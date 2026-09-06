Houston a la mexicana: la MLS se quedó sin final y sin boletos

Hace unas semanas, la Liga MX parecía perder fuerza en la Leagues Cup, entre eliminaciones tempranas y críticas al formato. Pero todo cambió: Toluca, Monterrey, América y León coparon las semifinales. La MLS se quedó fuera de Houston.

Fan de Toluca | Maria Lysaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Houston tiene un problema. La ciudad que este domingo recibirá la final de la Leagues Cup tendrá un campeón mexicano.

No es una metáfora ni una cuestión de identidad: los cuatro equipos que llegaron a las semifinales pertenecen a la Liga MX y la MLS se quedó sin un solo lugar en la definición del torneo que organiza junto con el fútbol mexicano, así como tampoco pudo tener uno de los boletos de clasificación a la Concacaf Champions Cup.

La escena resulta todavía más interesante porque hace apenas unas semanas el diagnóstico parecía ser exactamente el contrario.

La Liga MX había dejado de dar miedo

La primera fase de la Leagues Cup alimentó una discusión que ya estaba instalada desde las ediciones anteriores: la MLS estaba creciendo y la Liga MX ya no parecía tener la superioridad de otros tiempos.

En la fase inicial de 2026, los clubes de la MLS ganaron 32 enfrentamientos directos contra 26 de la Liga MX. Ese dato, publicado por la propia Leagues Cup, explica buena parte de la percepción que se instaló durante las primeras semanas del torneo.

Varios equipos mexicanos quedaron fuera antes de que comenzara la verdadera pelea por el título. La eliminación prematura de algunos de los clubes más importantes alimentó incluso una conclusión que parecía razonable: la MLS había conseguido reducir la distancia.

La narrativa llegó a ser tan fuerte que en México comenzó a hablarse de una Liga MX que ya no imponía el mismo respeto. Pero había que esperar a los partidos que realmente definían el campeonato.

Y cuando llegó la eliminación directa, cambió todo

Los cuartos de final fueron el primer aviso. Monterrey eliminó 2-1 al Chicago Fire. León derrotó 3-0 al Real Salt Lake. Toluca venció 2-0 al Austin FC y América superó 2-0 al Columbus Crew.

Los cuatro equipos mexicanos avanzaron. No fue una clasificación por diferencia de goles, ni una combinación de resultados, ni una casualidad en el calendario. Los cuatro sobrevivieron a un cruce directo contra clubes de la MLS.

La consecuencia fue histórica. Por primera vez desde que comenzó la era moderna de la Leagues Cup en 2023, los cuatro semifinalistas fueron de la Liga MX. La propia organización lo calificó como un nuevo capítulo en la rivalidad MLS-Liga MX.

Y entonces apareció la contradicción que hace interesante esta historia. La liga que parecía estar perdiendo terreno terminó ocupando todas las plazas de semifinalistas.

Houston, tenemos un problema

La frase puede sonar a juego de palabras, pero esta vez describe perfectamente el cuadro. Houston será sede de la final y del partido por el tercer lugar. Toluca ya ganó en el Shell Energy Stadium su semifinal contra León, 2-0. Monterrey consiguió el otro boleto después de empatar 2-2 con América y ganar 5-4 en los penales.

Eso significa que los cuatro equipos que llegaron a Houston para disputar las posiciones finales son mexicanos. Toluca y Monterrey jugarán por el campeonato. León y América disputarán el tercer lugar.

No quedó un solo equipo de la MLS. Y eso ocurre en un torneo construido precisamente para enfrentar a las dos ligas.

La paradoja no podría ser más clara: la Leagues Cup comenzó con 18 clubes de la MLS y 18 de Liga MX. Después de la fase de eliminación directa, los cuatro mejores pertenecen a México.

La crítica a la logística también cambió de lectura

Aquí aparece otro elemento que hace más interesante el resultado. Durante la primera fase, distintos entrenadores de Liga MX cuestionaron las condiciones en las que sus equipos disputaban el torneo. El reclamo principal fue la logística: viajes largos por Estados Unidos, poco tiempo de recuperación y la imposibilidad de contar con las mismas condiciones de localía que sus rivales de la MLS.

