Rafa Márquez y su legión europea: los nueve mexicanos que apuntan al nuevo ciclo del Tri

La primera convocatoria de Rafa Márquez dibuja una columna vertebral con jugadores de España, Italia, Rusia, Países Bajos, Portugal y Grecia

Santiago Gimenez encabeza a los europeos en el Tri | A. Messinis | AFP

La selección mexicana de Rafael Márquez inicia una nueva etapa rumbo al Mundial 2030 con presencia de futbolistas que militan en Europa y que buscarán llenarle el ojo al nuevo timonel que asumió el cargo tras la partida de Javier Aguirre.

De los 30 convocados que tendrán su primera concentración para la fecha FIFA, nueve llegan desde clubes del Viejo Continente, una señal del peso que tendrán la experiencia internacional y la adaptación a distintos estilos de fútbol en este nuevo proyecto.

La convocatoria fue presentada el 17 de septiembre y contempla cuatro partidos amistosos en Estados Unidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

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De España a Rusia: una defensa con experiencia europea

El recorrido comienza en la portería con Alex Padilla, quien regresó al Athletic Club después de su paso por Pumas. El guardameta de 23 años compite por minutos detrás de Unai Simón, pero su formación en Lezama le ofrece una característica que encaja con la idea de juego de Márquez: capacidad para participar con los pies y actuar adelantado cuando México tenga el balón.

Por delante aparecen Johan Vásquez y César Montes, una pareja que conoce bien el fútbol europeo y que ya tiene una historia compartida desde sus etapas formativas en México. Vásquez, en el Genoa de Italia, aporta anticipación y corrección por el perfil izquierdo; Montes, en el Lokomotiv de Moscú, suma presencia física, juego aéreo y experiencia en la Liga Premier rusa.

El cuarto nombre defensivo es Mateo Chávez, lateral del AZ Alkmaar. Su capacidad para recorrer toda la banda y, al mismo tiempo, cerrarse hacia zonas interiores, le da a Márquez una alternativa distinta para modificar la estructura durante los partidos.

El mediocampo concentra otra parte importante de esta legión. Luis Chávez, del Dinamo Moscú, puede encargarse de distribuir, cambiar el juego de orientación y aprovechar su golpeo en tiros libres.

Álvaro Fidalgo, ahora en el Real Betis, ofrece movilidad entre líneas y capacidad para proteger la pelota bajo presión. Mientras tanto, Obed Vargas, del Atlético de Madrid, aparece como una pieza de recorrido, presión y equilibrio.

Santiago Gimenez y Armando González, dos delanteros con perfiles distintos

En ataque, la referencia europea será Santiago Gimenez,quien afronta el nuevo proceso como delantero del FC Porto. Su juego de espaldas, capacidad para fijar centrales y remate de primera intención encajan en una estructura que también busca generar espacios para los jugadores que llegan desde segunda línea.

La alternativa tiene un perfil diferente. Armando González, delantero del Olympiacos, destaca por sus movimientos al espacio, aceleración y presión sobre los defensores. El atacante puede ser especialmente útil cuando México necesite cambiar el ritmo de un partido o encontrar espacios ante una defensa cerrada.

Así queda dibujado el mapa europeo de Rafa Márquez: un portero formado en España, centrales con recorrido en Italia y Rusia, un lateral de la Eredivisie, tres mediocampistas con experiencias diferentes y dos delanteros que compiten en Portugal y Grecia. Son nueve piezas que llegan desde contextos distintos, pero que ahora deberán encontrar un mismo lenguaje con el nuevo cuerpo técnico del Tri.

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