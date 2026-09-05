Yordan Álvarez: el sueño de la Triple Corona en MLB

El cubano de los Astros llega al primer fin de semana de septiembre como líder de la Liga Americana en promedio y carreras impulsadas, mientras sigue en la pelea por los jonrones. La Triple Corona todavía está al alcance.

Yordan Álvarez | Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hay temporadas que se recuerdan por los títulos. Otras, por un jugador que convierte cada turno al bat en una posibilidad de historia. Yordan Álvarez está entrando en septiembre con esa oportunidad.

El bateador cubano de los Astros mantiene viva una de las hazañas individuales más difíciles del béisbol: conquistar la Triple Corona de bateo, que exige terminar primero en promedio, jonrones y carreras impulsadas.

El último en conseguirla fue Miguel Cabrera con Detroit en 2012. Catorce temporadas después, otro latinoamericano vuelve a acercarse a una hazaña que parecía reservada para otra época.

Yordan tiene dos de las tres piezas

El panorama actual es claro. Álvarez batea para .317, cifra que lo mantiene como líder de la Liga Americana. También suma 94 carreras impulsadas, suficientes para encabezar la liga, y lleva 37 cuadrangulares. Ahí está el detalle que mantiene vivo el sueño.

Yordan ya tiene el liderato en promedio y carreras impulsadas. Lo que necesita es mantenerse en la pelea por los jonrones durante las últimas semanas de la temporada. Y no será sencillo.

El dominicano Junior Caminero, Matt Olson y otros bateadores están cerca, mientras que el liderato de cuadrangulares de toda MLB pertenece actualmente a Kyle Schwarber, que ha convertido la carrera de poder en otra de las grandes historias de septiembre.

Una temporada que va mucho más allá de los jonrones

La candidatura de Álvarez no depende solamente de la Triple Corona. La MLB lo identifica como uno de los grandes protagonistas de la carrera por el MVP de la Liga Americana y destaca que ha sido, estadísticamente, uno de los mejores bateadores de todo el béisbol.

Su 1.035 de OPS también es el mejor de la Americana. Además, sus 159 hits lo colocan segundo en la liga. Eso explica por qué su temporada está siendo tan especial. El mes de junio, en particular, fue excepcional.

No es únicamente un bateador que está acumulando jonrones. Está dominando prácticamente todas las categorías ofensivas importantes.

Septiembre puede cambiar la historia

La temporada regular ya entró en su recta final. Cada turno de Álvarez tiene ahora un doble significado: puede ayudar a Houston en su lucha por la postemporada y, al mismo tiempo, acercarlo o alejarlo de una de las hazañas más difíciles de MLB.

Los Astros también tienen algo que defender. Houston comenzó septiembre con una ventaja de dos juegos sobre Texas en la División Oeste de la Liga Americana. Eso convierte cada partido en una historia paralela.

Mientras los Astros buscan asegurar su lugar en octubre, Yordan persigue una marca que no se alcanza desde 2012.

La Triple Corona sigue viva

La diferencia entre una gran temporada y una temporada histórica puede reducirse a unos cuantos turnos. Un jonrón puede cambiar una clasificación. Un sencillo puede modificar el promedio. Una carrera impulsada puede mantener abierta una persecución que parecía imposible.

Por eso septiembre puede convertirse en el mes más importante de la carrera de Yordan Álvarez. El cubano ya tiene dos de las tres categorías bajo control. Ahora necesita que sus batazos de poder sigan apareciendo.

La Triple Corona no está asegurada. Ni siquiera está cerca de ser una certeza. Pero tampoco es un sueño lejano. Está ahí. A unas cuantas semanas, unos cuantos jonrones y unos cuantos turnos de distancia.

Y mientras Yordan siga bateando como lo ha hecho durante 2026, la historia seguirá abierta.

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