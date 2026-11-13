Del abrazo a la guerra: Ospreay y Fletcher se juegan el oro de AEW en Full Gear 2026

De compañeros a rivales por el título mundial. Ospreay y Fletcher encabezan Full Gear 2026. Conoce cómo seguir el evento

Kofi verá acción en AEW Full Gear 2026 | SIMON WOHLFAHRT / AFP

Will Ospreay y Kyle Fletcher serán los grandes protagonistas de AEW Full Gear 2026 de este este sábado 14 de noviembre, con un combate por el Campeonato Mundial que dará continuidad a su rivalidad. El británico defenderá el cinturón ante su antiguo compañero, quien buscará conquistar el máximo título de la empresa tras una historia de alianzas, diferencias y traiciones.

Los dos compartieron una etapa en United Empire, el grupo de New Japan Pro-Wrestling, y después coincidieron en Don Callis Family dentro de AEW. La ruptura llegó en WrestleDream 2024, cuando Fletcher atacó a Ospreay y le costó el Campeonato Internacional. Ahora, el australiano tendrá otra oportunidad de derrotarlo en Full Gear, como ya hizo en la edición de aquel año.

#AEWFullGear, THIS SATURDAY 11/14, LIVE on PPV

AEW International Title@rainmakerXokada vs @RatedRCope

Okada cost Cope a win in Miami, then choked him w/ a chain at #BLOODandGUTS as Fletcher threatened Ospreay, forcing Cope to surrender! Cope wants revenge & Okada's title at Full… pic.twitter.com/q1ULNY9MSj — All Elite Wrestling (@AEW) November 13, 2026

La cita será, en el Mortgage Matchup Center de Phoenix, Arizona. Además del choque entre Ospreay y Fletcher, la cartelera incluirá varias defensas titulares y combates con estipulaciones especiales. Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el evento en vivo a través de distintas plataformas de pago por evento.

¿Cuándo es AEW Full Gear 2026 y cuál es la cartelera anunciada?

AEW Full Gear 2026 tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en el Mortgage Matchup Center de Phoenix. La cartelera principal comenzará a las 8 p. m. del Este, equivalentes a las 7 p. m. del Centro y las 5 p. m. del Pacífico en Estados Unidos.

La programación incluye los siguientes combates, sujetos a cambios antes del espectáculo. La letra «c» identifica a quienes llegan como campeones.

Will Ospreay (c) contra Kyle Fletcher por el Campeonato Mundial de AEW.

Mercedes Moné (c) contra Marina Shafir por el Campeonato Mundial Femenino.

The Young Bucks, Matt y Nick Jackson (c), contra Mark Davis y Jake Doyle por el Campeonato Mundial de Parejas.

Jamie Hayter y Alex Windsor (c) contra Kris Statlander y Harley Cameron por el Campeonato Mundial Femenino de Parejas.

Hangman Adam Page, Brody King y Bandido (c) contra Swerve Strickland, Austin Creed y Kofi por el Campeonato Mundial de Tríos, en un Texas Death Match.

Jon Moxley, Daniel Garcia, Gabe Kidd, Wheeler Yuta, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong contra Jay White, Ace Austin, Austin Gunn, Clark Connors, Colten Gunn, David Finlay y Juice Robinson, en Anarchy in the Arena.

Kazuchika Okada (c) contra Adam Copeland por el Campeonato Internacional.

Tommaso Ciampa (c) contra Ilja Dragunov por el Campeonato Nacional.

Queen Aminata (c) contra Persephone y Maya World por el Campeonato TBS.

¿Cómo ver AEW Full Gear 2026 en vivo en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán comprar Full Gear 2026 a través de HBO Max, Prime Video, PPV.com, YouTube y Fubo. AEW también anuncia opciones mediante Sling TV, DIRECTV, DISH y proveedores tradicionales de televisión por cable y satélite. La disponibilidad depende del servicio y de la ubicación del usuario.

HBO Max ofrece el evento por $39.99 dólares para sus suscriptores. La función requiere una compra adicional, de modo que la suscripción habitual no incluye el acceso a Full Gear. Otras plataformas ofrecen la transmisión por un precio cercano a los $50 dólares, aunque el importe final puede variar según el proveedor.

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