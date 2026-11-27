Dueño de los Cowboys defendió a Schottenheimer pese a la crítica decisión en el último minuto del partido

Schottenheimer tomó decisiones cuestionables | SAM HODDE / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Dallas Cowboys vivieron una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente en el Día de Acción de Gracias. Philadelphia Eagles remontó 21 puntos y se impuso 39-38 en el AT&T Stadium, en la mayor recuperación registrada en un partido de Thanksgiving de la NFL.

El colapso dejó a Dallas con marca de 5-7 y con una herida difícil de digerir. Los Cowboys dominaron gran parte del encuentro, pero permitieron 22 puntos en los últimos cinco drives de los Eagles y perdieron una ventaja de 14 puntos en el cuarto periodo.

🚨 EAGLES BEAT COWBOYS ON A GAME-WINNING FIELD GOAL



DALLAS BLOWS A 21-POINT LEAD ON THANKSGIVING



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Para sorpresa de muchos, Jerry Jones salió a respaldar a Brian Schottenheimer apenas terminó el juego. El dueño y gerente general de los Cowboys reconoció la gravedad de la derrota, aunque afirmó que no anticipa cambios en el cuerpo técnico con cinco partidos por disputarse.

La mayor remontada de Thanksgiving

Philadelphia llegó a estar abajo 31-10 en el tercer periodo y parecía fuera del partido. Sin embargo, los Eagles encadenaron una reacción que terminó con un gol de campo de Jake Elliott de 59 yardas con dos segundos en el reloj.

La remontada de 21 puntos se convirtió en la mayor de la historia de los partidos de Thanksgiving en la NFL. Philadelphia igualó además la mayor recuperación de cuarto periodo en la historia de la fecha, tras un cierre que combinó errores de Dallas, jugadas ofensivas de Joe Milton y una defensa que encontró el momento exacto para presionar.

Los Cowboys habían construido una ventaja sólida en la primera mitad. Javonte Williams anotó tres touchdowns antes del descanso y Dallas se fue 28-10 al entretiempo, con una ofensiva que parecía tener control absoluto del ritmo del juego.

El problema llegó cuando el equipo dejó de sostener esa ventaja. Philadelphia bloqueó un despeje y lo regresó para touchdown, mientras la defensa de los Cowboys no logró detener los ataques finales de los Eagles.

La decisión que cambió el partido

La secuencia más criticada ocurrió en el cuarto cuarto con 55 segundos restantes y Dallas adelante 38-36. Los Cowboys tenían cuarta oportunidad y una yarda por avanzar en la yarda 39 de Philadelphia, una posición desde la cual un despeje podía haber obligado a los Eagles a recorrer el campo sin tiempos muertos.

Schottenheimer decidió jugársela. Dak Prescott buscó un pase corto para CeeDee Lamb, pero el receptor terminó cubierto y el mariscal de campo fue capturado por Ty Robinson. La pérdida fue de nueve yardas y Philadelphia recuperó el balón en su propia yarda 48.

Esa captura le entregó a los Eagles una posición de campo excepcional. Con apenas 11 yardas por avanzar para entrar en rango de gol de campo, Philadelphia necesitó pocos segundos para colocar a Elliott en posición de intentar el tiro de 59 yardas que definió el partido.

La decisión de Schottenheimer no fue la única falla, pero se convirtió en el símbolo del colapso. Dallas tenía la oportunidad de sellar la victoria, proteger una ventaja de dos puntos y evitar que un rival sin tiempos muertos tuviera una última posesión.

Jerry Jones respalda a Schottenheimer

Pese a la magnitud de la derrota, Jones descartó cambios inmediatos en el staff. El dueño de los Cowboys sostuvo que mantener intacto al grupo de entrenadores ofrece la mejor oportunidad de competir en los cinco partidos restantes de la temporada.

El respaldo llega en un momento delicado para Schottenheimer. El entrenador dejó una impresión negativa por la manera en que Dallas administró el final del juego, especialmente por la decisión de ir por la conversión en cuarta oportunidad en lugar de despejar.

Jones no evitó reconocer el daño. Tras el partido, el dueño de los Cowboys describió la situación como una serie de retrocesos graves y admitió que el equipo debe cuestionar cada aspecto de su desempeño.

“Estos son retrocesos y son retrocesos condenatorios, no hay duda al respecto”, dijo Jones. “Y especialmente cuando sentimos que podemos mirar partes del partido en las que estaba en nuestras manos y no lo aprovechamos. Así que, cuando lo analizas todo, tienes que cuestionarlo todo”, afirmó el dueño del equipo.

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Próximo partido de los Cowboys

Dallas tendrá 11 días antes de volver a jugar. Los Cowboys visitarán a los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, el 7 de diciembre, en un partido que llega con la presión de una derrota que ya marcó un récord negativo.

El equipo deberá corregir una defensa que cedió demasiados puntos en el tramo final. Philadelphia anotó 22 puntos en sus últimos cinco drives y encontró espacios constantes contra una unidad que no logró cerrar el partido.

La ofensiva también tendrá que revisar su manejo del último cuarto. Dallas pasó por dos series de tres jugadas y no pudo convertir la posesión final en una oportunidad para asegurar el triunfo antes de la jugada de cuarto down.

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