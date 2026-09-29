De Caminero a Yordan Álvarez: el mapa latino de la postemporada 2026 de la MLB

La postemporada de MLB 2026 abre con figuras latinas clave en los comodines y los campeones divisionales.

Acuña encabezará a los Braves en los playoff | KEVIN C. COX / GETTY IMAGES VIA AFP

La postemporada de la MLB 2026 inició este martes 29 de septiembre con cuatro Series de Comodines y una presencia latina que atraviesa cada llave. Ronald Acuña Jr., José Altuve, Yordan Alvarez, Isaac Paredes, Manny Machado, Junior Caminero, José Ramírez, William Contreras y Edwin Díaz aparecen entre los nombres que pueden cambiar el rumbo de octubre.

El formato coloca presión desde el primer día. Las Series de Comodines se juegan al mejor de tres partidos y todos los encuentros se disputan en el estadio del equipo con mejor posición. Una mala noche puede dejar fuera a un club que trabajó seis meses para llegar a octubre, así que los referentes ofensivos y los brazos del bullpen asumen un valor todavía mayor.

Los campeones divisionales Rays, Guardians, Brewers y Dodgers ya aseguraron descanso y debutarán el sábado 3 de octubre en las Series Divisionales. Cada uno cuenta con talento latino en puestos clave, desde figuras que cargan la ofensiva hasta receptores, relevistas y jugadores capaces de mover un partido con defensa o velocidad.

¿Qué latinos juegan los comodines de MLB 2026?

Las Series de Comodines se juegan entre este martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre. NBC, Peacock y NBCSN transmitirán los encuentros en Estados Unidos.

1. Phillies vs. Braves

Atlanta cuenta con los venezolanos Ronald Acuña Jr. y Victor Mederos, el curazoleño Ozzie Albies, el cubano Raisel Iglesias, el dominicano Didier Fuentes y el hondureño Mauricio Dubón. A esto se suma también el lanzador venezolano Martín Pérez quien se encuentra en la lista de lesionados

Acuña marca el punto de partida del ataque de Atlanta. Cuando se embasa, obliga al rival a defender el robo de base, ajustar su secuencia de pitcheos y pensar en los bateadores que llegan detrás. Esa presión modifica el juego antes de que aparezca un batazo de extra base. Iglesias puede tener trabajo en la parte final si los Braves consiguen una ventaja corta.

El primer juego de la serie se disputó este martes y terminó con una victoria de los Braves con pizarra de 5-3 ante Philadelphia.

2. White Sox vs. Astros

El primer partido comienza a las 5:00 p.m. del Este por Peacock y NBCSN. Houston presenta uno de los bloques latinos más relevantes de la primera ronda con el venezolano José Altuve, el cubano Yordan Alvarez, el mexicano Isaac Paredes, los dominicanos Yainer Díaz y Jeremy Peña, así como el puertorriqueño Christian Vázquez.

Enfrente tendrán al cubano Miguel Vargas quien es el único latinoamericano del lineup de los White sox

3. Red Sox vs. Yankees

La serie inicia a las 8:00 p.m. del Este por NBC y Peacock. El duelo entre Boston y Nueva York reúne dos organizaciones que conocen bien la exigencia de octubre y coloca a sus jugadores latinos bajo una atención nacional inmediata.

Los latinos de los Boston Red Sox en el lineup titular para el Juego 1 de la Serie de Comodines frente a los Yankees son los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu, junto con Ceddanne Rafaela, nacido en Curazao; Jarren Duran, estadounidense de ascendencia mexicana, también aporta raíces latinas. Por Nueva York, los jugadores latinoamericanos en la alineación son el dominicano Heliot Ramos, el puertorriqueño Amed Rosario y Anthony Volpe, de ascendencia italiana y cubana.

4. Cubs vs. Padres

El Juego 1 está programado para las 10:00 p.m. del Este por Peacock y NBCSN. El dominicano Manny Machado encabeza la referencia latina de San Diego, que tendrá localía durante toda la serie.

En el duelo entre los Chicago Cubs y los San Diego Padres, los latinos tienen una presencia destacada, especialmente en San Diego. Los Padres cuentan con los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado como sus principales referentes ofensivos, además del receptor venezolano Freddy Fermín. Por Chicago, el venezolano Moisés Ballesteros representa la presencia latina en la alineación.

Los Juegos 2 se disputarán el miércoles 30 de septiembre. Si una serie queda igualada, el Juego 3 se jugará el jueves 1 de octubre en la sede del equipo mejor clasificado.

¿Qué latinos tienen los campeones divisionales?

Los campeones divisionales no juegan la ronda inicial y abrirán las Series Divisionales el sábado 3 de octubre. El descanso permite ordenar la rotación y preparar el bullpen, pero también coloca a estos equipos frente a rivales que llegarán con ritmo competitivo.

Rays

Tampa Bay, campeón del Este de la Americana y primer sembrado, espera al ganador de Yankees y Medias Rojas. El dominicano Junior Caminero lidera su presencia latina y figura como una de las principales fuentes de poder del equipo. El mexicano Jonathan Aranda puede aportar contacto desde el lado izquierdo y el dominicano Jorge Mateo ofrece velocidad y flexibilidad defensiva.

