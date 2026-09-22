La agenda del Tri en Estados Unidos: fechas, sedes y claves del debut de Rafa Márquez

México inicia una nueva etapa rumbo a 2030 con cuatro partidos en Estados Unidos, rivales de peso y el regreso de Hirving Lozano

Rafael Márquez debutará como entrenador de México ante Colombia | Y. Cortez | AFP

La selección mexicana de fútbol comenzará la era de Rafa Márquez con cuatro partidos en Estados Unidos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre de 2026 que marca el inicio del camino rumbo al Mundial del 2030.

Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile serán los primeros rivales del Tri en un proceso que arranca con una mezcla de experiencia, juventud y varias historias por seguir.

El estreno tendrá un escenario especial. Márquez debutará como entrenador de México el sábado 26 de septiembre frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en un partido que servirá como primer examen para el nuevo cuerpo técnico después del Mundial 2026.

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La convocatoria también dejó nombres que despiertan interés entre los aficionados mexicanos en Estados Unidos. Hirving ‘Chucky’ Lozano vuelve al Tricolor buscando aportar experiencia y calidad, mientras que jóvenes como Gilberto Mora representan parte de la renovación que Márquez pretende observar desde el comienzo.

El calendario del Tri: rivales, sedes y horarios en Estados Unidos

La gira permitirá a Márquez trabajar prácticamente sin pausa durante una ventana internacional especialmente cargada.

México vs. Colombia – sábado 26 de septiembre: 9:00 p. m. ET, 8:00 p. m. CT y 6:00 p. m. PT. M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland. En Estados Unidos podrá verse en español por Univision, TUDN y ViX.

9:00 p. m. ET, 8:00 p. m. CT y 6:00 p. m. PT. M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland. En Estados Unidos podrá verse en español por Univision, TUDN y ViX. México vs. Perú – martes 29 de septiembre: 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT. Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey. El estadio confirma el inicio a las 8:00 p. m. ET.

8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT. Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey. El estadio confirma el inicio a las 8:00 p. m. ET. Estados Unidos vs. México – sábado 3 de octubre: 10:00 p. m. ET, 9:00 p. m. CT y 7:00 p. m. PT. State Farm Stadium, Glendale, Arizona. El recinto tiene el partido programado para las 7:00 p. m. hora local.

10:00 p. m. ET, 9:00 p. m. CT y 7:00 p. m. PT. State Farm Stadium, Glendale, Arizona. El recinto tiene el partido programado para las 7:00 p. m. hora local. México vs. Chile – martes 6 de octubre: 10:00 p. m. ET, 9:00 p. m. CT y 7:00 p. m. PT. Los Angeles Memorial Coliseum. El encuentro está anunciado para las 7:00 p. m. hora local.

Boletos del Tri en Estados Unidos: sitios oficiales, precios y opciones de reventa

Para los aficionados que quieran acompañar a México en esta nueva etapa, la primera recomendación es comprar directamente a través de los canales oficiales. Para los partidos de México vs. Colombia, México vs. Perú y México vs. Chile, la información de la gira MexTour señala a SomosLocales.com como plataforma de venta para los encuentros de Baltimore, Nueva Jersey y Los Ángeles.

En el caso de México vs. Estados Unidos, el sitio oficial de la selección estadounidense enlaza directamente la venta de boletos para el partido del 3 de octubre en el State Farm Stadium.

Los precios, sin embargo, dependen de la sede, ubicación y disponibilidad. Como referencia del mercado actual, México vs. Colombia en Baltimore aparece en plataformas de boletaje secundario desde aproximadamente $71 dólares, mientras que algunas localidades superan los $200.

Para el México vs. Perú, los listados disponibles muestran precios alrededor de $315-$339 dólares en determinadas localidades, aunque estas cantidades corresponden al mercado secundario y pueden cambiar rápidamente.

La diferencia es importante: un precio de reventa no equivale al precio original establecido por el organizador. En Estados Unidos existen plataformas que permiten la reventa de entradas y muestran el precio final o los cargos asociados, por lo que conviene revisar qué incluye cada oferta antes de pagar.

Para evitar boletos falsos o precios inflados, lo más seguro es comenzar siempre por los canales oficiales del estadio, la selección o el organizador y, si se utiliza reventa, hacerlo mediante una plataforma que ofrezca garantías al comprador.

En Los Ángeles, el LA Memorial Coliseum ya anuncia oficialmente México vs. Chile para el 6 de octubre y mantiene el acceso a la compra desde su página del evento.

El monto final puede cambiar por demanda, sección, cercanía al campo, cargos y disponibilidad. Por eso, si encuentras una entrada a un precio muy superior al publicado originalmente, verifica primero si estás frente a una reventa y no ante el precio oficial.

Lozano, Mora y las ausencias que cambian el escenario

El regreso de Chucky Lozano es uno de los principales atractivos de esta convocatoria. El atacante del LA Galaxy vuelve al equipo nacional después de quedar fuera del Mundial y tendrá una nueva oportunidad para mostrar dónde puede encajar en el proyecto de Márquez.

Del otro lado está Gilberto Mora, una de las apuestas de futuro. Su presencia refleja la intención de combinar jugadores con experiencia internacional y elementos jóvenes que puedan asumir responsabilidades durante el ciclo hacia 2030.

También hay ausencias importantes. Raúl Jiménez y Julián Quiñones no forman parte de esta primera lista, mientras Márquez deberá administrar una concentración condicionada por el calendario de clubes, especialmente para el duelo contra Colombia.

Por eso, aunque los cuatro partidos son amistosos, tienen un valor evidente. Para Márquez serán los primeros minutos para probar ideas, repartir responsabilidades y comenzar a definir qué futbolistas pueden convertirse en piezas habituales de su selección.

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