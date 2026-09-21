Fecha FIFA de octubre 2026: cuándo paran las ligas de Europa y qué se juega

El primer descanso FIFA tras el Mundial cambia el calendario: Europa se detiene 16 días, mientras México y Centroamérica toman protagonismo

El fútbol de Europa tendrá un inusual parón | O. Del Pozo | AFP

La fecha FIFA de octubre de 2026 traerá un escenario poco habitual para los aficionados al fútbol: las principales ligas de Europa entrarán en un parón unificado de 16 días, del 21 de septiembre al 6 de octubre, como parte del nuevo calendario internacional de la FIFA.

Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 dejarán de jugar durante dos fines de semana, mientras las selecciones concentrarán hasta cuatro partidos en una sola ventana.

No se trata de una pausa extraordinaria provocada por el Mundial 2026 que dio a España como campeón. El cambio forma parte del calendario internacional 2025-2030 aprobado por FIFA, que eliminó la tradicional ventana independiente de septiembre para fusionarla con la de octubre. El objetivo es reducir los viajes intercontinentales y concentrar el trabajo de las selecciones en una sola convocatoria.

Para el público latino en Estados Unidos, eso significa cambiar el menú habitual de fútbol europeo por una agenda cargada de partidos internacionales.

Parón XL 2026: cuándo paran las ligas de Europa, qué se juega y a quién seguir desde Estados Unidos

Las cinco grandes ligas disputaron su última jornada antes del receso entre el 19 y 20 de septiembre. Ahora, llegará el silencio doméstico hasta octubre.

La LaLiga, Bundesliga y Ligue 1 regresarán el viernes 9 de octubre, mientras que la Premier League y Serie A retomarán actividades el sábado 10. La Europa League esperará hasta el 15 de octubre y la Champions League volverá entre el 20 y 21 de octubre.

La espera tendrá compensación. La UEFA Nations League concentrará cuatro jornadas entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre. Entre los partidos destacados aparecen Inglaterra vs. España, Italia vs. Bélgica, Turquía vs. Francia, Noruega vs. Portugal y Bélgica vs. Francia.

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En Estados Unidos, FOX Sports y ViX están entre las opciones para seguir la Nations League europea, mientras que la gira mexicana tendrá cobertura de Univision, TUDN y sus plataformas digitales.

México y Centroamérica toman el protagonismo durante el parón

Mientras Europa baja el ritmo, Rafael Márquez tendrá una ventana especialmente importante para comenzar su proceso con la selección mexicana. El Tri jugará cuatro amistosos en Estados Unidos: Colombia el 26 de septiembre, Perú el 29, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6.

La convocatoria incluye los regresos de Hirving ‘Chucky’ Lozano y Germán Berterame que busca su revancha con la selección, además de jóvenes como Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Armando González. El extenso periodo de concentración permitirá a Márquez trabajar conceptos tácticos con mayor continuidad.

Centroamérica también tendrá una agenda intensa. La Liga de Naciones Concacaf 2026-27 disputará 74 partidos durante esta ventana entre sus tres ligas, y la competencia servirá como clasificatoria para la Copa Oro 2027.

Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador aparecen entre las selecciones que tendrán partidos importantes. Destacan Costa Rica-Curazao, Jamaica-Guatemala, Honduras-Surinam y el duelo regional entre Guatemala y El Salvador.

Para los aficionados en Estados Unidos, la Liga de Naciones Concacaf podrá seguirse mediante Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo Network y Concacaf GO.

Así, el primer gran parón internacional posterior al Mundial no será precisamente un descanso para quienes siguen el fútbol. Cambia el escenario, desaparecen temporalmente las ligas europeas y las selecciones ocupan el centro de la conversación.

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