Charlyn Corral: “Quiero ayudar a México a estar en el Mundial”

Las jugadoras del Tri femenil destacaron el apoyo de la afición, el trabajo del equipo y el objetivo de competir rumbo al Mundial.

Corral quiere ayudar a México a estar en el Mundial | Captura de pantalla

Las jugadoras de la selección mexicana femenil destacaron el respaldo de la afición y el esfuerzo colectivo tras la victoria ante Brasil, un encuentro que dejó sensaciones positivas dentro del grupo y que también permitió valorar el camino que ha seguido el equipo en el proceso reciente.

Charlyn Corral habló sobre el significado personal que tiene recibir el respaldo de la afición, especialmente de niñas que la consideran un referente. La delantera reconoció que ese apoyo ha sido un impulso para continuar su carrera con la selección.

“Todo lo que estoy viviendo a mí me motiva a seguir. No es fácil, muchas veces he dicho hasta aquí, ya estoy cansada, pero cuando ves a tanta gente que te apoya y a tantas generaciones que te siguen, eso te impulsa”, explicó.

Corral también señaló que su objetivo sigue siendo contribuir al crecimiento del equipo y ayudar a que México regrese a una Copa del Mundo. “Yo quiero ayudar a México a estar en el mundial. Si estoy, no lo sé, pero quiero ayudar. Todo lo que me ha pasado me motivó a no tirar la toalla”, afirmó.

La atacante agregó que otro de los retos que mantiene en su carrera es poder disputar unos Juegos Olímpicos con la selección. “También me motivó a estar en unos Juegos Olímpicos, que es algo que me ha faltado”.

Karla Nieto se dijo feliz por el apoyo de la afición

Karla Nieto señaló que el resultado representa un paso importante, aunque el equipo es consciente de que aún existen aspectos por mejorar. “Muy contentas con el resultado, sabiendo que hay cosas que trabajar, que hay que mejorar, pero sabiendo que también podemos competir. Podemos competir siempre y cuando nosotras nos lo propongamos”, expresó.

Nieto también destacó el ambiente que se vivió en las tribunas y el impacto que tuvo el público durante el encuentro. “La gente se sintió muchísimo y también fue el jugador número 12”, dijo. Además, agradeció el respaldo que la selección recibe cuando juega en territorio nacional. “Siempre la afición que jugamos en México nos ha arropado muchísimo. Son nuestro jugador número 12 y siempre lo van a hacer”, agregó.

La futbolista también habló de lo que significó ver el estadio lleno, con presencia de niñas y familias apoyando al equipo. “Mucha emoción. La verdad es que mucha alegría el saber cómo toda la gente se involucra con nosotras, que vive el partido intensamente junto con nosotras también dentro del terreno de juego”, comentó.

Greta Espinoza asegura que México puede competir con las mejores

Por su parte, Greta Espinoza destacó el trabajo que realizó el equipo durante el partido y la forma en que supieron responder a los momentos de exigencia. “El partido creo que lo vivimos al 100. Tuvimos de todo, lo supimos trabajar, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, que íbamos a tener buenos momentos y nos iba a tocar sufrir a veces”, explicó.

La defensora también describió lo que representó marcar y celebrarlo frente a un estadio lleno. “Es una sensación muy bonita el poder vivir un gol en tu casa con un estadio lleno, es el gol de todas”, afirmó. Espinoza señaló que la jugada fue producto del trabajo realizado por el equipo durante el partido. “Hubo bloqueo, hubo el pase, creo que todo eso lo trabajamos y ahí está el fruto”, añadió.

Espinoza consideró que el proceso del equipo ha permitido demostrar que México puede competir en distintos escenarios, aunque dejó claro que el grupo busca seguir creciendo. “A lo largo del proceso hemos dado golpes de autoridad, no nos quedamos con eso. Sabemos que tenemos que seguirlo trabajando y querer más cada vez que nos paramos en la cancha”, señaló.

