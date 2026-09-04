Kalshi y Polymarket bajo presión de la NFL por apuestas sobre jugadores

La NFL presiona para eliminar apuestas que pueden manipular el juego y poner en riesgo la integridad del deporte.

NFL quiere poner fin a cierto tipo de apuestas | JAMIE SQUIRE /GETTY IMAGES VIA AFP

La NFL ha iniciado una cruzada para poner fin a ciertos tipos de apuestas en mercados de predicción. La liga ha pedido la colaboración de las plataformas de apuestas en línea para que eliminen aquellas opciones que puedan poner en peligro la integridad de sus partidos, jugadores, entrenadores y oficiales.

La preocupación de la NFL apunta a mercados puntuales, específicamente aquellos que pueden depender de una sola persona, de información interna o de una decisión que ocurre lejos de la acción competitiva. En la práctica mercados donde una influencia externa podría tener demasiado peso en el resultado.

The NFL sent a letter to all registered DCMs (i.e. prediction market platforms) reiterating the bets it objects to.



As @FOS recently reported, there will be no NFL-prediction-market deals when this season kicks off. https://t.co/k1CtcjrZje pic.twitter.com/KzrBRs1zKK — Ben Horney (@BenHorney) September 3, 2026

La postura de la liga con respecto a este tipo de apuestas se produce luego de que se diera a conocer que Polymarket estaba permitiendo apostar si Patrick Mahomes jugaría en la Semana 1. Esta apuesta fue retirada de la plataforma luego de que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CTC, por sus siglas en inglés), pidiera a los operadores eliminar contratos de ese tipo. Para la NFL, apostar sobre si una figura estará disponible tras una lesión abre una puerta delicada y difícil de vigilar.

NFL quiere proteger la esencia del partido

La liga entiende que los mercados de predicción ya forman parte del mundo de las apuestas deportivas. Sin embargo, considera que ciertos contratos convierten situaciones sensibles en una oportunidad de especulación. La disponibilidad de un jugador, por ejemplo, puede depender de una lesión, una evaluación médica, una decisión del cuerpo técnico o información que todavía no se ha hecho pública.

La NFL ha clasificado como problemáticos los mercados relacionados con lesiones de jugadores, la seguridad de los aficionados y conductas indebidas de los protagonistas. También cuestiona contratos sobre el arbitraje, como la cantidad de castigos, el momento en que aparece una bandera, una revisión en video o la asignación de un árbitro para determinado encuentro.

Una apuesta sobre el ganador de un partido se define por el rendimiento colectivo durante cuatro cuartos. En cambio, un contrato sobre una acción aislada puede depender de una decisión individual y, por eso, resulta más vulnerable. La CFTC también ha advertido que los contratos basados en lesiones, conducta antideportiva, altercados físicos o acciones de un árbitro pueden tener un riesgo elevado de manipulación o distorsión de precios.

Los mercados que la NFL busca eliminar

La lista de ejemplos deja claro el tipo de oferta que la NFL quiere sacar de circulación. No se trata solo de mercados sobre lesiones, sino de cualquier contrato que pueda verse afectado por una persona con poder directo sobre el resultado.

Entre los mercados señalados por la liga aparecen los siguientes

Si un jugador participará en un partido específico o en cada semana de la temporada regular.

Cuándo volverá a jugar un atleta lesionado.

Si un pateador fallará un gol de campo.

Si el primer pase de un quarterback será incompleto.

Si el primer objetivo de un receptor terminará en pase incompleto.

Si un corredor tendrá menos de cierta cantidad de yardas en su primera carrera.

El número, tipo o momento de los castigos arbitrales.

El resultado de una revisión de video.

La primera jugada de un partido.

La alineación titular y otras decisiones de personal.

Fichajes, traspasos, despidos o contrataciones de entrenadores.

Menciones de comentaristas durante una transmisión.

La presencia de una celebridad o un aficionado en el estadio.

Algunos de esos mercados pueden parecer inofensivos vistos desde fuera. El problema es que no todos dependen del fútbol como competencia. Una mención en televisión puede cambiar por decisión de un productor. La asistencia de una celebridad puede conocerse antes de que el público tenga acceso a esa información. Un intento de gol de campo fallado puede abrir sospechas injustas sobre un jugador, incluso cuando el error forme parte natural del deporte.

El béisbol recuerda el costo de perder la confianza en los jugadores

La NFL sabe que el deporte estadounidense ya ha vivido las consecuencias de la relación entre competencia y apuestas. El béisbol carga con la memoria del escándalo de los Black Sox de 1919 y con el caso de Pete Rose, quien recibió una inelegibilidad permanente en 1989 tras una investigación sobre apuestas en juegos de béisbol mientras dirigía a los Cincinnati Reds.

No son historias idénticas ni situaciones comparables en todos sus detalles. Pero dejan una enseñanza que sigue vigente. Cuando los aficionados sospechan que una decisión deportiva pudo estar condicionada por dinero externo, el daño no se queda en una jugada. La duda se extiende al resultado, al vestuario, al arbitraje y a la credibilidad completa de la liga.

La NFL quiere marcar una línea antes de que estos mercados se normalicen dentro de la experiencia diaria del aficionado. El interés por las apuestas y las plataformas de predicción sigue creciendo, pero la liga entiende que hay límites que no se pueden negociar cuando está en juego la confianza del público.

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