El mexicano Manuel Rodríguez fortalece las alternativas del bullpen tras su activación antes de la postemporada. Tampa Bay necesita que Caminero reciba turnos con corredores en base, porque su poder puede romper juegos equilibrados. Aranda puede ayudar a construir esos escenarios al extender turnos y colocar tráfico en las bases para el centro del lineup. El derecho dominicanoFreddy Peralta es otra de las piezas de Tampa y sus números lo perfilan para abrir juegos relevantes de octubre.

Tampa Bay debutará el sábado 3 de octubre ante Yankees o Medias Rojas. La Serie Divisional de la Americana se verá por TBS, truTV y HBO Max.

Guardians

Cleveland, campeón de la Central de la Americana, enfrentará al ganador de Medias Blancas y Astros. El dominicano José Ramírez encabeza el grupo latino y concentra buena parte de la producción ofensiva del equipo. Su capacidad para conectar, correr bases y crear oportunidades cambia el trabajo de cualquier pitcheo rival.

Los Guardians también cuentan con el venezolano Brayan Rocchio, el dominicano Ángel Martínez, el cubano Franco Aleman y el venezolano Yorman Gómez. Rocchio y Martínez ofrecen alternativas en el infield, mientras Aleman y Gómez amplían los recursos del bullpen.

Si Houston elimina a Chicago, Cleveland tendrá que impedir que Altuve y Paredes inicien rallies antes de los turnos de Alvarez. Del otro lado, Ramírez deberá crear daño frente a una rotación que llega con experiencia de postemporada. Cleveland debutará el 3 de octubre en casa por TBS, truTV y HBO Max.

Brewers

Milwaukee espera al ganador de Cachorros y Padres. El venezolano William Contreras ocupa un lugar central detrás del plato y en la alineación. Su rol incluye guiar a los lanzadores, controlar el juego de bases y producir carreras en la parte media del orden.

Los Brewers suman a los venezolanos Luis Rengifo, Jeferson Quero, Ángel Zerpa, Antonio Senzatela y Luis Lara, además de los dominicanos Gary Sánchez y Abner Uribe. Rengifo puede cubrir varias posiciones, Sánchez añade poder desde la receptoría y Uribe representa una opción de fuerza para innings de presión.

Milwaukee basa parte de su valor en la profundidad. Si San Diego avanza, el duelo entre Contreras y Machado puede influir desde dos frentes distintos: el receptor venezolano en el manejo del pitcheo de Milwaukee y el dominicano en los turnos que pueden cambiar la pizarra. Los Brewers debutarán el 3 de octubre y la serie se transmitirá por FOX y FS1.

Dodgers

Los Dodgers ganaron el Oeste de la Nacional y esperan al vencedor entre Braves y Filis. El puertorriqueño Edwin Díaz encabeza la presencia latina de Los Ángeles y proyecta un papel decisivo en las últimas entradas, luego de una campaña irregular.

Díaz altera el cierre de los partidos. Si los Dodgers toman ventaja, el rival debe producir temprano porque las oportunidades disminuyen cuando el juego entra en las entradas finales. El venezolano Edgardo Henríquez amplía la profundidad del relevo, aunque su presencia en el roster dependerá de su lesión de la espalda baja.

Un posible duelo con Atlanta pondría a Díaz frente a Acuña y Albies en innings de presión. Si avanza Filadelfia, Los Ángeles tendrá que preparar una estrategia distinta ante una ofensiva con varios perfiles de poder. Los Dodgers debutarán el sábado 3 de octubre por FOX y FS1.

¿Cuándo y cómo ver los playoffs de MLB 2026?

Comodines del 29 de septiembre

Phillies vs. Braves a las 2:00 p.m. del Este por Universo en español.

a las 2:00 p.m. del Este por Universo en español. White Sox vs. Astros a las 5:00 p.m. del Este por Universo en español.

a las 5:00 p.m. del Este por Universo en español. Red Sox vs. Yankees a las 8:00 p.m. del Este por Universo en español.

a las 8:00 p.m. del Este por Universo en español. Cubs vs. Padres a las 10:00 p.m. del Este por Universo en español.

Comodines del 30 de septiembre

Los Juegos 2 de las cuatro Series de Comodines estarán disponibles por NBC, Peacock y NBCSN.

Comodines del 1 de octubre

Los Juegos 3 se jugarán solo si son necesarios. NBC, Peacock y NBCSN tendrán la transmisión en Estados Unidos.

Series Divisionales desde octubre

Las Series Divisionales comienzan el sábado 3 de octubre. Los cruces de la Liga Americana se verán por TBS, truTV y HBO Max en inglés mientras que UniMás hará lo propio en español. Los juegos de la Liga Nacional estarán disponibles por FOX y FS1 en inglés y en Fox Deportes en español.

La primera semana de los playoffs dejará algo más que ganadores y eliminados. También mostrará qué peloteros latinos pueden sostener la responsabilidad cuando cada turno cambia un partido y cada relevo puede definir una serie.

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