Sebastián Abreu, entonces técnico de Tijuana, fue particularmente duro y calificó el desgaste de los viajes como una “carnicería física”. Otros entrenadores también cuestionaron la distribución de las sedes y la ventaja que suponía para los equipos de la MLS permanecer cerca de sus ciudades. Incluso, Antonio Mohamed hizo declaraciones precisas en la conferencia previa a la gran final. El reclamo no era menor.

La propia organización modificó el formato de 2026 para permitir, por primera vez, partidos en México y otorgó privilegios de localía a los tres clubes de Liga MX mejor clasificados para determinados encuentros. Sin embargo, los cuartos de final siguieron siendo cruces entre MLS y Liga MX y los equipos mexicanos continuaron teniendo que disputar la mayoría de sus partidos en territorio estadounidense.

Por eso el resultado adquiere otra dimensión. Incluso bajo las condiciones que varios entrenadores mexicanos consideraron desventajosas, la Liga MX terminó colocando a sus cuatro representantes en las semifinales.

Eso no demuestra que la logística sea justa. Tampoco elimina las críticas al formato. Pero sí elimina una explicación fácil para lo que ocurrió en la cancha.

La MLS tenía la ventaja en los números

La estadística de la primera fase sigue ahí. La MLS ganó 32 partidos frente a los 26 de la Liga MX. Es decir, durante buena parte del torneo los equipos estadounidenses fueron mejores en el enfrentamiento directo. Lo que cambió fue el momento.

Cuando el margen de error desapareció, cuando cada partido significaba quedar fuera o avanzar, cuatro clubes mexicanos respondieron. Monterrey eliminó a Chicago. León dejó fuera a Real Salt Lake. Toluca acabó con Austin y América eliminó a Columbus.

Y después, en semifinales, la Liga MX convirtió el torneo binacional en un asunto interno. Toluca venció a León y Monterrey eliminó a América.

La MLS pasó de ganar más partidos en la primera fase a no tener un solo equipo en la final. Ese contraste es probablemente la mejor historia que deja esta edición de la Leagues Cup.

No es que la MLS no haya crecido

Y aquí conviene no caer en la trampa contraria. El resultado de la Leagues Cup 2026 no significa que la MLS haya dejado de crecer ni que la Liga MX haya recuperado automáticamente una superioridad histórica.

La propia estadística del torneo demuestra que la MLS compitió mejor durante la primera fase que en años anteriores. Además, desde el cambio de formato en 2023, los clubes de la MLS habían colocado a los cuatro semifinalistas en cada una de las tres ediciones anteriores y habían ganado el torneo en todas ellas.

Por eso lo ocurrido este año sí representa un cambio. No necesariamente en la jerarquía definitiva del fútbol de Norteamérica, pero sí en la narrativa de esta competencia.

La MLS había convertido la Leagues Cup en uno de sus principales escaparates de crecimiento. En 2026, la Liga MX le quitó el escaparate.

Houston será la última prueba

Ahora queda la parte más sencilla y, al mismo tiempo, la que decidirá todo. Toluca y Monterrey jugarán este domingo por el campeonato en el Shell Energy Stadium. Ambos buscan su primer título de Leagues Cup.

Será una final mexicana en territorio estadounidense, dentro de un torneo que fue diseñado para medir precisamente a México y Estados Unidos. El campeón, además, tendrá acceso directo a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2027.

La cita es este domingo 6 de septiembre:

Toluca vs. Monterrey

9:15 p.m. ET, 8:15 p.m. CT y 6:15 p.m. PT

Apple TV y Univision en Estados Unidos

La historia comenzó con una pregunta: ¿la MLS finalmente había alcanzado a la Liga MX? Durante algunas semanas, los resultados parecían decir que sí. Ahora, Houston tiene otra respuesta. Los cuatro equipos que llegaron hasta el final son mexicanos. La MLS no consiguió un solo lugar entre los cuatro mejores.

La Liga MX había dejado de dar miedo. Al menos en esta Leagues Cup, volvió a las andadas.

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