Carlos Beltrán, Andruw Jones y Jeff Kent ingresan al Salón de la Fama del Béisbol

Los tres exjugadores recibieron el máximo honor ante la presencia de leyendas y miles de aficionados

Beltrán, Jones y Kent. JIM MCISAAC/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Carlos Beltrán, Andruw Jones y Jeff Kent quedaron inmortalizados este domingo al ser exaltados al Salón de la Fama del Béisbol durante la ceremonia de inducción de la Clase 2026, celebrada en Cooperstown, Nueva York. Los tres exjugadores recibieron el máximo reconocimiento que otorga el béisbol de las Grandes Ligas, acompañados por decenas de leyendas de este deporte y miles de aficionados reunidos en el Clark Sports Center.

La Clase 2026 reunió a dos de los jardineros centrales más destacados de su generación y al segunda base con más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas. La ceremonia contó con la presencia de un récord de 60 miembros del Salón de la Fama, quienes acompañaron a los nuevos inmortales en una jornada que forma parte de una de las tradiciones más importantes del calendario de la MLB.

Carlos Beltrán se convirtió en el tercer pelotero que ingresa al Salón de la Fama con la gorra de los Mets y el sexto puertorriqueño en alcanzar este reconocimiento. Durante su discurso recordó a su familia, compañeros y entrenadores, además de agradecer el respaldo que recibió a lo largo de una trayectoria que incluyó más de 400 cuadrangulares, 300 bases robadas y nueve selecciones al Juego de Estrellas.

Por su parte, Andruw Jones ingresó como uno de los mejores jardineros defensivos de todos los tiempos. El originario de Curazao ganó 10 Guantes de Oro consecutivos, conectó 434 cuadrangulares y fue pieza importante de los Braves durante la década de los noventa y principios de los años 2000. En su mensaje destacó la influencia de su padre y recordó que el trabajo colectivo fue parte fundamental de su carrera.

El tercer integrante de la generación fue Jeff Kent, quien llegó al recinto tras ser elegido por el Comité de la Era Contemporánea. El exinfielder terminó su carrera con 377 jonrones, la mayor cifra para un segunda base en la historia de las Grandes Ligas, además de conquistar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el año 2000. Kent agradeció a las organizaciones con las que jugó y recordó el papel que tuvieron sus entrenadores y familiares en su desarrollo profesional.

La ceremonia también reconoció al narrador Joe Buck, ganador del Premio Ford C. Frick por su trayectoria en la narración del béisbol; al periodista Paul Hoynes, distinguido con el BBWAA Career Excellence Award, y a Bill White, quien recibió el Buck O’Neil Lifetime Achievement Award por sus contribuciones al deporte dentro y fuera del terreno de juego.

La ceremonia de inducción se llevó a cabo, como es tradición, en los jardines del Clark Sports Center de Cooperstown, con acceso gratuito para los aficionados y una duración cercana a las tres horas. Miles de seguidores asistieron para presenciar el momento en el que Beltrán, Jones y Kent pasaron oficialmente a formar parte del grupo de inmortales del béisbol.

Con esta ceremonia, el Salón de la Fama sumó tres nuevos nombres a su historia y reconoció las trayectorias de jugadores que dejaron huella por sus logros individuales, su permanencia en las Grandes Ligas y su impacto dentro del diamante. Cooperstown volvió a convertirse en el punto de encuentro del béisbol para celebrar el legado de quienes marcaron una época en la MLB.

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