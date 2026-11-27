El mediocampista mexicano vuelve a ser una pieza clave para el técnico argentino, quien necesita su movilidad y liderazgo

Orbelín Pineda es clave para el esquema de Monterrey | JC Aguilar | AFP

El duelo de vuelta América vs Monterrey en el Estadio Banorte correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2026 llega a su momento decisivo con una responsabilidad especial para Orbelín Pineda quien llegó a reforzar a los Rayados de Matías Almeyda.

Después del empate 0-0 en el Estadio BBVA, Rayados está obligado a ganar en el Estadio Banorte para avanzar a semifinales, mientras que las Águilas cuentan con la ventaja de su mejor posición en la tabla.

En ese escenario, Matías Almeyda vuelve a mirar hacia un futbolista al que conoce desde hace una década y considera fundamental para ejecutar su idea de juego.

MÁS INFORMACIÓN: El retorno de Luis Malagón aprieta la portería del América

La confianza no surgió de un día para otro. Entrenador y mediocampista compartieron etapas exitosas en Guadalajara y Atenas, y ahora intentan trasladar esa conexión a Monterrey. Para Orbelín, el partido ante América representa una oportunidad de demostrar que puede marcar diferencias cuando el margen de error desaparece.

Una relación que comenzó en Chivas y se fortaleció en Grecia

La historia entre Almeyda y Pineda comenzó en 2016, cuando el mediocampista llegó a Chivas procedente de Querétaro. Tenía apenas 19 años, pero rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo que rompió una sequía de diez años sin conquistar la Liga MX.

Durante aquella etapa, Orbelín participó en la conquista del Clausura 2017, la Copa MX y la Supercopa MX, además del título de la Liga de Campeones de Concacaf en 2018. Su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y aparecer en zonas ofensivas encajó con las exigencias del entrenador argentino.

El reencuentro ocurrió en 2022, cuando Almeyda solicitó su incorporación al AEK Atenas después de que su primera experiencia en España no tuviera la continuidad esperada. En Grecia, Pineda recuperó protagonismo y fue parte del equipo que conquistó la Superliga y la Copa durante la temporada 2022-23.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriel Milito y su confianza en la cantera rojiblanca

Por eso, cuando el entrenador buscó reforzar a Rayados en 2026, el mexicano apareció entre sus prioridades. Almeyda conoce sus virtudes, pero también sabe qué exigirle en los momentos complicados. Esa familiaridad puede convertirse en una ventaja cuando el equipo necesita reaccionar.

Lo que Almeyda necesita de Orbelín ante América

Pineda no es solamente un mediocampista de recuperación. Su principal valor está en la capacidad de cambiar el ritmo de los ataques, romper líneas con conducciones y encontrar espacios entre los volantes y defensores rivales.

En el Apertura 2026, Almeyda lo utilizó principalmente como parte de un doble pivote dentro de un 4-2-3-1. Desde esa posición, Orbelín puede participar en la salida, presionar al rival y sumarse al ataque cuando encuentra el momento adecuado.

La expulsión de Ricardo Chávez durante el partido de ida modificó por completo sus responsabilidades. Monterrey tuvo que reorganizarse y Pineda sacrificó buena parte de su proyección ofensiva para ayudar a sostener el bloque defensivo.

En la vuelta, el escenario exige otra versión. Rayados necesita atacar y no puede limitarse a resistir. Almeyda tendrá que encontrar la manera de liberar al mexicano para que conecte con los hombres de ataque y vuelva a pisar el área.

La experiencia en partidos decisivos puede marcar la diferencia

Orbelín ya conoce la presión de disputar finales y eliminatorias. Con Chivas fue protagonista en distintas definiciones, mientras que con Cruz Azul formó parte del equipo que conquistó el Guard1anes 2021. Más recientemente, ayudó a Monterrey a alcanzar la final de la Leagues Cup 2026.

También dejó muestras de su capacidad para responder en circunstancias adversas. En la final de Copa de Grecia de 2023, el AEK jugó prácticamente todo el encuentro con diez futbolistas y terminó venciendo 2-0 al PAOK. Pineda fue titular y tuvo un papel importante en la conducción de los ataques.

La misión ahora es distinta, pero la exigencia es similar. Almeyda necesita que su mediocampista sea capaz de sostener la intensidad, presionar la salida americanista y encontrar espacios para generar peligro.

La confianza de Almeyda en Orbelín no garantiza el resultado, pero sí explica dónde puede comenzar la reacción de Rayados. Si el mexicano recupera su libertad para jugar hacia adelante, puede convertirse en la pieza que incline una eliminatoria que todavía está abierta.

Te puede interesar