agrado el hecho de tener cerca a su hijo menor, a pesar de que no vivirán en una residencia real y continuarán sin funciones oficiales.

El príncipe William, heredero al trono y hermano de Harry, también fue informado sobre el regreso de los duques de Sussex. Al momento de esta publicación, el Palacio de Buckigham no había emitido algún comunicado.

Antes de su partida a Estados Unidos, en 2020, Meghan Markle y el Príncipe Harry señalaron a la familia real de actuar con negligencia. También criticaron duramente a la prensa británica, afirmando que les estaban arruinando la vida.

En una entrevista con la presentadora y filántropa Oprah Winfrey, en 2021, Harry aseguró que su marcha del Palacio de Buckingham fue esencialmente “por falta de apoyo y falta de comprensión”.

Meghan, que estaba embarazada de Lilibeth al momento de la entrevista, también reveló que en la realeza había conversaciones sobre “cómo de oscura sería la piel” de su hija al momento de nacer. Atónita, Oprah Winfrey expresó: “¿Qué?”.

Luego de la plática, el príncipe William se pronunció para negar que la familia real británica fuera racista.

La relación con la realeza británica duró dos años

Meghan Markle y el Príncipe Harry se casaron en el Castillo de Windsor en 2018. Se esperaba que su unión con la exactriz californiana revitalizara la realeza británica para una nueva generación de monarcas.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir fisuras en su relación con el resto de la familia real. Según reseña Reuters, en marzo de 2020 anunciaron que renunciarían a sus funciones oficiales y que se mudarían a Estados Unidos.

Además, ambos alegaron que querían dejar atrás el escrutinio mediático “tóxico” al que se enfrentaban en Gran Bretaña.

Cuando llegaron a Estados Unidos, se instalaron en una vivienda de 16 habitaciones en el pueblo costero de Montecito, cerca de Santa Bárbara, California. Informes de los medios revelaron que el precio de su casa ascendió a $14.7 millones de dólares y que decidieron conservarla.

Un antiguo asesor real de alto rango dijo a Reuters que el regreso de Meghan Markle y el Príncipe Harry plantea desafíos para todos. El mes pasado, Harry, Meghan ya habían visitado Gran Bretaña, y el rey Carlos, aún en tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer, vio a sus nietos por primera vez desde 2022.

El mismo asesor recalcó que los miembros de la realeza que intentan forjarse carreras privadas suelen ser acusados ​​por sus críticos de explotar su posición. Los próximos días podrían ser clave.

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