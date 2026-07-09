Investigación federal: el FBI indaga a la Federación Argentina de Fútbol en pleno Mundial

El FBI rastrea 260 millones de dólares vinculados a la AFA mientras su presidente también enfrenta causas judiciales en Argentina.

Las autoridades investigan un posible caso de lavado de activos | Claro Sports

Mientras la Selección Argentina disfruta de su paso a cuartos de final del Mundial 2026y se prepara para medirse a Suiza, del otro lado de la cancha se cocina un lío que puede sacudir los cimientos de la AFA. El FBI, junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos, comenzó a tomar testimonios sobre un presunto desvío de $260 millones de dólares vinculado a la federación que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

¿Cuál es la hipótesis del FBI?

Los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger ya están citando testigos, según reveló el diario La Nación.

La hipótesis que manejan las autoridades estadounidenses apunta a que la AFA se habría valido de una serie de empresas pantalla en territorio norteamericano para desviar activos y esquivar controles fiscales. El nombre que aparece en el centro de la trama es TourProdEnter LLC, una firma con base en Florida gestionada por el excongresista Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette.

A través de cinco bancos estadounidenses de peso (Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank), esa compañía habría manejado los $260 millones de dólares provenientes de contratos de la AFA. Los investigadores quieren entender si esos movimientos configuran delitos como lavado de activos o fraude bancario bajo jurisdicción estadounidense.

Por qué el FBI metió las narices en el fútbol argentino

Lo llamativo del caso es el momento elegido: la pesquisa avanza en paralelo al propio Mundial, con la selección argentina todavía compitiendo por el título. El foco está puesto en los movimientos de fondos de la AFA bajo el mandato de Tapia y de su hombre de confianza, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La sospecha central es que esos ingresos por sponsors, derechos de televisión y amistosos de la selección campeona del mundo terminaron canalizados hacia sociedades fantasma en EE.UU.. Justamente esa acumulación de 260 millones de dólares en bancos estadounidenses fue el disparador que despertó el interés del FBI.

Esta causa en Estados Unidos no aparece de la nada, pues Tapia venía siendo investigado en Argentina desde hace meses por varios frentes distintos. En diciembre pasado, la Justicia argentina ordenó decenas de allanamientos en la sede de la AFA en Ezeiza y en 17 clubes por presunto lavado de dinero a través de la financiera Sur Finanzas, con maniobras que rondarían los 560 millones de dólares.

Después, en marzo, el juez federal Diego Amarante procesó y embargó a Tapia y a Toviggino por apropiación indebida de tributos, tras una denuncia de ARCA por más de 19,000 millones de pesos en impuestos y aportes no girados.

A eso se suma otra denuncia que investiga si Tapia es el verdadero dueño de una lujosa propiedad de diez hectáreas en Pilar (Argentina), presuntamente oculta detrás de testaferros. Con la prohibición de salida del país vigente y el proceso judicial en pleno desarrollo, el dirigente enfrenta ahora un frente adicional que trasciende fronteras y que puede pegarle fuerte a la imagen de la AFA justo en el peor momento posible, con el mundo entero mirando a la selección.

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