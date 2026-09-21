Pitbull Cruz reta a Ryan Garcia: la pelea que puede dividir a los latinos en EE.UU.

El nocaut de Isaac Cruz abrió una nueva rivalidad con el pugilista californiano, quien respondió al desafío y puso diciembre como posible fecha

El combate entre ambos boxeadores es muy prometedor / Claro Sports

Isaac ‘Pitbull’ Cruz terminó su pelea contra Néstor Bravo con mucho más que una victoria. El nocaut en el sexto asalto dejó al mexicano con impulso renovado y, apenas bajó del ring, puso sobre la mesa el nombre que ahora concentra buena parte de la conversación: Ryan Garcia.

“Hey, Ryan, estoy aquí. Mi siguiente pelea, contigo. Vamos, Ryan… vamos”, lanzó Cruz después del combate. El mensaje fue directo y llegó acompañado de una propuesta concreta: diciembre. El mexicano también mencionó el 5 de mayo de 2027 como otra ventana posible para un enfrentamiento que todavía no tiene anuncio oficial.

Ryan Garcia responde al reto del ‘Pitbull’

La reacción de Garcia no tardó en aparecer. El estadounidense de ascendencia mexicana reconoció el triunfo de Cruz y, en lugar de esquivar el desafío, respondió públicamente con una propuesta que elevó todavía más las expectativas alrededor de la posible pelea.

“Bravo, Pitbull. Me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa”, escribió García en redes sociales, antes de añadir una de sus habituales frases provocadoras: “Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un pitbull”.

El intercambio entre Pitbull Cruz y Ryan Garcia es una posibilidad especialmente atractiva. No solo se trata de dos nombres reconocibles del boxeo: también representan historias, estilos y formas distintas de conectar con una comunidad que tiene una enorme presencia en el mercado estadounidense.

Cruz llega con la imagen de un peleador mexicano construido alrededor de la presión, la potencia y el combate frontal. Su victoria sobre Bravo reforzó esa identidad y le permitió insistir en que está preparado para los grandes nombres de las 140 y 147 libras.

Garcia, por su parte, nació en EE.UU. y tiene raíces mexicanas. Su enorme presencia en redes sociales le ha permitido trascender al aficionado tradicional del boxeo y convertirse en una figura reconocida entre públicos más jóvenes y entre la comunidad mexicoestadounidense.

Una rivalidad que ya tiene historia

La tensión no comenzó después del nocaut de Cruz. Garcia aseguró, anteriormente, que había intentado conseguir el combate en dos ocasiones y sostuvo que el mexicano rechazó esas oportunidades.

“Les he pedido pelear contra Pitbull dos veces y una de esas veces fue mi obligatorio, y él ha negado dos veces”, afirmó García en redes sociales. También dejó claro que, según su versión, no pretendía seguir insistiendo indefinidamente.

Cruz ofrece una lectura diferente de su carrera y ha reiterado su disposición para enfrentar a los principales nombres de su división. Después de vencer a Bravo, volvió a señalar a García y dejó abierta la posibilidad de competir tanto en 140 como en 147 libras.

Ese contraste puede convertir la pelea en algo más que un enfrentamiento entre dos boxeadores. El duelo tendría un componente de identidad: un mexicano de Ciudad de México frente a una estrella estadounidense de raíces mexicanas, cada uno con una base de seguidores que podría tomar partido por motivos deportivos, familiares o culturales.

Diciembre, la fecha que puede cambiarlo todo

Aunque Garcia habló de diciembre y aseguró que existe una oferta sobre la mesa, todavía faltan varios elementos para que Pitbull Cruz Vs. Ryan Garcia sea una pelea oficial. El peso pactado, la fecha definitiva, la sede, los derechos de transmisión y las condiciones económicas forman parte de una negociación que aún debe concretarse.

Lo que sí existe es una rivalidad pública que acaba de subir de temperatura. Cruz ya lanzó el reto, García respondió y diciembre quedó señalado como una posibilidad. Ahora el siguiente paso tendrá que producirse fuera de las redes sociales y dentro de las negociaciones entre ambos equipos.

Si finalmente se firma el combate, el atractivo será difícil de separar de su dimensión latina: presión contra velocidad, un representante del boxeo mexicano frente a una estrella mexicoestadounidense y dos personalidades que ya comenzaron a vender la pelea antes de que exista un contrato anunciado.

Te puede interesar: