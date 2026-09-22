Ronald Acuña Jr. entra al top 3 histórico de jonroneros venezolanos en las Grandes Ligas

Ronald Acuña Jr. suma su tercera temporada con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en MLB y entra al top 3 entre venezolanos.

Acuña suma su tercera temporada 20-20 en MLB | JOE BUVID / GETTY IMAGES VIA AFP

Ronald Acuña Jr. sigue escribiendo su nombre en la historia del béisbol venezolano. El outfielder de los Bravos de Atlanta cerró otra temporada con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas, un logro que pocos han repetido con tanta consistencia. Acuña alcanza su tercera campaña 20-20 y con eso se suma a un grupo selecto de compatriotas que marcaron época en Grandes Ligas.

El camino no fue sencillo. Las lesiones interrumpieron su ritmo en varios momentos y limitaron su presencia en la alineación. Aun así, el criollo encontró la forma de producir cuando estuvo disponible y dejó números que respaldan su calidad. Su combinación de poder y velocidad lo mantiene como una pieza clave en el ataque de Atlanta y como referencia obligada al hablar de los mejores peloteros de Venezuela.

Este hito llega en un año en el que muchos dudaban de su capacidad para mantener el nivel de años anteriores y en el que las lesiones volvieron a estar presentes. Pese a esto los números de Acuña confirman su recuperación, algo que resulta clave tomando en cuenta que nos acercamos a octubre y que Atlanta lo necesita sano para poder pelear en playoffs.

Qué significa la temporada 20-20 de Ronald Acuña Jr. en 2026

Una campaña 20-20 exige un buen desempeño en dos facetas claves de la ofensiva: pegarle fuerte a la bola y saber correr las bases con inteligencia. Acuña cumplió con ese doble requisito en 2026 y con eso llegó a su tercera temporada 20-20 en la MLB. Sus otras dos veces con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas llegaron en 2019 y 2023, años en los que también dejó un perfil ofensivo completo, con poder en el bate y presión en las bases.

Acuña acumula 103 partidos en 2026, con 454 apariciones en el plato, 102 hits, 55 carreras impulsadas y 60 anotadas. Esos números reflejan un rendimiento sólido para un jugador que pasó por dos distensiones en el corva izquierda y que en varios tramos de la temporada no estuvo al 100%. Aun con esos obstáculos, el criollo fue capaz de dejar muy buenos números en esta temporada regular.

Este tipo de registro no depende solo de fuerza. También exige una excelente lectura de lanzamientos, disciplina en el plato y timing para robar algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Hay que recordar que Acuña suma 225 bases robadas de por vida y 206 jonrones en su carrera regular, cifras que lo ubican en un nivel distinto dentro de la ofensiva venezolana en la MLB.

El club selecto de venezolanos con temporadas 20-20 en MLB

Pocos peloteros de Venezuela han logrado una campaña 20-20. El grupo lo encabezan Bobby Abreu, Carlos González y José Altuve, tres nombres que definieron épocas distintas y que dejaron huella en sus respectivas franquicias. Acuña se une a ese trío y con su tercera vez se ubica en el top 3 histórico de jonroneros venezolanos en Grandes Ligas, un escalón que pocos alcanzan y que mide impacto real en el juego.

Bobby Abreu marcó el estándar con la marca 20-20 en 9 temporadas a lo largo de su carrera en MLB, un número que refleja su combinación de poder y velocidad durante más de una década. Carlos González alcanzó ese registro en 4 ocasiones durante sus 12 campañas en la liga mayor, con picos de producción que lo llevaron a la élite del bateo. José Altuve, por su parte, suma 3 temporadas 20-20 con los Astros de Houston, un logro que respalda su perfil de bateador de contacto con velocidad en las bases.

La marca de Acuña también tiene un componente de resistencia. Llegar tres veces a 20-20 implica mantener salud relativa y rendimiento en distintos momentos de la carrera. El criollo ya tiene un MVP en 2023, un Rookie del Año en 2018 y un récord histórico de 40-70 en esa misma campaña del MVP. Esos logros, sumados a su tercera temporada 20-20, lo convierten en referencia para la nueva generación de peloteros venezolanos.

Lista completa de venezolanos con temporadas 20-20 en MLB

Bob Abreu (9)

Carlos González (4)

Ronald Acuña Jr. (3)

Jackson Chourio (3)

José Altuve (3)

Magglio Ordóñez (1)

Elvis Andrus (1)

Por qué Ronald Acuña Jr. sigue siendo clave para los Bravos y para Venezuela

Atlanta construye su ataque alrededor de la versatilidad. Acuña ofrece poder desde la parte alta del orden al bate, capacidad para estirar hits y presión constante sobre la defensa rival. Esa combinación hace que su presencia en el lineup, incluso con minutos limitados debido a las lesiones, cambie la dinámica del juego.

Acuña apenas tiene 28 años y ya suma tres campañas 20-20, una cifra que deja espacio para seguir creciendo. Su historial de poder y velocidad, sumado a su capacidad de ajuste, lo pone en ruta para añadir más temporadas con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas. La gran incógnita ahora es si podrá igualar o superar las 9 veces de Bobby Abreu, el récord entre venezolanos en MLB. El tiempo dirá si el criollo se acerca a esa marca o si incluso la deja atrás.

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