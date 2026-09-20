Cuando la apuesta se convierte en amenaza: el nuevo problema que enfrenta el deporte de Estados Unidos

Las cinco grandes ligas profesionales y sus sindicatos pidieron a los reguladores expulsar de las apuestas legales a quienes amenacen o acosen a deportistas. Detrás de esa petición hay un problema que ya alcanzó a jugadores, entrenadores, árbitros y sus familias.

Apuestas | Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hay una frontera que el deporte estadounidense está intentando trazar ahora, aunque durante años permitió que las apuestas se acercaran cada vez más al juego: una cosa es perder dinero por un resultado y otra muy distinta creer que ese dinero perdido concede el derecho a perseguir a quien estuvo en la cancha.

El martes 15 de septiembre, NFL, MLB, NBA, NHL y MLS, junto con sus respectivos sindicatos de jugadores, enviaron una carta a los reguladores de apuestas de 35 estados y Washington D.C. para pedir nuevas medidas contra quienes amenacen o acosen a atletas, entrenadores, árbitros, personal de los equipos o sus familiares. Las organizaciones propusieron que los apostadores verificados como responsables puedan perder permanentemente el acceso a las apuestas legales y pidieron un sistema estandarizado para reportar esos casos. Ohio, West Virginia, Louisiana y Wyoming ya cuentan con mecanismos para excluir a determinados usuarios.

La propuesta busca que los sportsbooks y operadores móviles puedan identificar, reportar y excluir de manera permanente a quienes hayan sido verificados como responsables de amenazas violentas o acoso abusivo, y que esas exclusiones puedan reconocerse entre diferentes estados. La petición llega en un mercado que alcanzó una escala inédita: durante 2025 los estadounidenses apostaron legalmente 166,940 millones de dólares en deportes y los sportsbooks generaron 16,960 millones de dólares en ingresos.

El problema también llegó al deporte universitario

La NCAA lleva tiempo documentando el fenómeno. En febrero de 2026 realizó una encuesta entre 7,493 atletas de División I pertenecientes a 154 universidades. Los jugadores de básquetbol masculino presentaron las tasas más altas de abuso relacionado con apuestas: uno de cada tres dijo haber recibido señalamientos directos de aficionados por pérdidas de apuestas y 26% reportó abuso verbal o físico.

La NCAA ha convertido el problema en una línea específica de trabajo con su campaña Draw the Line, mientras pide a los reguladores estatales eliminar determinadas apuestas sobre actuaciones individuales de estudiantes-atletas. La organización sostiene que los llamados player prop bets pueden aumentar la presión y el acoso porque vinculan directamente el resultado económico de una apuesta con el desempeño de una persona concreta.

La investigación publicada por la NCAA en noviembre de 2025 ya había mostrado la dimensión del problema. El 36% de los jugadores de basquetbol masculino de División I dijo haber sufrido abuso en redes sociales relacionado con apuestas durante el año anterior, mientras que 16% de los jugadores de football de la FBS reportó haber recibido mensajes negativos o amenazantes vinculados con apuestas.

El problema, por tanto, no comienza cuando un jugador llega a la NFL, NBA o MLB. También existe en las universidades, donde el deportista puede ser todavía un estudiante y, al mismo tiempo, convertirse en el objeto directo de una apuesta.

La WNBA también está enfrentando una nueva ola de abuso

En julio de 2026, la WNBA y la WNBPA reconocieron públicamente un incremento de mensajes racistas, de odio y abusivos dirigidos contra sus jugadoras. La liga y el sindicato anunciaron entonces que trabajarían en nuevas medidas de seguridad y en colaboración con organizaciones especializadas para enfrentar el problema.

La WNBA no atribuyó todo ese incremento a las apuestas. Esa distinción es importante. El abuso dirigido contra las deportistas puede tener múltiples causas y adoptar distintas formas.

Pero el deporte femenino comparte con el masculino una característica del actual ecosistema deportivo estadounidense: las actuaciones individuales están cada vez más expuestas a mercados de apuestas, comentarios en tiempo real y comunidades digitales capaces de dirigir su reacción directamente hacia una atleta.

La diferencia es que, en determinados estudios de la NCAA, las mujeres aparecen además expuestas a otras formas de abuso que se superponen con el relacionado con las apuestas.

En el tenis, los apostadores aparecen detrás de buena parte del abuso grave

La WTA y World Tennis analizaron más de 1.2 millones de publicaciones y comentarios relacionados con tenistas durante 2025. Más de 12,000 fueron clasificados como abusivos y 3,726 como abuso grave, categoría que incluye amenazas violentas, sexuales, racistas y dirigidas específicamente contra los jugadores.

