La selección mexicana femenil sueña con Brasil 2027 y Los Angeles 2028 tras vencer a Santa Lucía 

La delantera Charlyn Corral anotó el gol 400 del tricolor femenil en torneos internacionales durante la victoria de México sobre Santa Lucía

Charlyn Corral mete gol 400 de México en torneos internacionales| X:@Miseleccionfem

La selección mexicana dio un paso significativo en el Premundial Femenil Concacaf W al vencer 0-7 a Santa Lucía en su visita al Daren Sammy Cricket Ground, resultado que las catapultó a la primera posición del Grupo A. Este triunfo se suma al sueño del equipo de asegurar su lugar en el Mundial de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras mantener su buen desempeño en la fase de grupos.

La figura del encuentro fue Charlyn Corral, quien tuvo el privilegio de marcar el gol 400 del tricolor femenil en competencias internacionales. Con esta victoria, México encadenó su segundo triunfo por goleada en el torneo, que reúne a 30 selecciones y que otorgará sólo cuatro boletos para el Mundial Femenil 2027 y dos pasaportes para los Juegos Olímpicos de 2028, reafirmando su posición como un contendiente sólido en la región.

En el encuentro ante Santa Lucía, México mostró su potencial ofensivo con figuras destacadas como Alexia Delgado, Rebeca Bernal y Charlyn Corral, todas ellas protagonistas en la red y piezas clave de una de las mejores generaciones en la historia del tricolor femenil; sus actuaciones reflejan el ambicioso objetivo del equipo de asegurar los boletos para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Rebeca Bernal abrió el marcador tras un centro de Alice Soto. Charlyn Corral amplió la ventaja con un remate desde corta distancia al 26’ y más tarde anotó el cuarto gol con un disparo desde fuera del área al 64’, mientras que un autogol de Ellaisa Marquis puso el 3-0 al 52’. Alexia Delgado cerró la cuenta con un potente disparo desde fuera del área al 70’; Nicolette Hernández firmó el sexto tanto al 87’ y Diana Ordóñez cerró la cuenta en el tiempo complementario.

A lo largo del partido, las mexicanas generaron constantes ocasiones, con disparos de Scarlett Camberos, Diana Ordóñez, Montserrat Saldívar y Aaliyah Farmer, y aprovecharon varios tiros de esquina y jugadas a balón parado para mantener la presión sobre la portería rival.

La selección mexicana femenil se mantiene firme en la cima del Grupo A con seis puntos y 21 goles a favor, suficiente para superar momentáneamente por diferencia de goles a su más cercano perseguidor, Puerto Rico, que también suma seis unidades pero con 17 tantos a favor. Sus próximos encuentros de la ronda de grupos serán ante Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El camino hacia la siguiente fase es exigente: solo los seis líderes de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a Canadá y Estados Unidos, los únicos equipos con pase directo a la ronda de eliminación. Las selecciones que logren llegar a las semifinales asegurarán su boleto al Mundial Femenil 2027 en Brasil, mientras que únicamente las finalistas obtendrán su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Te puede interesar: