Turki Al-Alshikh confirmó que la pelea de Canelo en Riad sigue en pie

Canelo Álvarez peleará en Riad el 31 de octubre ante Christian Mbilli, pese a la tensión por los ataques en Arabia Saudita.

Canelo peleará en Riad el próximo 31 de octubre | Sarah Stier/Getty via AFP

Turki Al-Alshikh confirmó que lapelea de Canelo Álvarez en Riad sigue en pie para el 31 de octubre, a pesar de los ataques que han golpeado Arabia Saudita en los últimos días. El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita aseguró que el boxeador mexicano lo contactó directamente y le reiteró su intención de subir al ring.

“Canelo se comunicó conmigo y me dijo que peleará en Riad este octubre, sin importar lo que suceda (…) Él [Álvarez] no le teme a nada”, escribió Al-Alshikh en X. El mensaje llegó después de que varios ataques contra el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad generaran dudas sobre la realización del evento.

Canelo reached out and told me he’ll still fight in Riyadh this October, no matter what happens. He fears nothing.



My country is home to the two Holy Mosques, land of peace, safety, rich civilization, deep history, and kind-hearted people.



Thank you to everyone who checked in… — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2026

Canelo enfrentará al invicto Christian Mbilli, quien pondrá en juego el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea está pautada para el 31 de octubre en Riad, en lo que será el regreso del mexicano al cuadrilátero después de una cirugía en el codo.

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Canelo regresará tras operarse del codo

La pelea contra Mbilli será la primera de Canelo después de una cirugía artroscópica en el codo izquierdo. El procedimiento buscó retirar cuerpos libres de la articulación, fragmentos que pueden generar dolor, inflamación y limitación de movimiento.

El mexicano arrastraba molestias en el codo durante varias semanas antes de decidirse por la operación. La intervención lo mantuvo alejado del ring por varios meses y modificó el calendario que inicialmente lo tenía programado para regresar en febrero.

Ahora, a sus 36 años, Canelo busca demostrar que superó por completo la lesión. El duelo ante Mbilli representa además una prueba exigente, porque el camerunés llega sin derrotas y defiende un cinturón mundial en la división de 168 libras.

¿Por qué los ataques en Riad generaron dudas sobre Canelo vs. Mbilli?

La preocupación creció por una serie de ataques contra el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad. El golpe más grave ocurrió el sábado, cuando un misil impactó un complejo que alberga las terminales 3 y 4 de vuelos domésticos.

Ese ataque dejó 12 personas muertas y más de 300 heridas, según las autoridades de aviación civil de Arabia Saudita. Entre las víctimas figuran ciudadanos de Arabia Saudita, Bangladesh, Estados Unidos, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Sudán.

Un día después, otro proyectil alcanzó una terminal del aeropuerto y causó una muerte adicional, además de casi una docena de heridos. La coalición liderada por Arabia Saudita atribuyó los ataques a los hutíes respaldados por Irán, grupo que reclamó algunos de los golpes previos.

Cuándo y cómo ver Canelo vs. Mbilli desde Estados Unidos

Pese al contexto, Canelo vs. Mbilli continúa programada para el 31 de octubre en Riad. El combate tendrá lugar en The Venue y corresponderá a la segunda ocasión en que el mexicano boxea en suelo saudita.

Mbilli llega como campeón supermediano del CMB y como un rival peligroso para un Canelo que necesita una victoria contundente tras su regreso de la cirugía. El duelo promete acción, porque ambos peleadores tienen estilo ofensivo y buscan imponer condiciones desde los primeros asaltos.

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se podrá disfrutar en Estados Unidos a través de streaming por la plataforma de DAZN en formato pago por evento.

La función incluirá el combate estelar entre Canelo y Mbilli, además de la defensa del título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo de Jaime Munguía ante Nikita Zon. El pago por evento cubrirá toda la cartelera y no únicamente la pelea principal.

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