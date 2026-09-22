Centroamérica pone en marcha su camino en la Concacaf Nations League: lo que está en juego para cada selección

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice afrontan retos distintos en el torneo y buscan acercarse a la Copa Oro

Honduras llega con altas expectativas al torneo / Eyepix / Nurphoto via AFP

La Concacaf Nations League 2026/27 comienza con mucho más que cuatro partidos para las selecciones de Centroamérica. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua competirán en la Liga A con la mira puesta en los cuartos de final, mientras Belice buscará dar el salto desde la Liga B. El torneo tendrá una conexión directa con el camino hacia la Copa Oro 2027, aunque el organismo todavía debe anunciar los criterios específicos de clasificación.

En la Liga A, los 12 equipos que no fueron preclasificados disputarán una fase de grupos de cuatro encuentros, con dos partidos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada sector avanzarán a los cuartos de final, donde ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Los ganadores de esas series, previstas para noviembre, disputarán el Final Four de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Dónde ver en EE.UU. los partidos de la Concacaf Nations League 2026/27

Para los aficionados centroamericanos que siguen a sus selecciones desde Estados Unidos, estas son las principales opciones de televisión y streaming:

TUDN: tendrá cobertura de algunos partidos, entre ellos Jamaica vs. Guatemala y El Salvador vs. Martinica, a través de ViX Premium.

tendrá cobertura de algunos partidos, entre ellos Jamaica vs. Guatemala y El Salvador vs. Martinica, a través de ViX Premium. FOX Sports: mantiene los derechos en inglés de la Nations League en Estados Unidos.

mantiene los derechos en inglés de la Nations League en Estados Unidos. FOX / FS1 / FS2: la señal dependerá del partido y de la programación de cada jornada.

la señal dependerá del partido y de la programación de cada jornada. Servicios de streaming: plataformas como YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream o Sling pueden ofrecer canales de FOX, aunque la disponibilidad depende del plan y mercado.

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Estos son algunos de los encuentros que pueden marcar el arranque de la Nations League 2026/27:

Costa Rica vs. Curazao — 24 de septiembre

Jamaica vs. Guatemala — 25 de septiembre

Honduras vs. Surinam — 25 de septiembre

El Salvador vs. Martinica — 26 de septiembre

Guatemala vs. El Salvador — 28 de septiembre

Nicaragua vs. Costa Rica — 1 de octubre

Honduras vs. Jamaica — 5 de octubre

Costa Rica y Nicaragua, con objetivos diferentes

Costa Rica parte con una exigencia particular. La selección tica quedó en el Grupo A junto con Nicaragua, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao y República Dominicana, y necesita ubicarse entre los dos primeros para seguir con vida en la pelea por el título. Su calendario arranca el 24 de septiembre contra Curazao, continúa con la visita a Nicaragua el 1 de octubre y tendrá otro compromiso en casa frente a Haití el 4 de octubre.

Nicaragua, en cambio, encara el torneo como una oportunidad para consolidar su presencia en la máxima categoría. Los nicaragüenses comparten grupo con Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao y República Dominicana, en una zona donde cada punto puede adquirir un peso enorme. Terminar entre los cuatro primeros también será importante: los puestos quinto y sexto de la Liga A descenderán a la Liga B.

Honduras, Guatemala y El Salvador se cruzan en el Grupo B

Honduras, Guatemala y El Salvador protagonizarán una batalla centroamericana en el Grupo B. Los tres tendrán como rivales a Jamaica, Surinam y Martinica, en una zona que combina duelos regionales con visitas exigentes al Caribe. Honduras debutará ante Surinam en Tegucigalpa el 25 de septiembre y posteriormente visitará a Jamaica, antes de medirse con Martinica y volver a enfrentar a los jamaicanos.

Guatemala abrirá su participación ante Jamaica como visitante el 25 de septiembre y después recibirá a El Salvador. El equipo guatemalteco también tendrá dos partidos frente a Surinam, uno fuera de casa y otro en territorio guatemalteco. Para la Azul y Blanco, convertir los partidos como local en puntos será fundamental en una clasificación que podría resolverse por márgenes muy estrechos.

El Salvador, por su parte, comenzará ante Martinica en San Salvador y después tendrá que visitar a Guatemala. La Selecta cerrará esta ventana con un partido en casa ante Jamaica y otro como visitante frente a Martinica. El duelo contra Guatemala aparece así como uno de los encuentros con mayor carga regional, pero ambos equipos necesitarán sumar también ante los rivales caribeños para mantenerse en la pelea.

Belice busca dar el salto desde la Liga B

Belice tiene un objetivo diferente: ascender. El combinado centroamericano es el único de la región ubicado en la Liga B y comparte el Grupo D con Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas y Sint Maarten. Los líderes de los cuatro grupos de esta categoría subirán a la Liga A, por lo que terminar primero puede cambiar el nivel de oposición que Belice encuentre en la próxima edición.

El formato deja poco margen para distraerse. En la Liga A, los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos, mientras que los dos últimos de cada sector descenderán. En la Liga B, los líderes conseguirán el ascenso y los últimos caerán a la Liga C. Además, el desempeño en el torneo tendrá relación con el camino hacia la Copa Oro 2027.

Así comienza una Nations League con caminos distintos para cada representante centroamericano, pero para todos, la recompensa va más allá de una tabla, pues cada jornada puede acercarlos a una nueva oportunidad continental.

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