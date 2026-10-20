Canelo vs. Mbilli no se detiene: Mauricio Sulaimán confirma que viajará a Riad pese al conflicto

El presidente del CMB viajará a Riad para supervisar la pelea del 31 de octubre y habló sobre una posible revancha entre Yoreme Mendoza y Ricardo Sandoval

Por Juan Carlos Castellanos

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, confirmó que viajará a Riad, Arabia Saudita, para estar presente en la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, a pesar del conflicto bélico que continúa en Medio Oriente.

El combate por el campeonato de los supermedianos está programado para el 31 de octubre en Riad, donde Sulaimán supervisará la función y se integrará al equipo de réferis, jueces y pugilistas convocados para la velada organizada por el jeque árabe Turki Al-Sheikh.

El dirigente del organismo verde y oro aseguró que confía en que la función se realizará conforme a lo previsto y recordó otros acontecimientos históricos en los que el deporte continuó pese a situaciones de tensión o violencia.

Sulaimán confía en que Canelo vs. Mbilli se realizará el 31 de octubre

“Yo le tengo mucha confianza. Mira lo que sucedió en las Olimpiadas de Múnich: siguieron adelante. México, en el 68, una semana antes hubo un problema grave social. Las Olimpiadas de Atlanta, una bomba explotó en el parque; en Nueva York, las Torres Gemelas, y a las dos semanas peleó Trinidad contra Hopkins”, explicó Sulaimán.

El presidente del CMB consideró que el boxeo y el deporte pueden funcionar como un punto de encuentro en escenarios complicados y reiteró su confianza en que la pelea entre el mexicano y el campeón camerunés radicado en Canadá llegará al cuadrilátero en la fecha establecida. “El deporte es una bandera de paz, es una bandera blanca que une y estoy seguro de que se va a llevar a cabo esa función el 31”, afirmó.

De esta manera, Sulaimán tiene previsto viajar la próxima semana a Arabia Saudita para formar parte de la organización y supervisión de una de las funciones más importantes del calendario del CMB, con Canelo como protagonista ante Mbilli.

MÁS INFORMACIÓN: Tyson Fury vs Anthony Joshua desata el caos con boletos más caros que la final del Mundial 2026

Mauricio Sulaimán destaca a Sergio “Yoreme” Mendoza

En otro tema, Sulaimán habló sobre Sergio ‘Yoreme’ Mendoza, quien recibió el cinturón que lo acredita como campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo después de su victoria ante el estadounidense Ricardo ‘Niño’ Sandoval, el pasado 10 de octubre.

El pugilista nacido en Hermosillo, Sonora, también consiguió el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la misma categoría, en una pelea que le permitió consolidarse como uno de los nombres destacados de la división.

Sulaimán destacó las condiciones mostradas por Mendoza y consideró que el sonorense tiene un futuro importante dentro del boxeo profesional. “Un gran futuro. Demostró poder de puños, demostró estrategia, demostró tener grandes habilidades. Va a tener un futuro largo y, como le dije, ya es campeón del Consejo, ya es de por vida; entonces, ya es parte de la familia”, señaló el presidente del CMB.

¿Habrá revancha entre Yoreme Mendoza y Ricardo Sandoval?

Después del triunfo del mexicano, también surgió la posibilidad de una revancha contra Ricardo Sandoval. Sin embargo, Sulaimán aclaró que el reglamento del Consejo Mundial de Boxeo no contempla el reconocimiento automático de una revancha directa.

“El Consejo no reconoce las revanchas directas por reglamento, pero sí pone a evaluación los merecimientos o situaciones, y sí puede suceder”, explicó.

La declaración deja abierta la posibilidad de que una segunda pelea entre Mendoza y Sandoval sea analizada por el organismo, aunque su realización dependerá de los méritos deportivos y de las circunstancias que rodeen a ambos campeones.

Mientras tanto, el CMB concentra su atención en la función del 31 de octubre en Riad, donde Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizarán el combate por el título de los supermedianos. Sulaimán confirmó su presencia y será parte de la supervisión de una velada que se realizará en medio de un escenario internacional complejo.