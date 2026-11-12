Derrumbe de un edificio en Nueva York deja al menos 8 muertos y más de 15 heridos

El colapso del edificio de tres plantas se produjo en Flatbush, Brooklyn, cerca de las 4:00 pm (ET) del miércoles

Más de 250 bomberos acudieron a la zona del derrumbe. Foto: Charly Tribelleau

Tragedia en Nueva York. Un edificio de tres plantas, ubicado sobre una obra de construcción, se derrumbó y provocó la muerte de al menos ocho personas. El incidente ocurrió este miércoles en el barrio de Flatbush, Brooklyn.

Los primeros reportes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) indicaban que el colapso de la estructura había matado a seis personas. Sin embargo, luego informaron que dos heridos fallecieron en el hospital. Hasta el momento se contabilizan 17 lesionados, pero las autoridades estiman que pueda haber más.

Según detalló ABC News, la primera llamada al 911 se produjo a las 4:01 pm (ET) y para las 8:30 pm ya se habían contabilizado 15 víctimas. Más de 250 bomberos acudieron al lugar para iniciar el operativo de rescate.

Derrumbe del edificio en Nueva York ocurrió durante trabajos de excavación

Antes de que sucediera la emergencia, el FDNY detalló que un grupo de obreros realizaba trabajos de excavación. Sin embargo, las causas del colapso no han sido determinadas.

Varios medios locales destacaron que el Departamento de Edificios (DOB) de Nueva York se encontraba en el lugar para evaluar los daños y realizar “inspecciones de estabilidad estructural”.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran que un edificio contiguo se vio afectado por el derrumbe, luego de que una de sus paredes fuese arrastrada por completo. Los apartamentos quedaron expuestos y se apreciaban objetos personales.

Hasta la mañana de este jueves, los servicios de emergencia continuaban trabajando en la zona del derrumbe, con drones y unidades caninas para abrirse paso entre los escombros, detalló CBS News.

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“Fue un derrumbe devastador”, exprespo el alcalde Zohran Mamdani, quien ofreció una rueda de prensa desde el lugar y pidió oración por las víctimas y sus familiares. Asimismo, instó a evitar cualquier áreas cercana al edificio colapsado.

FDNY units continue to operate Thursday morning at the site of a building collapse on Flatbush Avenue in Brooklyn: pic.twitter.com/KP1oVr1sn3 — FDNY (@FDNY) November 12, 2026

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, explicó que la operación de rescate y levantamiento de escobros “será prolongada”, afirmando que son “extremadamente peligrosas”.

“Cada movimiento está minuciosamente planificado y es de vital importancia para la evolución de los pacientes y la seguridad de los miembros del cuerpo. Los miembros han trabajado de forma metódica y no han parado desde que llegaron esta tarde”, declaró. También agregó que entre las víctimas hay varios niños, pero no indicó si eran heridos o fallecidos.

El derrumbe arrastró la pared de otro edificio. Foto: Kena Betancur / AFP

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