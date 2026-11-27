La más solicitada es la ‘Nike Swingman Icon Edition’, de color azul, con el apellido Brunson y el número 11

Así es la ‘Statement Edition’ de Jalen Brunson con Knicks. Foto: N. Butler

La camiseta de Jalen Brunson #11 es una de las más viables de conseguir en Nueva York, ya que se trata del principal organizador de juego de los Knicks, actuales campeones de la NBA. En tiendas especializadas, físicas y en línea, se puede conseguir en distintas versiones, colores y tallas.

La opción más reconocible es la ‘Nike Swingman Icon Edition’, de color azul, con el apellido Brunson y el dorsal. También existe una versión blanca ‘Association’ y otra negra ‘Statement’, por lo que debes revisar el diseño antes de realizar cualquier compra, especialmente cuando es online.

Jalen Brunson, que en julio se sometió a cirugía por una lesión en la muñeca izquierda, ha tenido un soberbio inicio de temporada 2026-2027, promediando hasta 26.1 puntos por partido, según StatsNetx. Además, en las Finales de la campaña anterior acabó como MVP, luego de recibir los 11 votos del panel de medios.

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¿Dónde comprar el jersey de Jalen Brunson en Nueva York?

Una de las alternativas más directas es el Madison Square Garden, casa de los Knicks. En el acceso de Chase Square, sobre la entrada de la Séptima Avenida, funciona la tienda oficial del recinto, donde se comercializan productos licenciados del equipo.

La tienda en línea Shop Madison Square Garden tiene listado el jersey ‘Nike Icon Swingman’ de Brunson por $150 dólares. Sin embargo, siempre es recomendable consultar la disponibilidad en el establecimiento antes de desplazarse.

Otra opción es la NBA Store, ubicada en 545 Fifth Avenue, Manhattan. Este comercio cuenta con productos oficiales de distintas franquicias y una selección de camisetas de los Knicks. Su catálogo permite buscar el modelo de Brunson y comprobar las tallas disponibles.

También se puede consultar Nike Soho, en 611 Broadway, o utilizar la herramienta de búsqueda de tiendas de Nike para revisar las opciones de recogida.

Precios de la camiseta en tiendas online

Los precios oficiales ofrecen una referencia para comparar antes de comprar:

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el jersey Nike Swingman azul Icon Edition . La página consultada mostraba una promoción de $93.74 con un código de descuento, sujeta a condiciones Nike: la camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman de Brunson aparece por $125 dólares en su tienda estadounidense

la camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman de Brunson aparece por Shop Madison Square Garden: el modelo Nike Icon Swingman figura por $150 dólares

Al momento de esta publicación, el base de 30 años había disputado 18 encuentros de la temporada regular 2026-2027, con promedios de 26.1 puntos, 3.1 rebotes y 5.9 asistencias por partido, de acuerdo con las cifras de StatsNext. Además, los Knicks tenían marca de 12 victorias y seis derrota.

Su producción ofensiva lo mantiene como una pieza central del ataque. Jalen Brunson es un basquetbolista que combina capacidad para anotar desde el perímetro, penetraciones y creación de oportunidades para sus compañeros, siendo considerado el hombre que devolvió la esperanza a los Knicks. En la victoria por 121-102 ante Cleveland, del 25 de noviembre, sumó 19 puntos y cinco asistencias.

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