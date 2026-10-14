¿Cuándo volverá a jugar Fernando Mendoza? El plan de los Raiders para su novato

Los Raiders afrontan semanas decisivas ante Bills y Rams, mientras el cuerpo técnico evalúa cuándo darle más oportunidades al joven quarterback

Mendoza deberá ser paciente / Edward Monigan IV / Getty Images via AFP

Fernando Mendoza ya dio su primer paso en la NFL, pero su estreno como titular con los Las Vegas Raiders todavía tendrá que esperar. El quarterback disputó sus primeros minutos en la temporada regular en la derrota por 45-17 ante los New England Patriots y ahora afronta una etapa clave para ganarse más oportunidades.

Ante los Patriots, Mendoza completó seis de ocho pases para 48 yardas durante su participación en el último cuarto. Aunque el marcador ya favorecía ampliamente a New England, experimentó por primera vez la exigencia de una defensa de la NFL en un partido oficial. Su actuación también dejó una muestra de precisión en los envíos, pero también situaciones de aprendizaje.

El entrenador Klint Kubiak mantiene a Kirk Cousins como titular y no ha anunciado una fecha para el ascenso del novato. Sin embargo, los próximos partidos podrían cambiar el panorama si Las Vegas no logra corregir sus problemas ofensivos.

Fernando Mendoza: ¿cuándo volverá a jugar con los Raiders?

La próxima oportunidad de Mendoza podría llegar el domingo 18 de octubre, cuando los Raiders reciban a los Buffalo Bills en la Semana 6 de la NFL. Por ahora, Cousins se perfila como el encargado de iniciar el encuentro. Su participación dependerá de cómo se desarrolle el partido y de las decisiones de Kubiak. Si los Raiders necesitan un cambio durante el encuentro, el mariscal de campo seleccionado número uno del Draft 2026 podría volver al emparrillado.

La derrota ante New England no modificó los planes del entrenador. Kubiak explicó que la intención era darle exposición al joven quarterback y permitirle experimentar el ritmo de un partido oficial, sin alterar la jerarquía de la posición.

Las Vegas busca que Mendoza aprenda detrás de un veterano como Cousins antes de entregarle las riendas de la ofensiva. La estrategia pretende reducir la presión sobre el novato y darle tiempo para adaptarse a la velocidad del juego profesional, las lecturas defensivas y la complejidad del sistema ofensivo.

Después de su debut, Kubiak dejó claro que Mendoza estará preparado si el equipo necesita recurrir a él. Esa confianza representa una señal favorable, aunque no equivale a una promesa de titularidad inmediata. El cuerpo técnico todavía considera a Cousins su primera opción.

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El rendimiento colectivo será determinante. Si los Raiders continúan acumulando derrotas y la ofensiva no encuentra regularidad, la presión para probar al novato podría aumentar. También será importante mejorar el juego terrestre y evitar que el quarterback tenga que resolver demasiadas situaciones difíciles bajo presión.

Semana 7 ante los Rams: una posible oportunidad

El calendario ofrece otro punto de atención el domingo 25 de octubre, cuando Las Vegas visite a Los Angeles Rams en la Semana 7. Si el equipo vuelve a perder ante Buffalo y persisten las dificultades ofensivas, podría crecer el debate sobre un posible cambio en la posición de quarterback.

No obstante, una derrota no obligaría automáticamente a Kubiak a modificar sus planes. La decisión dependerá de la evaluación interna del equipo, del desempeño de Cousins y de la preparación de Mendoza durante los entrenamientos.

La Semana 8, ante los New York Jets, también aparece como una posible ventana para una primera titularidad de Mendoza, si los Raiders consideran que el novato está listo.

Por el momento, los Raiders mantienen la cautela. Cousins seguirá al frente de la ofensiva mientras el cuerpo técnico considere que es la mejor opción, pero los duelos ante Bills y Rams podrían aportar señales importantes sobre el futuro inmediato de Fernando Mendoza. Las próximas semanas serán decisivas para medir cuánto falta para que llegue ese momento.

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