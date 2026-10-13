Fluminense vs Palmeiras, la historia que vuelve a cruzarse en Libertadores

La semifinal enfrenta la solidez del Flu con un Palmeiras que busca revancha tras perder la final de 2025 y su deseo de conquistar otra corona continental

Su último duelo en Libertadores fue hace 55 años / Thiago Ribeiro / AGIF via AFP

La Copa Libertadores vuelve a reunir a Fluminense y Palmeiras en un enfrentamiento que tardó 55 años en repetirse. Ambos gigantes brasileños se enfrentan por un lugar en la final a celebrarse en Montevideo, con la oportunidad de escribir un capítulo inédito en una rivalidad que permaneció dormida durante más de cinco décadas.

El historial continental entre ambos se limita a la fase de grupos de 1971. Fluminense ganó 2-0 en su visita a Sao Paulo, con un doblete de Flávio en su debut absoluto en la Libertadores. Palmeiras respondió con una victoria por 3-1 en el Maracaná y consiguió la clasificación. Desde entonces, sus caminos no volvieron a cruzarse en el torneo, hasta esta semifinal, que marca su primer enfrentamiento en una serie eliminatoria.

Fluminense vs Palmeiras: fecha, hora y dónde ver en EE.UU. el partido de ida de semifinal de Copa Libertadores

Fecha: Miércoles 14 de octubre

Miércoles 14 de octubre Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil

Maracaná, Río de Janeiro, Brasil Hora: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT Transmisión en EE.UU.: ESPN y Disney+

El Maracaná, la gran fortaleza de Fluminense

Fluminense tiene un argumento que va más allá de la nostalgia: su fortaleza como local en las fases eliminatorias de la Libertadores. El conjunto carioca acumula 20 partidos en estas instancias, con 15 victorias y cinco empates, sin conocer la derrota. Además, cada vez que alcanzó las semifinales, terminó disputando la final, logrando el subcampeonato en 2008 y el campeonato en 2023.

Con Fábio y Thiago Silva como referentes de experiencia, el equipo busca regresar a la definición continental y acercarse a una segunda corona. Sin embargo, llega golpeado tras perder 1-0 ante Flamengo en el clásico del Brasileirao. Su rendimiento en casa será fundamental para contrarrestar la presión de un rival que atraviesa un buen momento.

Palmeiras busca revancha tras perder la final de 2025

Palmeiras disputará su decimotercera semifinal de Libertadores, la mayor cantidad entre los clubes brasileños. Bajo la dirección de Abel Ferreira, el Verdao quiere conquistar su cuarto título continental después de perder por 1-0 ante Flamengo en la final de 2025, disputada en Lima.

El equipo paulista llega fortalecido tras golear 4-1 a Corinthians en el clásico y acumular cinco partidos sin perder. Su ataque cuenta con Jhon Arias, Vitor Roque y el argentino José Manuel López, quien suma tres goles y cuatro asistencias en esta edición del torneo. Su capacidad ofensiva puede convertirse en un factor decisivo para buscar un resultado favorable antes de la revancha.

La serie también tiene un componente emocional. Arias, un futbolista que conquistó la Libertadores con Fluminense en 2023, ahora defiende los colores de Palmeiras y tendrá que enfrentarse a su antiguo equipo.

El ganador de la serie, la cual es de ida y vuelta, avanzará a la final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Fluminense quiere recuperar el protagonismo que alcanzó con su título de 2023; Palmeiras busca convertir la frustración de la campaña anterior en una nueva oportunidad de levantar el trofeo. Si ambos superan sus respectivas semifinales, Brasil podría tener otra final íntegramente brasileña.

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