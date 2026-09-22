Guatemala ya trabaja en Miami: Tena prepara el debut ante Jamaica en la Nations League

La Selección entra en la etapa decisiva de su preparación para debutar en la Concacaf Nations League.

Guatemala ya se entrena en Miami | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala ya trabaja en Estados Unidos con la mirada puesta en su debut en la Concacaf Nations League. La Azul y Blanco realizó este martes un entrenamiento en el Amerant Bank Field de Miami, como parte de la concentración previa al viaje hacia Kingston para enfrentar a Jamaica.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena había elegido Miami como escala antes de instalarse definitivamente en territorio jamaiquino. La intención es aprovechar estos días para trabajar con el grupo y terminar de ajustar el equipo que afrontará el primer compromiso oficial de esta nueva etapa.

La práctica adquiere además importancia porque la delegación comenzó a completarse con los futbolistas que actúan fuera de Guatemala. El grupo había salido del país sin todos sus legionarios debido a los compromisos que todavía debían afrontar con sus respectivos clubes, por lo que la concentración en Estados Unidos también fue planificada como punto de reunión.

Guatemala ultima detalles antes de enfrentar a Jamaica

El escenario elegido para trabajar fue el Amerant Bank Field, donde Guatemala continuó con su preparación antes de trasladarse a Jamaica. Tena entra así en los últimos días disponibles para definir su planteamiento y el once con el que buscará comenzar de buena manera su participación internacional.

La Selección tiene previsto posteriormente continuar su recorrido hacia Kingston, sede del esperado estreno. Guatemala visitará a Jamaica el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas de Guatemala en el National Stadium, según la programación oficial del inicio de la Concacaf Nations League.

¡MODO SELECCIÓN! 💪🏽⚽️🇬🇹#SeleMayor realiza su entrenamiento en el Amerant Bank Field, en Miami, como parte de su preparación de cara su encuentro ante Jamaica en la Liga de Naciones.#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/KdtTqWx0jL — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 22, 2026

El desafío aparece como una prueba importante para la Bicolor. La propia Federación había oficializado el 17 de septiembre la convocatoria de Tena específicamente para el encuentro frente a Jamaica, y ahora el proceso entra en su etapa decisiva con los trabajos en Miami.

Después del encuentro frente a los Reggae Boyz, Guatemala deberá continuar rápidamente con su calendario de Concacaf Nations League. La programación oficial contempla posteriormente el partido ante El Salvador, por lo que Tena inicia en Miami una concentración clave para afrontar una exigente ventana internacional.

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