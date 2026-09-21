El ensenadense se queda: Armando León amarra su futuro en Croacia hasta 2028 tras irrumpir como goleador de la HNL

El buen presente de Armando León en el fútbol croata fue recompensado con una extensión de contrato

Armando León renovó su contrato hasta 2028 | Instagram: @armando.leonr

Armando León continuará con el NK Osijek hasta junio de 2028. El delantero mexicano, nacido en Ensenada, Baja California, extendió su vínculo con el club croata después de un arranque sólido en la HNL, donde encontró espacio, goles y un papel importante dentro del ataque.

La renovación confirma la confianza que el Osijek depositó en el atacante de 26 años. León llegó al equipo durante el verano de 2026 para una prueba, aprovechó la pretemporada y convenció al cuerpo técnico con su trabajo. Después firmó un contrato inicial por una temporada y ahora aseguró su continuidad por dos años más.

🚨🔵⚪️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Armando Leon has extended his contract with Osijek until June 2028.



The Mexican striker has scored 5 goals and provided 1 assist in 7 HNL appearances since joining the club this summer. pic.twitter.com/CmUjSYj0ow — Croatian Football  (@CroatiaFooty) September 16, 2026

El delantero mexicano suma 5 goles y 1 asistencia en 8 partidos de la liga croata. Es el máximo anotador del Osijek en este inicio de campaña y ocupa el tercer lugar de la tabla de goleadores de la HNL. Sus números explican la rápida decisión del club, que encontró en el ensenadense a una referencia ofensiva confiable.

Armando León firma hasta junio de 2028 con Osijek

El contrato hasta junio de 2028 representa un paso relevante para Armando León dentro de su carrera europea. El Osijek apostó por un futbolista que llegó sin grandes reflectores, pero que respondió desde sus primeras oportunidades en cancha.

La adaptación del mexicano resultó rápida. León entró al equipo con un perfil de delantero centro, presencia física y capacidad para atacar el área. Su labor no se limita al remate. El club destacó su esfuerzo, su participación en el juego colectivo y la disposición para cumplir las exigencias del cuerpo técnico.

“Estoy muy feliz aquí y creo que se puede ver partido a partido. Doy todo por el equipo y por los mejores resultados”, expresó el atacante tras firmar la extensión. León también subrayó que busca aportar con goles y trabajo para el funcionamiento del Osijek.

La dirigencia croata valoró ese impacto inmediato. Kenneth Zandvliet, director deportivo del club, señaló que León se convirtió en una pieza necesaria para el ataque y que su compromiso encaja con la cultura de la institución.

Los goles de Armando León en la HNL

El mexicano ha sido una de las sorpresas del campeonato croata. Con cinco anotaciones y una asistencia, Armando León encabeza la producción ofensiva del Osijek y compite entre los artilleros más efectivos de la HNL.

Uno de sus partidos más importantes llegó frente al Dinamo Zagreb. León marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 4-2 del Osijek ante el vigente campeón croata. El resultado permitió al club colocarse en la parte alta de la clasificación y puso al delantero mexicano en el foco de la jornada.

Ese encuentro dejó una señal clara sobre su momento. León no solo aprovechó las oportunidades cerca del arco, también mostró que puede responder contra rivales de peso dentro de una liga más competitiva que la que encontró en Andorra.

El delantero ocupa el área con inteligencia, ataca espacios y aprovecha su 1.89 metros en disputas físicas y jugadas aéreas. El Osijek halló un atacante que entiende los movimientos del equipo y que ofrece una opción concreta para cerrar las jugadas.

De Ensenada y Andorra al fútbol croata

La trayectoria de Armando León no siguió un camino habitual. El atacante inició su formación en las fuerzas básicas de Pachuca y después llegó al Club León, donde debutó en Liga MX durante el Clausura 2020. En su estreno anotó ante FC Juárez en una victoria de 4-1.

Más tarde pasó por Alebrijes de Oaxaca y buscó continuidad fuera del máximo circuito mexicano. En 2024 tomó una decisión que cambió su carrera al fichar por el FC Rànger’s de Andorra. Ese movimiento le abrió la puerta del fútbol europeo y le permitió construir una producción goleadora constante.

Con el conjunto andorrano registró 43 goles en 56 partidos, además de formar parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División. También tuvo un paso por el FC Santa Coloma, donde participó en las eliminatorias de la UEFA Conference League.

El rendimiento en Andorra llamó la atención del Osijek, que le ofreció la oportunidad de hacer pretemporada en Croacia. León aprovechó cada partido de preparación y se ganó un sitio dentro del proyecto. Hoy, su renovación hasta 2028 confirma que su salto europeo no fue una escala breve.

Armando León encontró en Croacia un escenario para demostrar que sus goles en Andorra tenían respaldo. El Osijek ya tomó una decisión con su nuevo referente ofensivo y el delantero de Ensenada cuenta con tiempo suficiente para sostener su crecimiento en la HNL.

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