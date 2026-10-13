Milwaukee encontró en William Contreras al líder que faltaba para enfrentar a los Dodgers

William Contreras se consolida como el mejor bate latino de los playoffs y acerca a Milwaukee a una barrida sobre los Dodgers.

Contreras está encendido en los playoffs | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

William Contreras llegó a esta postemporada como una de las piezas centrales de los Milwaukee Brewers, pero su producción está superando incluso las previsiones más optimistas. El receptor venezolano respondió en los turnos de mayor presión y se convirtió en el bate latino más productivo de estos playoffs, con una combinación de contacto, poder y capacidad para impulsar carreras.

Su actuación más reciente confirmó ese momento. Contreras conectó un jonrón de 436 pies en el quinto inning del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y empató la pizarra 4-4 ante los Dodgers. Una entrada después, pegó el sencillo que produjo la carrera de la ventaja definitiva en la victoria 7-4 de Milwaukee.

Ese resultado permitió que los Brewers pusieran 2-0 la serie antes del viaje a Los Ángeles. Contreras terminó el encuentro con tres hits en cuatro turnos, tres carreras impulsadas y una base por bolas. Cada uno de sus imparables produjo el empate o puso a Milwaukee adelante.

¿Qué números tiene William Contreras en estos playoffs?

El venezolano registra promedio de .391, tres jonrones, cinco carreras impulsadas y cuatro anotadas en 23 turnos al bate. También suma nueve hits, cuatro boletos, porcentaje de embasado de .481, slugging de .783 y OPS de 1.264 durante seis partidos.

Su promedio lo ubica en el cuarto lugar entre todos los bateadores de MLB en esta postemporada. Los tres jugadores que aparecen por encima son Nico Hoerner, Ben Rice y Michael Harris II, por lo cual Contreras ocupa el primer puesto entre los peloteros latinoamericanos.

La cifra también refleja un salto importante frente a su rendimiento durante la campaña regular. Contreras cerró esa etapa con promedio de .270, 18 cuadrangulares y 94 impulsadas en 147 juegos. En octubre elevó su promedio 121 puntos y mantuvo una producción de poder mucho más alta en un momento decisivo de la temporada.

Ese contraste explica por qué su desempeño supera lo que podía anticiparse a partir de sus números de temporada. El catcher no solo acumula hits. También los consigue en situaciones que modifican el rumbo de los partidos.

¿Por qué Contreras es el mejor bate de Milwaukee?

Contreras lidera a los bateadores regulares de Milwaukee en promedio, jonrones y OPS durante esta postemporada. Sus tres cuadrangulares representan el 60% de los cinco que acumula el equipo, mientras su promedio de .391 supera el .368 de Christian Yelich.

Los números adquieren más valor por su puesto. El venezolano cumple las exigencias defensivas de la receptoría y mantiene presencia constante en el corazón del lineup. Durante la temporada regular lideró a los catchers de las Grandes Ligas en entradas detrás del plato y fijó una marca de la franquicia con 89 carreras impulsadas mientras actuó como receptor.

Milwaukee también necesita su capacidad para alargar turnos. Contreras solo suma tres ponches en 27 apariciones al plato y recibió cuatro boletos. Ese control de la zona le permite alcanzar una base con frecuencia y evita que los lanzadores rivales encuentren salidas sencillas en la parte fuerte del orden ofensivo.

Contreras es ahora mismo el mejor bate de los Brewers porque combina promedio, poder y producción en momentos clave. Su impacto no depende de una sola actuación. El venezolano ya conectó tres jonrones y alcanzó base en 13 de sus 27 visitas al plato.

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¿Qué necesita Milwaukee para barrer a los Dodgers?

La serie regresará a Los Ángeles con los Brewers a dos victorias del título de la Liga Nacional. Milwaukee tendrá la oportunidad de completar la barrida si gana los próximos dos encuentros en Dodger Stadium.

El cambio de sede aumentará la exigencia para una alineación que hasta ahora encontró respuestas oportunas. Los Dodgers cuentan con profundidad en su cuerpo de lanzadores y tendrán el respaldo de su público, pero llegan al tercer juego después de perder los dos primeros choques de la serie.

Milwaukee necesita que Contreras conserve su disciplina y su capacidad para castigar lanzamientos en la zona. Su bate puede marcar la diferencia frente a un rival que no ofrece mucho margen, en especial si los juegos vuelven a llegar cerrados a los innings finales.

Los Brewers también requerirán apoyo del resto de la ofensiva y en este escenario ChristianYelich (.368) luce como otro nombre clave pues el bateador designado batea por encima de .300. Si el venezolano mantiene este nivel, Milwaukee contará con una opción real de barrer a los Dodgers en California y asegurar su boleto a la Serie Mundial.

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