Los latinos a seguir en la recta final de la MLS 2026: goles, asistencias y quién define playoffs

Messi, Espinoza, Fernández Mercau, Lozano y Berterame llegan al tramo decisivo con números capaces de cambiar la pelea por la MLS Cup

Lionel Messi sigue dando la pauta de calidad en la MLS | C. Khanna | AFP

La MLS 2026 entra en su recta final con ocho jornadas por disputar y una presencia latina determinante en las carreras por el Supporters’ Shield, los playoffs y los puestos de comodín.

Nombres como los de Lionel Messi, Cristian Espinoza, Nicolás Fernández Mercau, Hirving Lozano y Germán Berterame llegan a este tramo con responsabilidades muy distintas, pero con algo en común: sus actuaciones pueden modificar directamente el panorama de la postemporada.

Desde los records que Messi ha registrado con Inter Miami, hasta lo que pueda aportar Hirving Lozano con LA Galaxy, son elementos que marcan diferencia en la MLS.

Messi y Espinoza llegan con objetivos muy diferentes

Lionel Messi sigue siendo uno de los principales focos de atención. El argentino alcanzó los 20 goles y 11 asistencias después de marcar de tiro libre ante San Diego FC, cifras que lo colocan al frente de la tabla de goleo y con 31 participaciones directas en gol.

El contexto de Inter Miami, sin embargo, hace que cada producción ofensiva tenga un significado adicional. Las Garzas marchan en la parte alta del Este y necesitan mantener el ritmo en las jornadas restantes para proteger su posición antes de los playoffs.

La agenda de Miami todavía contempla partidos importantes ante rivales como New York City FC, Atlanta United y FC Cincinnati.

En el otro extremo aparece Cristian Espinoza. El argentino ha sido una pieza central de Nashville SC, líder de la clasificación general y primer equipo que aseguró matemáticamente su boleto a los playoffs tras vencer 3-0 a Chicago Fire. Espinoza marcó uno de los goles y participó en otro durante ese encuentro.

Su impacto no se limita a las anotaciones. El extremo aporta amplitud, centros y capacidad para acelerar las transiciones, elementos que explican sus cuatro goles y diez asistencias en el registro de la investigación.

Lozano, Berterame y Fernández Mercau juegan otra carrera

Para otros futbolistas latinos, el objetivo es mucho más urgente. Nicolás Fernández Mercau suma 15 goles con New York City FC y se ha convertido en la principal referencia ofensiva de un equipo que pelea por mantenerse en zona de clasificación.

El escenario de Hirving Lozano es todavía más apremiante. El mexicano registra un gol y una asistencia en 564 minutos con LA Galaxy y su capacidad para encarar, recortar hacia dentro y generar superioridad por izquierda puede resultar decisiva para un conjunto que aparece en la zona de riesgo del Oeste.

Germán Berterame, por su parte, representa una pieza diferente para Inter Miami. Después de superar un periodo de lesiones, suma tres goles y dos asistencias en 13 partidos de temporada regular. Su función también consiste en abrir espacios con movimientos hacia las bandas y presionar tras pérdida.

La fotografía de la MLS cambia semana a semana. Para algunos latinos, el objetivo será pelear por los primeros lugares; para otros, simplemente mantener con vida la temporada. En todos los casos, quedan ocho jornadas para transformar estadísticas individuales en resultados colectivos y llegar a los MLS Cup Playoffs 2026 con la clasificación y la localía todavía en juego.

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