MLB: quiénes fueron elegidos MVP 2026 en la Liga Americana y la Nacional

La carrera por el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular llega su final este jueves

Álvarez es claro favorito en la Liga Americana | JACK GORMAN / GETTY IMAGES VIA AFP

Este jueves culmina la semana de premios de la temporada 2026 de la MLB con la entrega del Jugador Más Valioso (MVP), el reconocimiento individual más importante de la campaña. Después de conocer a los Novatos del Año y a los Managers del Año, llega el turno de los ganadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. MLB anunciará los ganadores este jueves a partir de las 7:00 p. m., hora del Este, por MLB Network.

El galardón reconoce el desempeño durante la temporada regular. Los votantes entregan sus boletas antes del inicio de la postemporada, por lo que ningún jonrón de octubre, victoria en los playoffs o actuación en la Serie Mundial modifica el resultado. Aunque MLB revela los nombres después del último juego del año, la elección queda resuelta antes de la lucha por el campeonato.

En la votación participan integrantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, conocida por las siglas BBWAA. Cada liga cuenta con 30 votantes, dos periodistas por cada ciudad del circuito correspondiente. Para el MVP, cada elector ordena a diez jugadores en su boleta. El primer lugar recibe 14 puntos, el segundo suma nueve y las posiciones restantes otorgan de ocho a uno.

Finalistas al MVP 2026 de la Liga Americana

Yordan Álvarez

El cubano presenta una de las candidaturas con mejores posibilidades de ganar por haber terminado la temporada con el promedio de bateo, porcentaje de embasado y slugging más alto de toda la MLB. Álvarez terminó con .316, .432 y .601, respectivamente, además de establecer marcas personales de 42 jonrones y 106 carreras impulsadas.

Álvarez fue capaz de demostrar una combinación de contacto, poder sin igual durante la campaña. La pelea por el MVP tampoco es algo nuevo para la estrella de Houston pues terminó tercero en la votación al MVP de la Americana en 2022.

Junior Caminero

El antesalista dominicano de los Rays disputó los 162 partidos de la temporada regular y cerró con 42 cuadrangulares, 101 carreras remolcadas y promedio de .276. También registró un porcentaje de embasado de .360 y slugging de .524, para un OPS de .884, la estadística que suma ambos indicadores. A sus 23 años, Caminero aparece por primera vez entre los tres finalistas al MVP después del noveno puesto que obtuvo en 2025. Su segunda selección consecutiva al Juego de Estrellas acompañó otra campaña de gran producción ofensiva.

Bobby Witt Jr.

El campocorto de los Royals vuelve a la lista de finalistas después del segundo lugar que consiguió en 2024, cuando Aaron Judge ganó el reconocimiento. Witt terminó la campaña de 2026 con promedio de .281, 18 jonrones y 54 impulsadas, además de porcentajes de .359 en embasado y .441 en slugging.

Su candidatura también encuentra respaldo en su defensa en una de las posiciones más exigentes del diamante. Con este resultado, acumula cuatro temporadas consecutivas entre los primeros siete puestos de la votación.

Finalistas al MVP 2026 de la Liga Nacional

Pete Crow-Armstrong

El jardinero central de los Chicago Cubs conectó 45 jonrones y alcanzó 41 bases robadas, una producción que le permitió entrar al grupo de jugadores con al menos 40 cuadrangulares y 40 robos en una temporada. Además, bateó para .280, con porcentaje de embasado de .372 y slugging de .570.

Su aporte también sobresalió en los jardines. Crow-Armstrong lideró las Grandes Ligas en outs por encima del promedio y valor defensivo en carreras, dos métricas de Statcast que ayudan a medir el rendimiento con el guante.

Shohei Ohtani

La estrella japonesa de Los Angeles Dodgers llega con cuatro premios MVP en su carrera y tres de forma consecutiva. Sin embargo las lesiones en la rodilla izquierda y el bíceps derecho limitaron su trabajo como lanzador, pero completó 85 entradas y dos tercios con efectividad de 1.79 y 95 ponches. En la ofensiva, registró promedio de .275, porcentaje de embasado de .377 y slugging de .512. También alcanzó su sexta temporada seguida con al menos 30 jonrones y sumó 11 bases robadas.

Brice Turang

El segunda base de los Milwaukee Brewers bateó para .268, conectó 21 jonrones, remolcó 100 carreras y robó 19 bases, con un OPS de .816. Su defensa es otro de sus puntos a favor pues cuenta con dos Guantes de Oro en su trayectoria. El infielder tuvo un papel importante en un equipo de Milwaukee que terminó la temporada regular con 103 victorias y 59 derrotas, el mejor registro de las Grandes Ligas.

Ganadores de los premios MLB 2026 anunciados hasta ahora

La semana de reconocimientos comenzó con los anuncios de los ganadores al Novato del Año y los Manager del Año de ambos circuitos. Esas distinciones correspondieron a las jornadas del 9 y 10 de noviembre, antes del turno del Cy Young y el MVP.

Kevin McGonigle, de los Detroit Tigers, ganó el Novato del Año de la Liga Americana después de recibir 28 de los 30 votos de primer lugar. El infielder terminó con promedio de .278, 18 jonrones y 12 bases robadas. En la Liga Nacional, Sal Stewart, de los Cincinnati Reds, obtuvo el reconocimiento tras una campaña de 32 cuadrangulares y 112 carreras impulsadas. Stewart recibió 20 votos de primer puesto.

Will Venable conquistó el premio al Manager del Año de la Americana tras llevar a los Chicago White Sox a una marca de 84-78, después del registro de 60-102 del equipo en 2025. En la Nacional, Pat Murphy ganó con los Milwaukee Brewers y se convirtió en el primer dirigente con tres premios consecutivos. Milwaukee cerró la temporada regular con 103 triunfos y otro título de la División Central.

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