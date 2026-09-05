Hugo Cuypers: de goleador de la MLS a héroe del Monterrey en Estados Unidos

El delantero belga dejó Chicago cuando lideraba el goleo de la MLS. Un mes después regresó a Estados Unidos con Monterrey, marcó tres goles y convirtió el penal que llevó a Rayados a la final de la Leagues Cup.

Hugo Cuypers, delantero de Monterrey | Julio Cesar AGUILAR / AFP

Hugo Cuypers no salió de la MLS porque hubiera dejado de funcionar. Salió porque estaba funcionando demasiado bien. Cuando el Chicago Fire anunció su transferencia a Monterrey el 23 de julio, el delantero belga llevaba 13 goles en 11 partidos de la MLS y había marcado en 10 encuentros consecutivos, una racha histórica para el club.

Monterrey no estaba comprando una promesa. Estaba comprando a uno de los goleadores más productivos de la MLS. Y apenas unas semanas después, Cuypers regresó a Estados Unidos con otra camiseta y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la Leagues Cup.

Ahora está a un partido de levantar el trofeo de la Leagues Cup.

El delantero que Chicago convirtió en figura

Cuypers llegó al Chicago Fire en 2024 procedente del KAA Gent de Bélgica. En Chicago encontró el escenario que necesitaba para convertir su capacidad goleadora en protagonismo internacional. Disputó 82 partidos con el club y superó los 10 goles en cada una de sus tres temporadas. Fue ganador del Botín de Oro del Fire en 2024 y 2025 y, en su primera campaña, fue elegido MVP del equipo.

Pero su explosión definitiva llegó en 2026. Antes de marcharse, había marcado 13 goles en solamente 11 partidos y conseguido una racha de 10 encuentros consecutivos anotando.

Solo dos jugadores habían conseguido antes una racha semejante en la MLS: Josef Martínez y Carlos Vela.

Entonces apareció Monterrey. El club mexicano pagó una cantidad multimillonaria por el delantero, en una operación reportada en alrededor de 7.5 millones de dólares más variables.

Chicago entendió que era el momento de hacer negocio. Cuypers entendió que era el momento de buscar otro desafío.

De Chicago a Monterrey

Su llegada a Rayados tuvo una particularidad. No necesitó tiempo para empezar a marcar. Su primer gol llegó el 5 de agosto, en Orlando, durante la derrota 2-1 ante Orlando City en la primera jornada de la Leagues Cup. Tres días después volvió a aparecer.

Ante Inter Miami, Cuypers marcó el gol del empate para Monterrey, que terminó remontando para ganar 2-1. Y en Nashville llegó otra vez en el momento decisivo.Con el partido empatado 1-1, Cuypers apareció en el tiempo añadido para marcar el gol de la victoria.

Tres partidos. Tres goles. Todos en territorio estadounidense.

La Leagues Cup, paradójicamente, estaba convirtiéndose en el escenario perfecto para un jugador que acababa de cambiar de liga.

El regreso a Chicago

Pero todavía faltaba la parte más curiosa de la historia. El sorteo puso a Monterrey frente al Chicago Fire en los cuartos de final. Cuypers volvió a la ciudad que había sido su casa durante dos temporadas y media.

Esta vez, sin embargo, llegó como visitante. El partido terminó con victoria 2-1 para Monterrey. Cuypers no marcó, pero provocó un penal al minuto 37 después de recibir una falta del arquero Chris Brady dentro del área.

El delantero que había sido uno de los rostros del Fire regresaba al SeatGeek Stadium para ayudar a eliminar al club que lo había convertido en figura. El fútbol tiene esas vueltas.

Y después apareció América

La historia pudo haber terminado ahí. Pero Monterrey siguió avanzando. En semifinales, Rayados enfrentó al América en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

El partido terminó 2-2 después de 90 minutos y tuvo que definirse en penales. Cuypers no había marcado durante el encuentro. Pero volvió a aparecer cuando más importaba.

En el quinto penal de Monterrey, el belga tomó la pelota. Erick Rodríguez había convertido para América. Cuypers necesitaba marcar para enviar a Rayados a la final. Y así lo hizo. Penal convertido. Monterrey a la final.

Y así, el delantero que había llegado a México después de liderar el goleo de la MLS terminó regresando a Estados Unidos para convertirse en uno de los protagonistas de la eliminación de tres clubes de esa misma liga.

Una historia que explica el nuevo fútbol norteamericano

La trayectoria de Cuypers tiene algo que va más allá de sus goles. Llegó a Estados Unidos desde Bélgica. Se convirtió en figura de la MLS. Fue transferido a la Liga MX. Y apenas unas semanas después volvió a Estados Unidos para competir contra varios de los clubes de la liga que acababa de abandonar.

En Orlando marcó. Contra Inter Miami marcó. En Nashville marcó. Contra Chicago provocó un penal. Y ante América convirtió el disparo que llevó a Monterrey a la final.

La frontera entre MLS y Liga MX, cada vez más, parece menos una barrera y más una puerta giratoria. Los jugadores cambian de liga. Los clubes intercambian talento.

Y la Leagues Cup se convierte en el lugar donde esas historias se cruzan. Cuypers es uno de los ejemplos más claros.

De goleador de MLS a finalista de la Leagues Cup

Su historia todavía no termina. Monterrey jugará este domingo 6 de septiembre la final de la Leagues Cup ante Toluca en el Shell Energy Stadium de Houston. El partido está programado para las 8:15 p.m. ET, 7:15 p.m. CT y 5:15 p.m. PT.

Y ahí aparece la última ironía de esta historia. Cuypers dejó la MLS siendo su goleador. Ahora tiene la oportunidad de conquistar un título precisamente en Estados Unidos, pero defendiendo los colores de un club mexicano.

No salió de Chicago porque hubiera fracasado. Salió porque había llegado el momento de dar el siguiente paso. Y en apenas unas semanas consiguió algo difícil de imaginar cuando dejó Illinois: volver a Estados Unidos, enfrentarse a su pasado y convertirse en una de las figuras que tienen a Monterrey jugando por un título.

De Bélgica a Chicago. De Chicago a Monterrey. Y de regreso a Estados Unidos. La historia de Hugo Cuypers todavía tiene un último capítulo. El domingo puede terminar con un trofeo en las manos.

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