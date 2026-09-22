Calendario de playoffs MLB 2026: Fechas, horarios y cómo ver la postemporada completa en español

MLB definió el calendario de playoffs 2026 y los fanáticos podrán disfrutar toda la postemporada con opciones en español.

Los playoffs de MLB se podrán ver en español | JOE BUVID / GETTY IMAGES VIA AFP

La postemporada de la MLB 2026 arrancará el martes 29 de septiembre y tendrá un calendario que puede extenderse hasta el sábado 31 de octubre, fecha prevista para un posible Juego 7 de la Serie Mundial. El camino al título incluirá cuatro Series de Wild Card, cuatro Series Divisionales, dos Series de Campeonato y el Clásico de Otoño.

Para el fanático hispano en Estados Unidos, la guía exige atención a dos detalles. La Liga Americana tendrá sus rondas divisional y de campeonato en las plataformas de TNT Sports, mientras la Liga Nacional estará en FOX, FS1 y FOX Deportes. Además, Universo y Univision ofrecerán transmisiones de postemporada en español, según el calendario oficial de Grandes Ligas.

MLB anunciará los horarios cuando queden establecidos los cruces, las sedes y las necesidades de programación televisiva. Por ahora, las fechas ya permiten organizar una agenda completa para seguir a cada equipo desde el Wild Card hasta la Serie Mundial.

Calendario de playoffs MLB 2026 con fechas de cada ronda

La carrera de octubre, que en esta ocasión comenzará en septiembre, reunirá a 12 equipos. Cada liga clasificará a sus tres campeones divisionales y a tres equipos por la vía del Wild Card. Los dos mejores sembrados de la Liga Americana y de la Liga Nacional avanzarán directo a las Series Divisionales. Los otros ocho equipos disputarán la primera ronda.

El calendario completo de los playoffs de MLB 2026 queda así:

Series de Wild Card Juego 1 el martes 29 de septiembre Juego 2 el miércoles 30 de septiembre Juego 3, si hace falta, el jueves 1 de octubre

Series Divisionales Inicio el sábado 3 de octubre Juego 2 el lunes 5 de octubre Juego 3 el miércoles 7 de octubre Juego 4 el jueves 8 de octubre Juegos 5 de la Liga Nacional, si hace falta, el viernes 9 de octubre Juegos 5 de la Liga Americana, si hace falta, el sábado 10 de octubre

Serie de Campeonato de la Liga Nacional Inicio el domingo 11 de octubre Juego el lunes 12 de octubre Juego el miércoles 14 de octubre Juego el jueves 15 de octubre Juego el viernes 16 de octubre Juego el domingo 18 de octubre Juego 7, si hace falta, el lunes 19 de octubre*

Serie de Campeonato de la Liga Americana Inicio el lunes 12 de octubre Juego 2 el martes 13 de octubre Juego 3 el jueves 15 de octubre Juego 4 el viernes 16 de octubre Juego 5 el sábado 17 de octubre Juego 6 el lunes 19 de octubre Juego 7, si hace falta, el martes 20 de octubre

Serie Mundial 2026 Juego 1 el viernes 23 de octubre Juego 2 el sábado 24 de octubre Juego 3 el lunes 26 de octubre Juego 4 el martes 27 de octubre Juego 5, si hace falta, el miércoles 28 de octubre Juego 6, si hace falta, el viernes 30 de octubre Juego 7, si hace falta, el sábado 31 de octubre



Cabe destacar que la ronda de Wild Card requiere dos victorias para saber que equipo avanza. Las Series Divisionales exigen tres triunfos, mientras que las Series de Campeonato y la Serie Mundial demandan cuatro.

Cómo funciona el formato de los playoffs de MLB 2026

El formato de la postemporada no deja margen para confusiones. Las Series de Wild Card serán al mejor de tres juegos y todos los partidos se jugarán en el estadio del equipo mejor sembrado. Ese punto ofrece una ventaja real para los clubes que cerraron la temporada regular en una posición más alta.

En cada liga, el sembrado número 3 enfrentará al número 6, mientras el número 4 chocará con el número 5. Los ganadores avanzarán a las Series Divisionales para enfrentar a los dos mejores sembrados de su circuito. Por eso, un equipo que gane su división no siempre tendrá descanso. Solo los dos campeones divisionales con mejor récord en cada liga evitarán el Wild Card.

Las Series Divisionales tendrán formato al mejor de cinco. El conjunto con mejor siembra recibirá los Juegos 1 y 2, viajará para los Juegos 3 y 4, y volverá a casa para un posible Juego 5. La estructura será 2-2-1.

Las Series de Campeonato y la Serie Mundial serán al mejor de siete, con modelo 2-3-2. El equipo con mejor posición recibirá los dos primeros juegos y, de ser necesario, los Juegos 6 y 7. En la Serie Mundial, la localía para los Juegos 1, 2, 6 y 7 corresponderá al campeón de liga con mejor récord de temporada regular en 2026.

Dónde ver los playoffs MLB 2026 en español

La postemporada de MLB 2026 tendrá opciones en español durante todas sus rondas. FOX Deportes será la señal principal para seguir la Liga Nacional desde las Series Divisionales y para ver completa la Serie Mundial. Universo y Univision también tendrán partidos seleccionados, según la programación que MLB confirme al definir los cruces y horarios.

Wild Card, del 29 de septiembre al 1 de octubre

NBC, Peacock y NBC Sports Network transmitirán los juegos. Universo y Univision tendrán partidos en español seleccionados.

NBC, Peacock y NBC Sports Network transmitirán los juegos. Universo y Univision tendrán partidos en español seleccionados. Series Divisionales, del 3 al 10 de octubre

La Liga Americana irá por TBS, truTV y HBO Max. La Liga Nacional se verá por FOX, FS1, FOX One y FOX Deportes. Universo y Univision ofrecerán cobertura en español para algunos encuentros.

La Liga Americana irá por TBS, truTV y HBO Max. La Liga Nacional se verá por FOX, FS1, FOX One y FOX Deportes. Universo y Univision ofrecerán cobertura en español para algunos encuentros. Series de Campeonato, del 11 al 20 de octubre

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional estará en FOX, FS1, FOX One y FOX Deportes. La de la Liga Americana irá por TBS, truTV y HBO Max. Universo y Univision tendrán juegos seleccionados en español.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional estará en FOX, FS1, FOX One y FOX Deportes. La de la Liga Americana irá por TBS, truTV y HBO Max. Universo y Univision tendrán juegos seleccionados en español. Serie Mundial, del 23 al 31 de octubre

FOX transmitirá el Clásico de Otoño en inglés y FOX Deportes tendrá la cobertura completa en español. Universo y Univision podrían sumar encuentros a su programación.

Los horarios exactos se conocerán cuando MLB defina a los equipos clasificados, los enfrentamientos y las sedes. El fanático puede revisar el calendario oficial de MLB antes de cada jornada para confirmar la hora, el canal y la disponibilidad de la narración en español.

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