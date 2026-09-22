Peruanos se preparan para vivir en Orlando el enfrentamiento ante EE.UU.

La comunidad peruana en Florida tendrá una cita especial con la Bicolor, en un duelo que abre una nueva etapa para ambas selecciones

Perú jugó por última vez en EE.UU. en 2024/ Mike Kireev / Nurphoto via AFP

Orlando se prepara para una jornada especial. Este sábado 26 de septiembre, la selección nacional de Perú visitará el Inter&Co Stadium para enfrentar a Estados Unidos, en el primer partido del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino desde el Mundial 2026.

Este encuentro amistoso podría ser sumamente especial para la comunidad peruana que vive en Orlando y sus alrededores, ya que será una oportunidad para volver a ver a su selección en territorio estadounidense y, al mismo tiempo, presenciar el reinicio del ciclo del USMNT rumbo al siguiente proceso mundialista.

Orlando se viste de rojo y blanco

Para Perú, el partido forma parte de una gira de cuatro encuentros por Norteamérica. Después de medirse con Estados Unidos, la selección enfrentará a México el 29 de septiembre en Nueva Jersey, a Canadá el 3 de octubre en Montreal y a Colombia el 6 de octubre en Miami.

Además, Florida ofrece una conexión especial con el equipo nacional peruano por la presencia de una importante población latinoamericana y por la cercanía de Orlando con otras ciudades donde viven peruanos.

El encuentro también marcará el regreso de Estados Unidos a la actividad internacional tras el Mundial 2026. Pochettino contará con una convocatoria de 28 jugadores y aprovechará esta serie de amistosos para observar alternativas y comenzar a delinear el grupo que afrontará el nuevo ciclo, entre ellos el joven portero de raíces peruanas, Diego Kochen.

Cuándo, dónde ver y cómo comprar boletos para el EE.UU. vs Perú

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026

sábado 26 de septiembre de 2026 Hora: 4:30 p. m. ET / 3:30 p.m. CT / 1:30 p.m. PT

4:30 p. m. ET / 3:30 p.m. CT / 1:30 p.m. PT Estadio: Inter&Co Stadium, Orlando, Florida

Inter&Co Stadium, Orlando, Florida Transmisión en EE.UU.: TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock

TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock Boletos: disponibles a través de Ticketmaster y plataformas de reventa

disponibles a través de Ticketmaster y plataformas de reventa Precio: las entradas publicadas parten aproximadamente desde 40 dólares, aunque el costo puede cambiar según ubicación, demanda y cargos.

Un duelo con historia que vuelve después de 8 años a suelo estadounidense

Estados Unidos y Perú se han enfrentado siete veces. El balance favorece ligeramente al conjunto estadounidense, con tres victorias, dos empates y dos derrotas, aunque el antecedente más reciente terminó igualado 1-1 en octubre de 2018, en East Hartford, Connecticut.

La Bicolor ganó el último enfrentamiento entre ambos equipos, un 1-0 registrado en la US Cup de 1997 en San Diego. También conserva en el historial su triunfo más amplio, un contundente 4-1 conseguido en Lima en 1996.

El nuevo capítulo llegará en una sede que ha sido especialmente favorable para Estados Unidos. El conjunto de las Barras y las Estrellas ganó sus siete partidos anteriores en el Inter&Co Stadium de Orlando, donde acumula 25 goles a favor y apenas dos en contra.

Perú llega con novedades

El técnico Mano Menezes convocó a 26 futbolistas para la gira. La lista combina experiencia y juventud, con Pedro Gallese, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena y Gianluca Lapadula entre los nombres de mayor recorrido.

También aparecen jugadores que buscan ganarse un lugar en el futuro de la selección, como Piero Magallanes, quien recibió su primera convocatoria al equipo absoluto. Bassco Soyer y Oliver Sonne forman parte de una nómina que apunta a probar diferentes alternativas.

La convocatoria presenta varias ausencias. Renato Tapia, Carlos Zambrano, Christian Cueva y Piero Quispe no fueron incluidos. Fabio Gruber fue descartado por lesión y Alfonso Barco ocupó su lugar. La disponibilidad de André Carrillo también había generado dudas por una situación física.

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