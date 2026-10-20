Junior Caminero y Jackson Chourio: dos jóvenes latinos ante su primera gran oportunidad de título

Junior Caminero y Jackson Chourio encabezan una final que dejará el anillo de Serie Mundial en manos latinas

Caminero disputará su primera Serie Mundial | JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee disputarán la Serie Mundial 2026 con la certeza de que uno delos dos equipos ganará su primer título en las Grandes Ligas. La final de mejor de siete comenzará el viernes 23 de octubre en el American Family Field, con el primer lanzamiento programado para las 8:00 p. m. del Este.

The Rays and Brewers are both vying for their first World Series championship!



It's the first time since 1980 (Phillies vs. Royals) where both teams in the Fall Classic are seeking their first title pic.twitter.com/sVuhbJAk1H — MLB (@MLB) October 20, 2026

El dominicano Junior Caminero es la principal amenaza ofensiva de los Rays, mientras que el venezolano Jackson Chourio se ha convertido en una de las piezas decisivas de los Cerveceros. Ambos llegan como las caras de sus equipos y podrían definir una serie que termina con una sequía histórica.

La final también tendrá representación mexicana en ambos equipos. Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez jugarán por Tampa Bay, mientras que Joey Ortiz y JoJo Romero lo harán por Milwaukee.

Las estrellas latinas que pueden definir la Serie Mundial

Caminero, tercera base dominicano de los Rays, conectó 42 jonrones y produjo 101 carreras en la temporada regular. Su momento más importante llegó en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cuando bateó un cuadrangular de dos carreras ante el cerrador Cade Smith que puso a Tampa Bay arriba 5-1 y ayudó a eliminar a Cleveland por 4-2.

El dominicano llegó a ese jonrón tras una serie desigual ante los Guardians. En el cuarto juego conectó un doble decisivo en la sexta entrada que impulsó la reacción de los Rays, un equipo que había anotado apenas 18 carreras en sus primeros seis partidos de postemporada.

Chourio, jardinero izquierdo venezolano de los Cerveceros, ha sido una de las piezas más importantes de Milwaukee en octubre. Aunque batea .171 en la postemporada, ha conectado dos jonrones y producido siete carreras en 12 juegos, con actuaciones clave en la Serie de División ante San Diego y en la barrida 4-0 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Ambos representan el presente inmediato de sus equipos. Caminero se convirtió en el segundo jugador con dos campañas de al menos 40 jonrones antes de cumplir 23 años, mientras que Chourio encadena tres temporadas consecutivas con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas.

Qué mexicanos jugarán la Serie Mundial 2026

México tendrá cuatro representantes entre Rays y Cerveceros. Por Tampa Bay estarán el primera base Jonathan Aranda, nacido en Tijuana, y el lanzador Manuel Rodríguez, originario de Mérida, Yucatán. Aranda será el séptimo pelotero de posición nacido en México en disputar una Serie Mundial.

Aranda también llega con protagonismo. Fue una de las piezas ofensivas de Tampa Bay durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana y tuvo hits importantes en la reacción de los Rays ante Cleveland, incluido el cuarto juego, cuando el equipo igualó la serie 2-2.

Milwaukee contará con el relevista JoJo Romero y el infielder Joey Ortiz. Ambos nacieron en Estados Unidos, pero tienen ascendencia mexicana y han defendido a la selección de México, por lo que también forman parte de la presencia mexicana en la final.

Con Aranda y Rodríguez, o con Ortiz y Romero, México tendrá asegurado un campeón en la Serie Mundial 2026.

Campeón inédito en la Serie Mundial

Milwaukee llega a su primera Serie Mundial desde 1982 y busca el primer campeonato de su historia. Los Cerveceros ganaron 103 partidos en la temporada regular, la mejor marca de las Grandes Ligas, y avanzaron tras barrer 4-0 a los Dodgers, bicampeones defensores.

Tampa Bay también persigue su primer título. La franquicia, creada en 1998, perdió las Series Mundiales de 2008 y 2020, y ahora regresa a la final tras vencer 4-2 a los Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La serie abrirá con dos juegos en Milwaukee, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre. Después viajará a San Petersburgo para los juegos 3 y 4, el lunes 26 y el martes 27; el quinto partido, de ser necesario, también se jugará en Florida.

Los juegos 6 y 7, en caso de ser necesarios, volverían a Milwaukee el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Todos los partidos comenzarán a las 8:00 p. m. del Este y podrán verse en español por FOX Deportes.

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