Los apostadores fueron identificados como responsables del 42% de todo el abuso verificado y del 59% del abuso grave dirigido contra los tenistas. Además, 35 cuentas vinculadas con 12 personas fueron remitidas a las autoridades policiales y 89% de las cuentas responsables del abuso grave identificado en 2024 no reapareció en 2025.

Los datos no permiten decir que todos los apostadores sean abusivos ni que las apuestas produzcan automáticamente amenazas. Sí muestran que quienes apuestan representan una parte especialmente importante del abuso grave detectado contra tenistas.

El dinero explica por qué la discusión importa

El mercado estadounidense ya tiene una escala difícil de ignorar. Según la American Gaming Association, las apuestas deportivas legales generaron 16,960 millones de dólares en ingresos durante 2025, un aumento de 22.8% respecto al año anterior. El handle, es decir, el volumen total apostado, llegó a 166,940 millones de dólares, 11% más que en 2024. Los sportsbooks regulados generaron además 3,710 millones de dólares en impuestos estatales.

El crecimiento continuó en 2026. Durante el segundo trimestre, el volumen total apostado alcanzó 38,840 millones de dólares y los ingresos de las apuestas deportivas llegaron a 3,910 millones. El handle aumentó 7.8% interanual, aunque los ingresos trimestrales disminuyeron 0.2% debido, entre otros factores, a un menor porcentaje retenido por los operadores.

La escala importa porque las apuestas dejaron de ser una actividad secundaria alrededor del deporte. Se convirtieron en una industria de gran tamaño que transforma cada actuación deportiva en una posibilidad de apuesta.

Cuando la apuesta se concentra en una persona

Las llamadas player proposition bets permiten apostar sobre estadísticas individuales: puntos, yardas, rebotes, asistencias, ponches y otras actuaciones.

La NCAA ha señalado específicamente este mercado. En 2026 pidió a los reguladores estatales eliminar las apuestas sobre actuaciones individuales de estudiantes-atletas, argumentando que este tipo de mercados está relacionado con casos de presión y acoso sobre jugadores. La organización ha señalado que 36% de los basquetbolistas masculinos de División I reportó haber recibido acoso de alguien con interés en una apuesta.

Ahí cambia la relación. Una apuesta por un equipo reparte el resultado entre muchos jugadores. Una apuesta sobre una estadística individual concentra la atención en una sola persona.

Para determinado apostador, el jugador puede dejar de ser simplemente el deportista que compite y convertirse en el responsable de una pérdida económica.

Los sportsbooks también están reaccionando

En febrero de 2026, BetMGM modificó sus condiciones de servicio para prohibir expresamente el acoso contra atletas, entrenadores y personal de equipos o ligas. La compañía señaló que puede suspender la cuenta de un cliente cuando se determine que utilizó lenguaje acosador o abusivo contra esas personas.

En julio, además, la WTA y World Tennis informaron que Fanatics Sportsbook se convirtió en el primer operador de apuestas estadounidense en adoptar herramientas de investigación de Threat Matrix dentro del llamado Bad Actor Program para identificar y actuar contra personas responsables de abuso en redes sociales.

La dificultad está en la aplicación. ¿Cómo se verifica una amenaza? ¿Cómo se identifica a una persona que utiliza distintas cuentas o plataformas? ¿Qué ocurre cuando un usuario excluido en un estado intenta apostar desde otro?

Precisamente por eso las cinco ligas y sus sindicatos están pidiendo mecanismos estandarizados de reporte y reconocimiento de exclusiones entre estados.

El deporte está intentando dibujar una línea

La contradicción que hace relevante esta historia es sencilla. Las organizaciones deportivas estadounidenses han integrado las apuestas a su ecosistema. El mercado legal registró 166,940 millones de dólares en apuestas durante 2025, mientras las propias ligas reconocen ahora que algunos apostadores trasladan sus pérdidas desde la pantalla hasta la vida de los atletas.

Eso no significa que las apuestas produzcan automáticamente abuso. Los datos disponibles tampoco permiten atribuir a todos los apostadores este comportamiento. Lo que sí está documentado es que el problema ha alcanzado suficiente dimensión para que las cinco principales ligas profesionales y sus sindicatos estén pidiendo nuevas reglas a los reguladores estatales.

La respuesta que proponen es concreta: exclusiones permanentes para quienes sean verificados como responsables de amenazas o acoso abusivo, sistemas estandarizados de denuncia, identificación de cuentas y colaboración entre reguladores y operadores.

Estados Unidos construyó una industria de apuestas deportivas de enorme escala y convirtió el rendimiento de los atletas en una variable que puede tener un precio en tiempo real. Ahora intenta establecer cómo impedir que esa relación económica se transforme en una relación de poder.

Porque una cosa es apostar por el partido. Otra muy distinta es creer que, porque se perdió dinero, el jugador te debe algo. El partido termina. La apuesta también. La amenaza no debería cruzar esa línea.

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