Messi ya caza un récord brasileño en suelo estadounidense

El gol de tiro libre de Messi ante San Diego lo deja a un paso de un récord histórico como máximo anotador a balón parado

Messi está cerca de un nuevo récord goleador | MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES VIA AFP

Lionel Messi volvió a confirmar que el paso del tiempo no reduce su impacto en los partidos ni su precisión en una de las especialidades más complejas del fútbol. El argentino marcó de tiro libre en el empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC y alcanzó los 75 goles directos a pelota parada en su carrera.

El tanto le permitió superar al brasileño Jair Rosa Pinto, que registró 74 conversiones de tiro libre, y quedarse con el segundo puesto en la clasificación histórica. Messi, a sus 39 años, mantiene abierta una carrera personal que ahora apunta a la cima de una lista reservada para especialistas de enorme jerarquía.

El gol 1️⃣0️⃣1️⃣ de Leo Messi vistiendo la camiseta de @InterMiamiCF.



Golazo del 🐐🇦🇷 desde tiro libre: disparo contundente con curva/efecto incluido. pic.twitter.com/UDUWwPyn14 — MLS Español (@MLSes) September 20, 2026

El récord pertenece al brasileño Marcelinho Carioca, reconocido por su etapa en Corinthians y dueño de 78 goles de tiro libre directo. Messi quedó a tres tantos de igualar esa marca y a cuatro de tomar el primer lugar en solitario. La cuenta puede modificarse en cualquier partido, porque cada falta cerca del área ya representa una oportunidad real para Inter Miami.

Messi llega a 75 goles de tiro libre

El empate ante San Diego FC dejó un nuevo dato para la trayectoria de Messi. El argentino ejecutó un tiro libre directo para marcar el 2-2 de Inter Miami y sumó su gol número 75 bajo esta vía. No se trató de una cifra aislada ni de un registro producto de una sola etapa de su carrera.

Messi construyó esta estadística con Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección argentina. Su evolución como rematador explica el lugar que ocupa hoy. Durante sus primeros años como profesional, el tiro libre no figuró como su principal recurso ofensivo. Con el paso de las temporadas, lo transformó en una herramienta constante para resolver partidos cerrados.

La estadística de goles a pelota parada de Messi refleja su vigencia. Mientras muchos futbolistas bajan su producción ofensiva en la parte final de sus carreras, Messi conserva un repertorio que le permite influir sin necesidad de recorrer grandes distancias. Un tiro libre de Messi cerca del área puede cambiar un resultado y, ahora, también puede acercarlo al récord absoluto.

¿Quién tiene el récord de goles de tiro libre?

Marcelinho Carioca ocupa el primer puesto con 78 goles de tiro libre directo. El brasileño dejó una marca fuerte en el fútbol de su país, sobre todo con Corinthians, club con el que se convirtió en una referencia. Su golpeo de balón y su capacidad para ejecutar remates con efecto explican una cifra que durante años pareció lejana para el resto.

La diferencia es mínima en una estadística que exige precisión, continuidad y muchos años en la élite. El argentino necesita tres goles para compartir el primer puesto con Marcelinho Carioca. Para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en tiros libres de forma exclusiva, necesita cuatro.

Top 10 de máximos goleadores de tiro libre

Marcelinho Carioca (78 goles) Lionel Messi (75 goles) Jair Rosa Pinto (74 goles) Roberto Dinamite (73 goles) Juninho Pernambucano (72 goles) Marcos Assunção (68 goles) Siniša Mihajlović (67 goles) Jorge Aravena (65 goles) Cristiano Ronaldo (64 goles) Zico (62 goles)

Messi ya desplazó a Jair Rosa Pinto y dejó el récord de Marcelinho Carioca al alcance. Cada nuevo tiro libre favorable para Inter Miami tendrá un valor extra. No solo puede resolver un partido de la MLS, también puede acercar al argentino a una marca histórica que hoy está a apenas tres goles de distancia.

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